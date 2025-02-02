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FT: Боеприпасы для Украины под угрозой из-за возвращения к власти в Чехии Бабиша
FT: Партия экс-премьера Чехии Бабиша может приостановить закупку снарядов для Украины в случае избрания
Планы возвращения бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша к власти могут угрожать международной инициативе по закупке боеприпасов для Украины, которую страна активно поддерживает, поставляя значительную часть необходимых снарядов, сообщили СМИ.
Как пишет Financial Times, партия Бабиша ANO обещает остановить закупки снарядов для Украины, если она вернется к власти. Вице-лидер ANO Карел Гавличек выразил недовольство качеством и ценой боеприпасов, закупаемых Чехией для Украины, и предложил пересмотреть текущую инициативу.
Эта инициатива, возглавляемая правительством Праги, направлена на пополнение запасов боеприпасов Украины на фоне конфликта с Россией. В прошлом году замминистра иностранных дел Чехии Эдуард Хулициус сообщил, что удалось доставить 520 тыс. боеприпасов калибра 155 мм в Киев, а в следующем году планируется отправка еще 300 тыс. Однако изначально планировалось отправить 800 тыс. снарядов в 2024 году, но сложности с финансированием и конкуренцией на международных рынках осложнили выполнение этой задачи.
Работа над инициативой также сталкивается с проблемами логистики и качества продукции, сообщает крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе, Czechoslovak Group. Хотя некоторые снаряды были низкого качества, украинские представители выразили удовлетворение общими поставками из Чехии, которые помогли восполнить дефицит боеприпасов на фоне возобновления российского наступления.
Либеральное правительство в Праге предупреждает, что возвращение Бабиша к власти может привести к изменению внешнеполитического курса Чехии, включая возможные сближения с лидерами, поддерживающими Россию, такими как Виктор Орбан в Венгрии или Роберт Фицо в Словакии. ANO также лоббирует мирные переговоры между США и Россией, которые, по мнению Гавличека, могут положить конец конфликту на Украине.
В ноябре президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским продолжение чешской инициативы по поставкам артиллерийских снарядов для украинских вооруженных сил из стран, не входящих в Евросоюз. Президент Чехии Петр Павел, между тем, одобрил 60 заявок от чешских граждан на вступление в вооруженные силы Украины, всего получено 181 запрос.