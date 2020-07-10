Половину штата Оклахома признали территорией индейцев

Верховный суд Соединенных Штатов признал примерно половину территории Оклахомы землей, принадлежащей коренным американцам, в состав индейских земель вошел второй по величине город штата Талсу.

Суд признал землями индейцев восточные территории штата, на них живут около 1,8 млн человек, 15% из них являются коренными американцами, передает «Интерфакс».

По этому решению члены индейских племен освобождаются от оплаты налогов в бюджет штата.

Таким образом, Верховный суд США исполнил договоренность XIX века между индейскими племенами и федеральным правительством, передает RT.

За «знаковое», как отмечает WSJ, решение выступили пятеро судей Верховного суда. «Вынужденные покинуть земли своих предков в Джорджии и Алабаме, народ крики получил заверения в том, что их новые земли на западе всегда будут в безопасности. Конгресс с тех пор нарушил множество обещаний, данных племени. Но мы держим слово правительства», – отметил судья Нил Горсач.

Горсач добавил, что в XX веке федеральное правительство прекратило кампанию по принуждению индейцев к ассимиляции, признав ценность культуры коренных народов.

Тем не менее, четверо судей не согласились с таким решением, сочтя, что признание территорий резервацией индейцев нарушит деятельность правительства Оклахомы.

Судья Джон Робертс утверждает, что все обещания со стороны США были аннулированы в 1860-х годах. Так, пять племен, державших около 8 тыс. рабов, подписали договоры о союзе с Конфедерацией и предоставили силы для борьбы с силами Севера. После победы последних Конгресс США стал сокращать территорию племен и полностью отменил их суверенитет, что отменяет заключенные ранее соглашения.

«Предоставив гражданство членам племени и предоставив им право голоса при формировании штата, Конгресс включил их в новое политическое сообщество», –заявил Робертс.

По мнению экспертов, так как штатам не разрешается взимать налоги с индейцев, проживающих в резервациях, государству и племени, скорее всего, придется вести переговоры по налоговым вопросам, а налоговые поступления в бюджет, скорее всего, сократятся.