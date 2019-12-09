Россияне назвали героев Отечества всех эпох

Россияне считают героями Отечества всех эпох маршала СССР Георгия Жукова, полководца Александра Суворова и министра обороны Сергея Шойгу, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Среди представителей российских военнослужащих всех эпох россияне считают героем Отечества в первую очередь Георгия Жукова – 37% опрошенных назвали его имя при ответе на вопрос без предложенных вариантов. Также каждый пятый считает героем Отечества нынешнего министра обороны Сергея Шойгу (19%)», – говорится в исследовании, участникам которого предложили вспомнить героев всех эпох.

В первую пятерку также вошли полководцы Александр Суворов (15%), Михаил Кутузов (12%) и Константин Рокоссовский (11%). Реже респонденты называли таких исторических личностей, как Иосиф Сталин (8%), Иван Конев (5%), Александр Лебедь (3%) и Александр Невский (3%), говорится в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

Кроме того, участникам опроса предложили выбрать фамилии известных полководцев из списка. В этом случае лидировало имя Жукова – 62%, чаще его называли сограждане 60 лет и старше (68%). На втором месте оказался Суворов (51%), далее следуют Кутузов (42%), Рокоссовский (33%) и Невский (30%).

Опрос проведен 5 декабря посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.