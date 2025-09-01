Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Экс-премьера Чехии Бабиша атаковали во время предвыборного митинга
Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш получил удар по голове металлическим предметом на встрече с избирателями и обратился за медицинской помощью.
Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш подвергся нападению во время предвыборного митинга оппозиционного движения ANO, которым он руководит, передает ТАСС.
Пресс-секретарь организации Мартина Водичка сообщила, что Бабиша ударили по голове металлическим предметом, после чего он обратился за медицинской помощью в больницу.
Новостной портал Novinky уточнил, что нападавший использовал в качестве оружия костыль. Происшествие случилось в населенном пункте Добра на северо-востоке Чехии.
По словам первого заместителя председателя ANO Карела Гавличека, нападение стало результатом развернутой против Бабиша кампании ненависти со стороны либеральных партий и Чешской пиратской партии. Гавличек отметил: «Мы предупреждали, что это может кончиться плохо. Это произошло».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Андрей Бабиш заявил, что цель достичь оборонных расходов Чехии на уровне 5% от ВВП нереалистична.
Существует мнение, что победа Бабиша на выборах в Чехии может привести к прекращению военной поддержки Киева и изменить баланс сил в Центральной Европе.