Стало известно о поставке двух комплексов Patriot на Украину
Министерство обороны Украины объявило о получении двух новых систем Patriot согласно ранее достигнутым договоренностям с Германией.
О передаче двух комплексов противовоздушной обороны Patriot на Украину сообщило министерство обороны страны, передает ТАСС.
В заявлении ведомства отмечается: «Украина вооружилась еще двумя комплексами Patriot. Как сообщал ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль, этого удалось добиться благодаря недавним договоренностям с правительством Германии».
Ранее, 17 декабря, Денис Шмыгаль объявил, что Киев достиг соглашений с Берлином по поставкам и совместному производству вооружений на сумму 1,2 млрд евро.
В пакет договоренностей входят долгосрочные поставки запчастей для Patriot, использование выделенных средств для закупки украинских беспилотников, а также совместное производство беспилотных аппаратов.
Также Киев и Берлин договорились создать 200 самоходных артиллерийских установок «Богдана» и начать поставки новейших средств радиоэлектронной борьбы для ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что ряд стран стал придерживать поставки ракет ПВО для Украины.
Польша, Германия и Норвегия оказали совместные усилия для закупки для Украины противоракет к комплексам Patriot на сумму 500 млн долларов в рамках программы PURL.