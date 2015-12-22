Почему в Испании делают героев из пособников Гитлера

В России вспоминают о прорыве ленинградской блокады, в это же время испанское издание ABC решило прославить тех, кто помогал нацистам уничтожать и душить голодом Ленинград. Панегирик «презирающим смерть» бойцам «Голубой дивизии» опубликовал не неофашистский листок, а респектабельное издание. Почему в Испании позволили себе то, на что – по крайней мере пока – не решаются в других странах Европы?

«Последняя битва «Голубой дивизии»: Когда «оборванные» испанцы затормозили 38 батальонов Сталина». Под таким пафосным заголовком одна из самых популярных испанских газет ABC («А-Бэ-Сэ») опубликовала статью о «подвигах» добровольцев из франкистской Испании, которые воевали на стороне гитлеровцев и принимали участие в блокаде Ленинграда.

Сама блокада, во время которой от голода и лишений погибло более 630 тыс. ленинградцев, в статье скромно именуется «осадой» и «окружением» – хотя в испанском языке есть слово «блокада». Зато авторы не скупятся на комплименты испанским солдатам вермахта. «Качество их действий побудило Адольфа Гитлера квалифицировать бойцов дивизии, прозванной «бандой оборванцев», как людей хоть и недисциплинированных, но «дерзких, презирающих смерть, храбрых, стойких к лишениям». Немцы радовались тому, что «испанцы были рядом».

«В Красном Бору, пригороде Ленинграда, 5,9 тыс. легковооруженных испанцев в течение нескольких часов пришлось отражать мощнейший натиск 38 батальонов Красной армии, поддержанных большим количеством артиллерии и танков», – не без хвастовства пишет ABC. Автор также отметил, что «в этой битве русские снайперы беспощадно убили сотню испанцев».

При этом тот же автор считает незначительным успех операции «батальонов Сталина», завершившейся освобождением Красного Бора. «Успехи сталинской армии были весьма далеки от того, чтобы назвать их победой», – говорится в статье. Автор отмечает, что из-за «героического сопротивления испанских добровольцев» (чувствуется гордость!) погибли 7–9 тыс. советских воинов.

Историки признают: проходившая в феврале–марте 1943 года Красноборская операция 55-й армии Ленинградского фронта действительно была тяжелой и не решила поставленных задач. Но и противник понес серьезные потери. В частности, во время боев за Красный Бор полегла большая часть 250-й пехотной дивизии вермахта (она же Испанская добровольческая дивизия; «Голубой» или «Синей дивизией» ее называли из-за синих рубашек фалангистов – правящей партии во времена диктатора Франсиско Франко). В Испании до сих пор на слуху название «Красный Бор». Но прославление «героев» из «Голубой дивизии» вызвало возмущение не только в России, но и в самой Испании. Тем не менее еще раз подчеркнем – о «бесстрашных и дерзких» испанцах, добровольно отправившихся воевать на стороне Гитлера, пишет не боевой листок маргинальной неофашистской группировки, а уважаемое издание.

Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Соловьев, публикация ABC, увы, «находится в тренде, при котором,

если бы не трагедия Холокоста, я думаю, что и Гитлера давно бы достали из ямы презрения истории, отряхнули, помыли и водрузили на пьедестал.

И это очень и очень прискорбно».

Напомним, что немецкая Süddeutsche Zeitung в 75-летие прорыва блокады Ленинграда раскритиковала российские власти якобы за злоупотребление памятью о погибших. Если даже немецкое издание позволяет себе осторожную ревизию итогов войны, то в Испании на сей счет «тормозов» еще меньше.

Как известно, франкистская Испания сохраняла вооруженный нейтралитет во Второй мировой, что позволило каудильо и его режиму дожить до середины 1970-х. «Под предлогом ответного жеста за помощь во время гражданской войны в Испании, Третий рейх потребовал у Франко помощь людскими ресурсами», – сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Алексей Исаев. Испания не входила в число союзников Гитлера, однако перед тем как тысячи добровольцев отправились на Восточный фронт, они принесли присягу «в абсолютной верности главе немецкой армии Адольфу Гитлеру в борьбе против коммунизма».

«Имелась возможность отбирать кандидатов. Желающих было больше», – отмечает историк Исаев.

Причем в составе «Голубой дивизии» воевали не только идейные фалангисты и не только те, кто решил поквитаться с «Советами» за помощь республиканцам в гражданской войне. Как отмечают историки, там были и родственники тех, кто воевал на стороне Республики (дабы искупить вину перед режимом Франко).

