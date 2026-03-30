Синоптик: Март 2026 года станет самым теплым в Москве за всю метеоисторию

Синоптик Тишковец: Март станет самым теплым в Москве за всю метеоисторию
Март 2026 года в столице обещает побить температурный рекорд, так как среднемесячная температура уже достигла +4,5 градуса против прежних +4,4.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «март-2026 станет самым тёплым в Москве за всю метеоисторию!», передает его Telegram-канал.
По данным специалиста, на 30 марта среднемесячная температура воздуха в столице составляет +4,5 градуса, тогда как рекордно теплый март 2007 года был со средним значением +4,4.
Превышение над климатической нормой, по расчетам синоптика, достигло +5,5 градуса. Он отметил, что в понедельник и вторник в Москве сохранится майское тепло, поэтому сомнений в установлении нового температурного рекорда у метеорологов не осталось.
Тишковец также привел долгосрочную статистику. За последний 30-летний климатический цикл в 11 случаях март в Москве соответствовал статусу четвертого зимнего месяца, а в 19 случаях, то есть в 63%, март оказался весенним месяцем со средней температурой воздуха выше нуля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 15 марта температура воздуха достигла 9,9 градуса тепла и установила новый максимум дня.