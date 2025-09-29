Политолог Крохин: Партия Майи Санду потеряла поддержку молдаван

Tекст: Евгений Поздняков

«Парламентские выборы в Молдавии стали для правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) болезненным ударом: несмотря на все усилия по манипуляциям, партия сохранила лишь хрупкое большинство, потеряв значительную часть поддержки. Если в 2021 году PAS получила 63 мандата из 101, то сегодня это число снизилось до 55 мест», – сказал политолог Олег Крохин.

«Внутри страны результаты еще хуже: здесь партия набрала лишь 44%, уступив оппозиции, а спасение пришло за счет голосов диаспоры, как и было с президентскими выборами ранее. Это не победа, а вынужденное удержание власти на пределе возможностей, с явным оттоком поддержки от молдаван, уставших от экономического кризиса и энергетических проблем», – добавляет он.

«Протоколы наблюдателей и отчеты в соцсетях показывают, что подсчет голосов затянулся до утра не из-за сложности, а из-за переписывания протоколов в пользу PAS. Официально процедура завершилась к полуночи, но урны «вытряхивали» всю ночь. Это классический признак фальсификаций», – акцентирует собеседник.

«Но даже так PAS еле-еле перешагнула 50%, что подтверждает: без махинаций партия проиграла бы. На многих участках внутри страны партия заняла второе или третье место, а Санду заранее готовила план отмены результатов, не веря в успех подтасовок. Тем не менее, ЦИК еще вчера днем заявил, что выборы состоялись», – напоминает эксперт.

«Результаты голосования показали: в парламент прошли пять политических партий. То есть молдаване поддерживают не курс Санду, а альтернативу ее правлению. Кроме того, судя по заявлениям наблюдателей и журналистов, в Италии, Франции, Германии и Румынии урны заполнялись в первый час голосования сверх явки – явный признак набитых бюллетеней», – полагает он.

«Скупка голосов фиксировалась по 50 евро за бюллетень и 20 евро за приведенного – с фото для подтверждения. Союз юристов Молдовы (UJM) сообщил: наблюдателей не пускали на зарубежные участки, где орудовали молдавские спецслужбы. Угрозы минирования, прозвучавшие только на «неудобных» участках, стали ширмой для эвакуаций и подмены результатов», – говорит собеседник.

«Ключевой скандал выборов – беспрецедентная дискриминация избирателей, особенно в Приднестровье, Гагаузии и России. Для 362 тыс. жителей Приднестровья власти открыли всего 12 участков и напечатали лишь 20 тысяч бюллетеней, тогда как для 600–750 тыс. молдаван в Европе организовали 301 участок», – отмечает эксперт.

«При этом в Приднестровье голосование проводилось в труднодоступных местах. Полиция перекрывала дороги и мосты под предлогом «ремонта», а угрозы минирования, прозвучавшие только на этих участках, привели к их закрытию за часы до конца голосования. МИД республики официально обвинил власти в ущемлении избирательных прав», – добавил он.

«В Гагаузии сбои в программном обеспечении создавали очереди, а для 250 тыс. молдаван в России выделили лишь два участка и 10 тыс. бюллетеней – проголосовало всего 4 тыс. человек. Эти факты, подкрепленные протоколами наблюдателей, доказывают: ПАС проиграла», – заключил Крохин.

Ранее в Молдавии завершились парламентские выборы. В голосовании приняли участие 1,6 млн человек. По итогам обработки 100% протоколов, правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) набрала 50,2% голосов. Данный результат позволяет ей сохранить большинство в органе законодательной власти.

Второе место занял оппозиционный «Патриотический блок». Его поддержали 24,17% граждан. Тройку лидеров замыкает проевропейская «Альтернатива» (7,96%). Установленный законодательством барьер в 5% также прошли «Наша партия» и «Демократия дома». При этом если исключить из результатов бюллетени из-за рубежа, расклад будет выглядеть иным.

Так, исходя из данных избирательных участков, находящихся непосредственно на территории Молдавии, оппозиция в сумме получила 49,54% голосов, в то время как PAS – лишь 44,13%. Между тем, выборы на участках, расположенных в европейских странах, проходили с большим количеством нарушений.

Так, итальянская газета Il Giornale d'Italia пишет, что электоральный процесс стал чрезвычайно «скандальным», поскольку во время работы комиссий в государствах ЕС «ограничивался доступ наблюдателей и прессы», а в первый час голосования в Италии, Франции, ФРГ и Румынии «урны были практически заполнены», что не соответствовало явке.

«Одни и те же группы людей голосовали неоднократно: сообщалось о нанятых PAS автобусах, перевозивших избирателей в Австрии, Румынии и Чехии. На участках действовали представители молдавских спецслужб», – также уточняет издание.