«Испанцы заняли второстепенный участок фронта под Ленинградом. Тем самым они высвобождали полноценные немецкие дивизии для того, чтобы отражать попытки деблокирования Ленинграда. На испанской дивизии, если говорить о ее роли, лежит «заслуга», что блокада не была прорвана и что немцы имели возможность отбивать наступление советских войск, по крайней мере, технически», – отмечает Исаев. Всего через дивизию прошло от 40 до 50 тысяч человек, с июня 1941 года до того, как в 1943 году генералиссимус Франко решил, что «борцов с коммунизмом» лучше отозвать домой.

Отметим, что не только после войны, но и после демонтажа франкистского режима, «ветераны» Восточного фронта чувствовали себя спокойно. Бойцы «Голубой дивизии» делали успешную военную карьеру, позже – создавали ветеранские клубы. Более того, в нескольких испанских городах, включая Мадрид, до сих пор существуют улицы, названные в их честь. В апреле прошлого года мадридской мэрии (которой руководит представительница крайне левых политсил Мануэла Кармена) не удалось переименовать «улицу павших бойцов Голубой дивизии», поскольку она не связана с гражданской войной и ее жертвами и не подпадает под так называемый закон об исторической памяти. Заметим, что у власти в Испании на тот момент находилась Народная партия. У этой респектабельной консервативно-либеральной силы совсем не либеральные корни: партию вскоре после смерти Франко создали выходцы из «Испанской фаланги». Это немаловажный момент.

Ведь в борьбе правых и левых сил в Испании воспоминания о диктатуре играют роль оружия – и чем ближе к досрочным выборам, назначенным на 28 апреля, тем чаще тревожат тень каудильо.

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«Уходящее правительство социалиста Педро Санчеса приняло закон об исторической памяти и о том, что останки генералиссимуса Франко должны быть эксгумированы из «Долины Павших», – напомнила газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, специалист по Испании Екатерина Черкасова. «Это решение вызвало очень неоднозначную реакцию в Испании, – отмечает эксперт. – В частности, правые и правоцентристские силы выступили резко против этого – «не стоит тревожить прах всех, кто захоронен в «Долине Павших»: и республиканцев, и франкистов – всех, принимавших участие во Второй мировой войне». Черкасова считает, что и публикация в ABC является ответом на решение кабинета Санчеса.

Испанцы очень долгое время после смерти Франко старались вспоминать о гражданской войне, диктаторском режиме и всех эксцессах, которые были с этим связаны, как можно меньше, отмечает эксперт. «Они считали, что это постыдная страница в испанской истории, которая должна быть перевернута, и чем меньше о ней вспоминать, тем лучше для дальнейшего развития страны и интеграции в Европу, – указывает Черкасова. – Но спустя 40 лет все начало меняться, выросло новое поколение, которое стало больше интересоваться этими вопросами», – указывает эксперт. В этом смысле показательным является случай ультраправой и националистической партии «Вокс», которая, едва появившись, очень успешно выступила на региональных выборах в Андалусии. Даром, что ее лидеры особо не скрывают, что при Франко было «не все так однозначно». А ведь до появления этой политсилы ультраправых партий в Испании не существовало с 1982 года. Так что тенденция роста популярности крайне правых взглядов, как говорится налицо.

Статья, прославляющая «Голубую дивизию» – часть той же внутрииспанской борьбы правых против левых. Однако радикализация правых взглядов и само то, что на щит поднимают «подвиги» пособников Гитлера, не может не пугать.

«Эта тенденция стала повторяться во многих странах: на Украине восхваляют Бандеру, в Прибалтике всевозможных пособников из числа националистов,

в ряде других стран тоже стали говорить о героизме воевавших на стороне Германии, – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Прошло более 70 лет, сменилось ни одно поколение. Видимо, на Западе решили, что пришло время реванша, поскольку вся Европа, за исключением Великобритании, прямо или косвенно воевала на стороне Германии», – предположил сенатор.

В этом плане Джабаров положительно оценил позицию Израиля, который всегда напоминает о Холокосте, о том, что никогда нельзя пересматривать итоги Второй мировой войны. «Поэтому надо жестко реагировать на подобные штуки, поскольку это всего лишь пробные шары, посмотреть на реакцию общественного мнения», – подчеркнул замглавы комитета Совфеда по международным делам.