Половину штата Оклахома признали территорией индейцев

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10 июля, пятница  |  Последнее обновление — 21:08  |  vz.ru
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У России есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

Ряд микроэлектронных компонентов Россия способна разрабатывать самостоятельноФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Важнейшая для российской экономики и безопасности новость прошла малозамеченной: правительство резко увеличивает господдержку радиоэлектронной промышленности. Финансирование вырастет более чем на порядок, до 160 млрд рублей. Каким образом США ограничивают доступ России к новейшим разработкам микроэлектроники и какой должна быть реакция России? Подробности...
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Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с ПутинымФото: POOL New/Reuters
На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко? Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

Авиакомпания «ЭльАль» стала одной из главных жертв израильского коронакризисаФото: Ronen Zvulun/Reuters
Самая благополучная страна Ближнего Востока, процветающий и богатеющий в последние десятилетия Израиль внезапно испытал тяжелейший шок. Последствия коронавируса привели к масштабным потрясениям в израильской экономике. И виной тому не только карантинные ограничения, но и целый ряд системных проблем израильского государства, которые очень долго оставались за кадром. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Святая София стала символом грядущих больших перемен

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком. Подробности...

Человечество пошло по пути мышей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Почему битва за Британию была важна для СССР

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 10 июля 1940 года, в английском небе разгорелось напряженное многомесячное воздушное сражение. Взгляды всего мира к нему приковывал не только его размах, но и значение результата – успех или провал немецкого воздушного наступления определял путь, по которому пойдет Вторая мировая война. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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              Половину штата Оклахома признали территорией индейцев

                 10 июля 2020, 20:08
              Фото: Unknown/David R. Frazier/
              DanitaDelimon/Global Look Press
              Текст: Алексей Дегтярев

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              Верховный суд Соединенных Штатов признал примерно половину территории Оклахомы землей, принадлежащей коренным американцам, в состав индейских земель вошел второй по величине город штата Талсу.

              Суд признал землями индейцев восточные территории штата, на них живут около 1,8 млн человек, 15% из них являются коренными американцами, передает «Интерфакс».

              По этому решению члены индейских племен освобождаются от оплаты налогов в бюджет штата.

              Таким образом, Верховный суд США исполнил договоренность XIX века между индейскими племенами и федеральным правительством, передает RT.

              За «знаковое», как отмечает WSJ, решение выступили пятеро судей Верховного суда. «Вынужденные покинуть земли своих предков в Джорджии и Алабаме, народ крики получил заверения в том, что их новые земли на западе всегда будут в безопасности. Конгресс с тех пор нарушил множество обещаний, данных племени. Но мы держим слово правительства», – отметил судья Нил Горсач.

              Горсач добавил, что в XX веке федеральное правительство прекратило кампанию по принуждению индейцев к ассимиляции, признав ценность культуры коренных народов.

              Тем не менее, четверо судей не согласились с таким решением, сочтя, что признание территорий резервацией индейцев нарушит деятельность правительства Оклахомы.

              Судья Джон Робертс утверждает, что все обещания со стороны США были аннулированы в 1860-х годах. Так, пять племен, державших около 8 тыс. рабов, подписали договоры о союзе с Конфедерацией и предоставили силы для борьбы с силами Севера. После победы последних Конгресс США стал сокращать территорию племен и полностью отменил их суверенитет, что отменяет заключенные ранее соглашения.

              «Предоставив гражданство членам племени и предоставив им право голоса при формировании штата, Конгресс включил их в новое политическое сообщество», –заявил Робертс.

              По мнению экспертов, так как штатам не разрешается взимать налоги с индейцев, проживающих в резервациях, государству и племени, скорее всего, придется вести переговоры по налоговым вопросам, а налоговые поступления в бюджет, скорее всего, сократятся.


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