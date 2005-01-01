Соловьев возмутился героизацией союзников фашистов в Испании

Если испанская газета может найти что-то героическое в планах сравнять Ленинград с землей и уничтожить всех его жителей, то это крайне печально, заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя выраженное в испанской прессе восхищение деятельностью «Голубой дивизии».

«Увы, это находится в тренде, при котором, если бы не трагедия Холокоста, я думаю, что и Гитлера давно бы достали из ямы призрения истории, отряхнули, помыли и водрузили на пьедестал. И это очень и очень прискорбно», – подчеркнул Владимир Соловьев.

«Публикация подобных материалов выглядит прискорбно, потому что для любого человека, который изучал историю, хорошо известно, что планов по взятию Ленинграда или по принятию капитуляции Ленинграда изначально не было. Был план по сравниванию города с землей и уничтожению всех его жителей. Если в этом что-то героическое может найти испанская газета, то это крайне печально», – отметил телеведущий.

Соловьев также напомнил, что в Испании не было осуждения «Голубой дивизии», равно как и не было осуждения Франко. «Как оно могло быть, ведь Франко проявил себя довольно мудро, как и Салазар, поэтому они досидели эвона до каких лет. Так часто бывает, когда из политических соображений великие державы решают, что кому-то можно, а кому-то нельзя. Вот и результат налицо. А потом мы удивляемся, когда вдруг по всей Европе поднимает голову нацизм, когда по всей Европе поднимает голову антисемитизм. Удивляться нечему», – заключил Соловьев.

«Для нас, конечно, все-таки представление об Испании совсем иное. Для нас Испания – это знание революции, это первое столкновение с нацистской Германией, это Хосе Бирюков и Валерий Харламов, родители которых были теми самыми испанцами, которые нашли приют в Советском Союзе. А восхваление тех, кто исповедовал линию Франко и считал для себя возможным прийти на чужую землю с целью убивать, вряд ли может вызывать у нас хоть какую-нибудь симпатию», – добавил собеседник.

Напомним, одна из самых популярных испанских газет ABC («А-Бэ-Сэ») опубликовала статью о «героическом» боевом пути «Голубой дивизии», воевавшей в годы Великой Отечественной войны против Советского Союза в составе вермахта и принимавшей участие в блокаде Ленинграда; в публикации ее солдаты названы «бесстрашными и храбрыми бойцами».

При этом автор статьи считает, что испанская дивизия особо отличилась в 1943 году в ходе боев под Волховом, когда ее подразделения принимали участие «в осаде Ленинграда».

«Голубая дивизия», носившая официальное название 250-я дивизия испанских добровольцев, – подразделение, укомплектованное добровольцами из Испании, сражавшееся на стороне нацистской Германии в ходе Второй мировой войны. Ее численность на лето 1941 года составляла более 18,6 тыс. человек. За время существования подразделения через его состав прошло от 40 до 50 тыс. человек, дивизия потеряла почти 5 тыс. человек убитыми и почти 9 тыс. ранеными. В октябре 1943 года испанский диктатор Франсиско Франко из-за внешнеполитического давления отозвал дивизию с фронта и решил ее расформировать.

Напомним, ранее немецкая Suddeutsche Zeitung в 75-летие снятия блокады Ленинграда раскритиковала российские власти якобы за злоупотребление памятью о погибших. Издание увидело в проходящих мероприятиях героизацию жертв трагедии. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что подобная статья демонстрирует немецкий подход ко Второй мировой войне и говорит о страхах Германии перед своим внутренним фашизмом.