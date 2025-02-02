FT: Боеприпасы для Украины под угрозой из-за возвращения к власти в Чехии Бабиша

FT: Партия экс-премьера Чехии Бабиша может приостановить закупку снарядов для Украины в случае избрания

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Financial Times, партия Бабиша ANO обещает остановить закупки снарядов для Украины, если она вернется к власти. Вице-лидер ANO Карел Гавличек выразил недовольство качеством и ценой боеприпасов, закупаемых Чехией для Украины, и предложил пересмотреть текущую инициативу.

Эта инициатива, возглавляемая правительством Праги, направлена на пополнение запасов боеприпасов Украины на фоне конфликта с Россией. В прошлом году замминистра иностранных дел Чехии Эдуард Хулициус сообщил, что удалось доставить 520 тыс. боеприпасов калибра 155 мм в Киев, а в следующем году планируется отправка еще 300 тыс. Однако изначально планировалось отправить 800 тыс. снарядов в 2024 году, но сложности с финансированием и конкуренцией на международных рынках осложнили выполнение этой задачи.



Работа над инициативой также сталкивается с проблемами логистики и качества продукции, сообщает крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе, Czechoslovak Group. Хотя некоторые снаряды были низкого качества, украинские представители выразили удовлетворение общими поставками из Чехии, которые помогли восполнить дефицит боеприпасов на фоне возобновления российского наступления.

Либеральное правительство в Праге предупреждает, что возвращение Бабиша к власти может привести к изменению внешнеполитического курса Чехии, включая возможные сближения с лидерами, поддерживающими Россию, такими как Виктор Орбан в Венгрии или Роберт Фицо в Словакии. ANO также лоббирует мирные переговоры между США и Россией, которые, по мнению Гавличека, могут положить конец конфликту на Украине.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским продолжение чешской инициативы по поставкам артиллерийских снарядов для украинских вооруженных сил из стран, не входящих в Евросоюз. Президент Чехии Петр Павел, между тем, одобрил 60 заявок от чешских граждан на вступление в вооруженные силы Украины, всего получено 181 запрос.