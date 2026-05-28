Путин и Токаев приняли заявление о семи основах дружбы России и Казахстана

Tекст: Дарья Григоренко

Торжественная церемония оформления договоренностей состоялась во Дворце независимости. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместные документы, направленные на укрепление фундамента двусторонних отношений, передает ТАСС.

Казахстанский лидер в ходе переговоров отметил, что этот документ имеет большое значение. Глава российского государства добавил, что принятые решения станут надежной базой для дальнейшего сближения.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее называл подписанное заявление необычным. Утвержденные семь основ охватывают важнейшие сферы сотрудничества Москвы и Астаны как на политическом, так и на человеческом уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными переговоры с российским лидером в узком формате.

После этого главы государств продолжили встречу с участием профильных министров.

Владимир Путин поблагодарил коллегу за вчерашнюю беседу в неформальной обстановке.