В Испании похвалились помощью «Голубой дивизии» немцам при блокаде Ленинграда

Испанские СМИ рассказали о том, как «Голубая дивизия», во время Второй мировой войны воевавшая на стороне Адольфа Гитлера, «проявила свои лучшие качества», отправившись в СССР «для борьбы с коммунизмом».

«Для одних эти солдаты – злодеи, для других – герои, однако ясно одно: за свою историю они совершали необычные поступки, например, чтобы оказаться на поле боя, за несколько недель прошли пешком 1 тыс. километров. Прибыв на фронт в 1941 году, они начали необычный путь по полям сражений в СССР. В результате испанские солдаты проявили свои лучшие качества во время пяти разных сражений», – пишет испанская газета ABC (перевод предоставлен «ИноСМИ»).

В частности, в статье рассказывается о битве у реки Волхов, у населенных пунктов Отенский, Посад и Поселок (Новгородская область). «Они (испанцы – прим. ВЗГЛЯД) переживали страшные мучения на протяжении пяти недель в Посаде и Отенском, тогда как Поселок был сдан. Их атаковали пехота, артиллерия и авиация, и две деревни превратились в открытую могилу для сотен испанцев», – приводит автор публикации слова историка Хавьера Морено Хулиа, автора книги «Голубая дивизия: испанская кровь в России».

Дальше газета пишет об «одном из самых смелых поступков» «Голубой дивизии». «Испанские солдаты пересекли замерзшее озеро для того, чтобы помочь немецкому подразделению, на которое наступали советские войска», – говорится в статье. Уточняется, что речь идет о событиях января 1942 года на озере Ильмень. «Прошли пешком, однако испанцам не повезло, так как пришлось изменить запланированную траекторию из-за трещин, которые они увидели», – рассказывает историк, отмечая, что «они должны были выдержать температуру 52 градуса ниже нуля».

«В конце концов, после одиннадцати дней страданий испанцы объединились с немцами, которым удалось справиться с натиском советских войск», – приводятся в статье слова историка. По его данным, 102 испанца замерзли насмерть, многие были ранены, и в результате «слабо могли помочь» немцам. Однако, по словам историка, «немецкое командование было потрясено, вести дошли до Берлина». «С тех пор для немецкого солдата участвовать в одном бою с испанцами считалось удачей», – сказал Хавьер Морено Хулиа.

Отдельно в статье говорится о блокаде Ленинграда, куда «Голубая дивизия» была направлена, чтобы помочь немецким войскам. «Следовательно, при поддержке испанцев Ленинград стал для фашистских войск главным центром блокады. Кроме того, еще одним обстоятельством стало то, что линия фронта пролегала в городе, а не в сельской местности, как раньше», – объясняет историк.

«Самым смелым» поступком «Голубой дивизии» автор статьи называет оборону русского города Красный Бор под Ленинградом 10 февраля 1943 года.

«Натиск был таков, что за менее чем 24 часа боев погибли 1125 испанцев, было ранено более 1 тыс. и около 90 человек пропали без вести. Немецкая пехота под командованием генерала Филиппа Клеффеля пришла на помощь испанцам только через 10 часов после начала боя, на час позже своей авиации. Количество погибших в этот день в 16 раз превысило уровень смертности бойцов немецкого легиона «Кондор», потерявшего около 300 человек», – заключает Хавьер Морено Хулиа.

Отметим, это не первый материал ABC, оправдывающий тех, кто воевал против СССР в ходе Второй мировой войны. Так, в марте прошлого года там вышла статья «Ложь Сталина о взятии Берлина длиной в 70 лет», в которой автор сочувствует солдатам вермахта, воевавшим при взятии Берлина. Статью написал Мануэль Вильяторо, ему же принадлежит авторство свежей публикации о «Голубой дивизии».

В феврале издание выпустило статью о «героическом» боевом пути «Голубой дивизии», участвовавшей в блокаде Ленинграда.

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев раскритиковал испанские СМИ за то, что они нашли нечто «героическое» в планах сровнять Ленинград с землей и уничтожить всех его жителей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему в Испании делают героев из пособников Гитлера.

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