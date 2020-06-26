В Совфеде отреагировали на требование жителей Аляски снести памятник Баранову

«Америку охватило варварское безумие. Не замечать этого мы не можем», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя требование жителей американского города Ситка на Аляске снести памятник Александру Баранову – правителю русских поселений в Америке на рубеже XVIII-XIX веков.

«Нам нужно об этом говорить, потому что речь идет о нашей истории, наших героях. При этом нужно понимать, что в Америке сейчас сносят все подряд», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Людей охватило варварское безумие. Будем мы реагировать или нет – это никакого впечатления на них не произведет. Но не замечать этого мы не можем. Поэтому наше посольство в США изберет нужную тональность дипломатической реакции», – сказал Климов.

Сенатор также отметил, что американцы сносят памятники не только иностранным деятелям, но и своим собственным героям. «Сносят их пачками каждый день. Не удивлюсь, если они Вашингтон переименуют», – заключил собеседник.

Напомним, городской управляющий Джон Лич сообщил о том, что группа жителей американского города Ситка на Аляске потребовала снести памятник Александру Баранову, который был правителем русских поселений в Америке на рубеже XVIII-XIX веков.

По словам Лича, статуя Баранова располагается в центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск. Памятник был подарен муниципалитету в 1989 году местными жителями.

Лич уточнил, что протесты связаны со всеобщими настроениями в США. Он отметил, что недовольные посчитали статую «оскорблением чувств коренных народов». Однако нашлись и защитники монумента, которые указали на его историческую и художественную значимость.

Решение о переносе статуи примет городской совет. В свою очередь мэр Ситки Гэри Пэкстон предложил в качестве компромисса установить в городе памятник кому-нибудь из представителей коренных народов Аляски – тлинкитов.

Погромы и протесты, начавшиеся в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили и другие страны. Кроме того, на Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления.

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