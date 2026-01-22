Во Франции задержали мужа и подругу основательницы SOS Donbass

Tекст: Елизавета Шишкова

Французские власти задержали мужа и подругу Анны Новиковой, основательницы ассоциации SOS Donbass, которая сейчас находится в тюрьме по подозрению в шпионаже, передает ТАСС. Об этом сообщил ее адвокат Филипп де Вель. Новикову поместили под стражу на время следствия. По словам адвоката, ее физическое состояние удовлетворительное, однако морально она подавлена.

«Морально она немного подавлена, потому что вчера арестовали ее мужа и ее подругу. Она боится за свою семью, за своих двух несовершеннолетних детей, и надеется, что ее мужа выпустят из-под стражи без предварительного заключения в рамках этого дела», – рассказал де Вель. Сейчас муж Новиковой находится в главном управлении внутренней безопасности Франции в Бордо, сроки задержания пока не уточняются.

Адвокат подчеркнул, что обвинения против Новиковой очень серьезные – ей может грозить от 10 до 30 лет лишения свободы в зависимости от результата расследования. Де Вель отметил, что само расследование может занять несколько лет, и подчеркнул, что не может раскрывать его детали, поскольку они конфиденциальны. Он добавил, что его подзащитная настаивает на своей невиновности.

Ассоциация SOS Donbass занимается поддержкой жителей Донбасса и Новороссии, пострадавших в ходе конфликта на Украине. С 2022 года организация проводит акции солидарности и отправляет гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую народные республики, а также выступает против отправки оружия на Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французские спецслужбы задержали в Париже двух активистов ассоциации SOS Donbass, в том числе гражданку России, по подозрению в шпионаже в пользу России. Российская гражданка и вице-президент ассоциации SOS Donbass может быть осуждена французскими властями на 15 лет лишения свободы за «разведывательную деятельность».

Анна Новикова, задержанная во Франции, заявила в письме, что ей не все обвинения понятны, кроме подозрений в шпионаже и порче памятника.