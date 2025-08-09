Neue Zurcher Zeitung : В Чехии может победить противник поддержки Киева Бабиш

Tекст: Вера Басилая

Украина может лишиться поддержки Чехии в случае победы бывшего премьер-министра Андрея Бабиша на парламентских выборах, передает РИА «Новости».

По данным Neue Zurcher Zeitung, Бабиш известен своей критикой предоставления помощи Киеву и выступает за скорейшее начало переговоров с Москвой.

В публикации отмечается, что в европейских столицах выражают обеспокоенность: если Бабиш вернется к власти, это может ослабить поддержку Украины со стороны государства Центральной Европы и укрепить союз между Венгрией и Словакией.

Ранее бывший премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Чехия не сможет выполнить требование об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал Бабиша угрозой европейской безопасности и обвинил его в «пророссийских взглядах».

Партия ANO, которую возглавляет Бабиш, пообещала прекратить закупки снарядов для Украины, если вернется к власти.