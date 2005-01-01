В Испании восхвалили принимавшую участие в блокаде Ленинграда «Голубую дивизию»

Одна из самых популярных испанских газет ABC опубликовала статью о «героическом» боевом пути «Голубой дивизии», воевавшей в годы Великой Отечественной войны против Советского Союза в составе вермахта и принимавшей участие в блокаде Ленинграда; в публикации ее солдаты названы «бесстрашными и храбрыми бойцами».

Испанские солдаты, «стойко перенося лишения и бросая вызов смерти», «достойно сопротивлялись» Красной армии, находясь при этом «в тяжелейших условиях», передает РИА «Новости» содержание статьи.

Автор статьи считает, что испанская дивизия особо отличилась в 1943 году в ходе боев под Волховом, когда ее подразделения принимали участие «в осаде Ленинграда».

«В Красном Бору, пригороде Ленинграда, 5,9 тыс. легковооруженных испанцев в течение нескольких часов пришлось отражать мощнейший натиск 38 батальонов Красной армии, поддержанных большим количеством артиллерии и танков», – пишет издание.

При этом автор считает незначительным успех операции, завершившейся освобождением Красного Бора. «Успехи сталинской армии были весьма далеки от того, чтобы назвать их победой», – говорится в статье. Автор отмечает, что из-за «героического сопротивления испанских добровольцев» погибли 7–9 тыс. советских воинов. «Амбициозная операция «Полярная звезда» провалилась из-за слишком высокой цены за освобождение Красного Бора от испанцев», – подчеркивается в публикации.

Испанские читатели по-разному отреагировали на публикацию. «Название статьи печальное. «Голубая дивизия» позволила только продлить вопиющую осаду Ленинграда, в которой погибло около млн человек», – пишет jean_7844.

Пользователь с ником Hemeroteco заметил, что в немецкой прессе не может появиться статья, в которой бы напоминалось о борьбе нацистской армии на земле другой страны. «Это происходит только в Испании», – сетует он.

Российские интернет-пользователи резко раскритиковали такую публикацию в испанской прессе.

«Про «героические» и непременно «подвиги» своей дивизии испанцы могут сами себе рассказывать любые сказки, но это лишь подтверждение факта – в 1941-м на нашу страну напала ВСЯ объединенная, как теперь она называется, Европа, а не одна «виноватая» Германия. Те европейцы, которые не смогли тогда собрать свои эсэсовские дивизии и прочие армии для нападения, старательно всю войну штамповали гитлеровцам вооружение», – подчеркивает пользователь с ником Борисыч.

«И чему тут удивляться. Испания – именно та страна, где фашисты так и не понесли никакого наказания за свои преступления. Сейчас там у власти находятся наследники франкистов. С этой страной должен быть запрещен любой бизнес и туристический обмен. Хватит уже подкармливать русофобов по всему свету», – считает Wlastmir.

«Голубая дивизия», носившая официальное название 250-я дивизия испанских добровольцев, – подразделение, укомплектованное добровольцами из Испании, сражавшееся на стороне нацистской Германии в ходе Второй мировой войны. Ее численность на лето 1941 года составляла более 18,6 тыс. человек. За время существования подразделения через его состав прошло от 40 до 50 тыс. человек, дивизия потеряла почти 5 тыс. человек убитыми и почти 9 тыс. ранеными. В октябре 1943 года испанский диктатор Франсиско Франко из-за внешнеполитического давления отозвал дивизию с фронта и решил ее расформировать.

Напомним, ранее немецкая Suddeutsche Zeitung в 75-летие снятия блокады Ленинграда раскритиковала российские власти якобы за злоупотребление памятью о погибших. Издание увидело в проходящих мероприятиях героизацию жертв трагедии. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что подобная статья демонстрирует немецкий подход ко Второй мировой войне и говорит о страхах Германии перед своим внутренним фашизмом.