Экс-премьера Чехии Бабиша атаковали во время предвыборного митинга

Tекст: Евгения Караваева

Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш подвергся нападению во время предвыборного митинга оппозиционного движения ANO, которым он руководит, передает ТАСС.

Пресс-секретарь организации Мартина Водичка сообщила, что Бабиша ударили по голове металлическим предметом, после чего он обратился за медицинской помощью в больницу.

Новостной портал Novinky уточнил, что нападавший использовал в качестве оружия костыль. Происшествие случилось в населенном пункте Добра на северо-востоке Чехии.

По словам первого заместителя председателя ANO Карела Гавличека, нападение стало результатом развернутой против Бабиша кампании ненависти со стороны либеральных партий и Чешской пиратской партии. Гавличек отметил: «Мы предупреждали, что это может кончиться плохо. Это произошло».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Андрей Бабиш заявил, что цель достичь оборонных расходов Чехии на уровне 5% от ВВП нереалистична.

Существует мнение, что победа Бабиша на выборах в Чехии может привести к прекращению военной поддержки Киева и изменить баланс сил в Центральной Европе.