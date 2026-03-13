В России зарегистрировали три товарных знака Louis Vuitton

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заявки на регистрацию трех товарных знаков французского модного дома Louis Vuitton были поданы в Роспатент в октябре 2024 года, сообщает ТАСС. Регистрация состоялась только в марте текущего года, а исключительное право на эти знаки будет действовать до октября 2034 года. Правообладатель, согласно базе ведомства, официально не раскрывается.

Товарные знаки La Fabrique du Temps и два знака Louis Vuitton зарегистрированы по различным классам Международной классификации товаров и услуг. Перечень включает парфюмерию, оптику, ювелирные изделия, оборудование для информационных технологий, изделия из кожи и стекла, одежду, обувь, табачные изделия, а также услуги по организации выставок, распространению фильмов и спортивной деятельности.

Глава Роспатента Юрий Зубов ранее отмечал, что зарубежные бренды продолжают регистрировать и продлевать свои товарные знаки в России для защиты от подделок и поддержания деловой репутации. Он подчеркивал, что регистрация необходима для предотвращения продажи товаров под видом оригинальной продукции, даже если бренд временно не работает на российском рынке.

Французский холдинг LVMH объявил о выходе с российского рынка в марте 2022 года. Среди закрытых магазинов оказалась сеть косметики Sephora, которую затем продали российскому гендиректору Евгению Дроздову, после чего магазины открылись под брендом «Иль де Ботэ».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспатент зарегистрировал на территории России торговый знак Inditex, который владеет брендом Zara. Роспатент также зарегистрировал торговый знак Victoria’s Secret. Компания L’Oreal в 2025 году подала рекордное количество заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент.