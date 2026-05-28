  Путин оценил военное сотрудничество с Казахстаном
    Зачем военный орел Армении раскрыл клюв
    Пашинян ответил на угрозу высоких цен на газ
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    Норвегия собралась разместить ядерное оружие Франции
    МИД предостерег НАТО от попытки блокировать Калининград
    Трамп поддержал кандидатуру Пашиняна на выборах в Армении
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева
    Казахстан анонсировал увеличение транзита российской нефти в Китай
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в 90-е

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    28 мая 2026, 12:19 • Новости дня

    Путин и Токаев приняли заявление о семи основах дружбы России и Казахстана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев официально закрепили ключевые направления межгосударственного взаимодействия.

    Торжественная церемония оформления договоренностей состоялась во Дворце независимости. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместные документы, направленные на укрепление фундамента двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Казахстанский лидер в ходе переговоров отметил, что этот документ имеет большое значение. Глава российского государства добавил, что принятые решения станут надежной базой для дальнейшего сближения.

    Помощник президента Юрий Ушаков ранее называл подписанное заявление необычным. Утвержденные семь основ охватывают важнейшие сферы сотрудничества Москвы и Астаны как на политическом, так и на человеческом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными переговоры с российским лидером в узком формате.

    После этого главы государств продолжили встречу с участием профильных министров.

    Владимир Путин поблагодарил коллегу за вчерашнюю беседу в неформальной обстановке.

    27 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    @ W. Korall/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония пытается пересмотреть действующие договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов, что создает риски конфликтных ситуаций и негативно влияет на безопасность судоходства на Чудском озере и реке Нарва, сообщили в ФСБ.

    Эстония пытается пересмотреть договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов. Первый замдиректора – руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов заявил об этом в интервью «Российской газете».

    «Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах», – сказал Кулишов.

    По его словам, сейчас принимаются меры по урегулированию ситуации с привлечением пограничных представителей и дипломатов МИД России. Кроме того, европейские страны искусственно ограничивают морскую экономическую деятельность РФ и свободу судоходства в Балтийском море.

    Кулишов добавил, что западные СМИ развернули информационную кампанию, обвиняя Россию в повреждении подводной инфраструктуры и нелегальных поставках нефти. Таким образом партнеров по Евросоюзу пытаются склонить к изменению правил судоходства на Балтике. Антироссийские действия западных соседей создают серьезную угрозу безопасности в регионе, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление границы с Россией.

    Ранее Таллин предложил Москве совместно измерить фарватер реки Нарвы.

    28 мая 2026, 08:51 • Новости дня
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    @ RONALD WITTEK/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен добиваться ограничения вооруженных сил России в случае начала переговоров по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Брюссель планирует выдвинуть встречные условия Москве, если начнутся мирные процессы на Украине, передает ТАСС. Об этом рассказала руководитель европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформального заседания министров иностранных дел на Кипре.

    Глава дипслужбы подчеркнула необходимость зеркального подхода к ограничениям. «Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины», – заявила она.

    Дипломат пояснила, что любые военные лимиты для украинской стороны должны в равной степени касаться и российской армии. Кроме того, европейские страны собираются настаивать на выводе войск России с территорий Молдавии и Грузии. Под последней имеются в виду Абхазия и Южная Осетия.

    В феврале глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России для урегулирования конфликта. В прошлом году она потребовала сократить численность Вооруженных сил РФ в рамках мирного плана.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для постановки вопроса о выводе российских войск из ПМР нужны существенные подвижки в приднестровском урегулировании.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    27 мая 2026, 18:33 • Новости дня
    Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев приступили к внекорабельной деятельности на российском сегменте МКС.

    Трансляцию выхода, ставшего первым в этом году, ведет госкорпорация «Роскосмос», передает ТАСС.

    Расчетная продолжительность работ составляет пять часов 27 минут. Для командира МКС-74 Кудь-Сверчкова это второй по счету выход в открытый космос, для бортинженера Микаева – первый. Внутри станции за пультом европейской роборуки ERA дежурит космонавт Роскосмоса, член экипажа Crew-12 Андрей Федяев.

    Главная задача выхода – монтаж уникального российского прибора «Солнце-Терагерц», представляющего собой радиотелескоп для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне. По словам Кудь-Сверчкова, данные наблюдений помогут лучше понять механизмы солнечных вспышек, повысить точность их прогнозирования и выработать меры защиты от радиационного воздействия, а также проверить возможность раннего обнаружения опасных космических объектов.

    Кроме того, космонавты снимут с модуля «Поиск» третий контейнер эксперимента «Биориск», который провел почти пять лет в открытом космосе. Затем ученые определят, как бактерии, семена и цисты ракообразных перенесли условия вакуума и радиации. Также экипаж демонтирует кассету аппаратуры эксперимента «Экран-М» на модуле «Наука».

    В рамках «Экрана-М» оборудование размещают снаружи станции для выращивания полупроводников методом молекулярно-лучевой эпитаксии в условиях высокого вакуума и невесомости. Роборука ERA перенесет одного из космонавтов к модулю «Наука», откуда он заберет кассету с кристаллами полупроводника арсенида галлия.

    28 мая 2026, 03:01 • Новости дня
    Минздрав намерен ужесточить правила выдачи больничных
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Пациентам, оформлявшим листок нетрудоспособности четыре и более раз за полгода, планируют ограничить период лечения на дому без решения специальной врачебной комиссии, сказано в проекте приказа министерства.

    Ведомство подготовило проект приказа, ужесточающий правила выдачи листков нетрудоспособности, передает РИА «Новости». Инициатива коснется тех, кто за шесть месяцев признавался нетрудоспособным четыре раза и чаще. Для таких пациентов максимальный начальный срок больничного составит три дня.

    После открытия документа лечащий врач должен будет организовать врачебную комиссию. Специалисты проведут дополнительные обследования больного или направят его на стационарное лечение. По истечении трехдневного срока больничный лист продлят исключительно по решению комиссии либо закроют.

    Новые правила не затронут случаи ухода за больным членом семьи, беременность и карантин. Исключения также распространяются на социально значимые болезни, заместительную почечную терапию и лечение в условиях стационара.

    В феврале министерство рассматривало возможность сокращения срока больничного до пяти дней при аналогичных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав обновил правила оформления больничных. Россиянам объяснили правила двойных выплат по больничному. Минздрав анонсировал появление новых медицинских онлайн-справок.

    27 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    В Казахстане подтвердили начало строительства АЭС Росатомом в 2027 году

    В Казахстане подтвердили начало строительства АЭС Росатомом в 2027 году
    @ Rosatom/Globallookpress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возведение атомной электростанции «Балхаш» в Казахстане под руководством российской госкорпорации Росатом стартует в 2027 году и продлится до середины следующего десятилетия, сообщили власти страны.

    В Астане сообщили о сроках начала строительства новой АЭС «Балхаш» под руководством Росатома. Соответствующую информацию официально озвучили в Агентстве по атомной энергии Казахстана, передает ТАСС.

    «Подтверждаем. Строительство начнется в 2027 году», – заявили представители ведомства журналистам.

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев ранее пояснял, что график возведения объекта напрямую зависит от заказчика. Российская сторона исходит из того, что основные работы стартуют в следующем году, а поэтапный ввод станции в эксплуатацию завершится в середине 2030-х годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года власти Казахстана выбрали Росатом лидером консорциума по возведению станции.

    В августе специалисты двух стран приступили к инженерным изысканиям на месте будущей АЭС в поселке Улькен.

    Осенью глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы вовремя выполнить все обязательства по данному проекту.

    28 мая 2026, 00:01 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем пограничника
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в День пограничника обратился с поздравлением к личному составу и ветеранам Пограничной службы ФСБ России, отметил подвиг современных бойцов и призвал помнить героев прошлого.

    «На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу. Воины передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни», – сказал он в обращении, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин подчеркнул, что на протяжении всей истории защитники рубежей отстаивали интересы страны. Особое внимание было уделено подвигу пограничников, которые 85 лет назад, в июне 1941 года, первыми приняли удар нацистов.

    В послевоенное время «зеленые береты» боролись с националистическим подпольем, выполняли долг в Афганистане и противостояли международному терроризму, напомнил президент.

    В настоящее время сотрудники ведомства доказывают свой профессионализм в ходе специальной военной операции, действуя бесстрашно в сложных ситуациях.

    «Сегодня Пограничная служба ФСБ России – это надёжное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. <...> В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников Пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу», – сказал Путин.

    Глава государства выразил надежду на то, что те, кто сегодня отмечает профессиональный праздник, и впредь будет добросовестно выполнять поставленные задачи и вносить свой весомый вклад в защиту Отечества.

    28 мая 2026, 00:46 • Новости дня
    Посол Келин объяснил отказ журналистов Би-би-си посетить Старобельск

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные СМИ намеренно игнорируют преступления киевских властей против мирного населения, предпочитая освещать исключительно ответные действия российских вооруженных сил в контексте атак и нападений, заявил российский посол в Британии Андрей Келин.

    Отказ британской телекорпорации Би-би-си от поездки в Старобельск демонстрирует двуличие западной прессы. Посол Андрей Келин отметил, что журналисты Британии целенаправленно искажают факты.

    «Подобное лицемерие западной прессы не новость. Мы давно привыкли к этой перевернутой логике: Лондон и европейские столицы очень много говорят о свободе слова, однако ситуация на деле прямо противоположная. Подавляющее большинство британских СМИ старательно отрабатывают политический заказ по дискредитации нашей страны», – приводит ТАСС слова дипломата в интервью телеканалу «Звезда».

    Келин отметил, что пресса подает действия армии России как атаки на гражданское население и полностью замалчивая преступления Киева.

    Он добавил, что репортеры агентства Reuters оказались менее циничными и посетили место трагедии с Старобельске, но их итоговый материал получился предвзятым, так как удар по колледжу назвали предполагаемым.

    Фотографии разрушенного здания сопровождались примечанием Reuters о невозможности независимой проверки фактов. В конечном итоге эта статья затерялась в массиве современной русофобской пропаганды, отметил посол.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рябков заявил о циничной реакции Запада на теракт в Старобельске. L'AntiDiplomatico указал на невозможность оправдать убийство детей в ЛНР. После посещения места трагедии в Старобельске, журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    28 мая 2026, 05:27 • Новости дня
    Запашный рассказал о стремлении украинских артистов попасть на фестиваль в Москве

    Запашный рассказал о стремлении украинских артистов попасть на фестиваль в Москве
    @ Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Цирковые артисты с Украины выразили желание участвовать в юбилейном, десятом, всемирном фестивале «Идол», однако организаторы рекомендовали им воздержаться от поездки из-за угрозы санкций Киева, рассказал генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

    «Артисты с Украины к нам просились на фестиваль, проявили такой стержень. Я попросил их не рисковать, потому что им обратно возвращаться», – рассказал он РИА «Новости».

    Запашный пояснил, что организаторы решили временно отклонить эти заявки ради безопасности самих выступающих. Многие цирковые деятели, по его словам, связывались с Москвой как с территории европейских государств, так и непосредственно с Украины.

    Юбилейный десятый фестиваль «Идол» пройдет в Москве с 30 мая по 12 июля. На арене выступят представители Китая, Италии, Германии, КНДР, Венгрии и других стран. Художественными руководителями мероприятия традиционно выступают братья Эдгард и Аскольд Запашные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинским артистам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро». Оркестр непокоренных представил в Москве масштабный концерт-посвящение Донбассу.


    28 мая 2026, 08:43 • Новости дня
    Казахстан анонсировал увеличение транзита российской нефти в Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Казахстан готовятся подписать соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай через территорию республики на 2,5 млн тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

    Переговоры Астаны и Москвы по энергетике вышли на новый уровень, передает ТАСС.

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что стороны близки к соглашению об увеличении транзита российской нефти в Китай через территорию республики. «Обсуждается. Соответствующее соглашение в высокой стадии готовности к подписанию. [Подписать] постараемся в этот раз. Увеличение на 2,5 млн тонн», – заявил он.

    По словам министра, технико-экономическое обоснование для наращивания поставок пока не подготовлено, так как потребуются дополнительные расчеты, строительство новых перекачивающих станций и расширение трубопровода. Аккенженов подчеркнул, что к работе над этими проектами приступят после подписания базовых документов и достижения окончательного согласия сторон.

    Глава ведомства также рассказал, что Казахстан и Россия начали обсуждать маршрут крупного газопровода в Китай, известного как «Сила Сибири – 2». По его информации, рассматривается вариант трубы мощностью до 35 млрд кубометров газа в год через территорию Казахстана, который позволит не только обеспечить транзит в КНР, но и повысить газификацию северных и восточных регионов республики.

    Президент Владимир Путин 27 мая прибыл в Астану с государственным визитом.

    Накануне поездки российский лидер опубликовал статью об активном развитии двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

    В апреле Минфин США продлил лицензию на транзит российской нефти через территорию республики в Китай до весны 2027 года.

    28 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично оценила намерение главы европейской дипломатии Каи Каллас выдвинуть военные требования к Москве, и ответила ей строчкой из песни.

    Захарова прокомментировала заявления главы евродипломатии Кайи Каллас о требовании сократить ВС России в случае мирных переговоров по Украине.

    «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить российские вооруженные силы в случае начала мирных переговоров.

    Захарова назвала инициативы, которые озвучивает Каллас, выходящими за рамки полномочий европейского политика.

    До этого российский дипломат высмеяла слова Каллас о диалоге с Москвой цитатой из советского фильма.

    28 мая 2026, 11:18 • Новости дня
    Путин оценил военное сотрудничество с Казахстаном

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военное сотрудничество России и Казахстана является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе, заявил президент Владимир Путин.

    Российско-казахстанское военное партнерство выступает надежным гарантом сохранения спокойствия в регионе, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    «Продолжается военное сотрудничество, и это является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе», – подчеркнул глава российского государства.

    Также российский лидер обратил внимание на значимость совместной работы в гражданских отраслях.

    «У нас очень много направлений взаимодействия, которые являются принципиально важными как для экономики Казахстана, так и для экономики России: это и машиностроение, это энергетика, это инфраструктура и, конечно, гуманитарная сфера», – сказал Путин в ходе переговоров.

    Ранее Путин оценил совместную работу двух стран по всем ключевым направлениям.

    Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными прошедшие переговоры в узком формате.

    Накануне визита Владимир Путин отметил активное развитие двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

    27 мая 2026, 20:03 • Новости дня
    Отечественная линза «Ясень» стала доступна бесплатно по ОМС

    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России началось серийное производство интраокулярной линзы «Ясень», которую при катаракте можно устанавливать бесплатно в рамках программы обязательного медстрахования, сообщила пресс-служба Минздрава.

    «В России стартовало производство уникальной отечественной интраокулярной линзы «Ясень», которая заменяет работу естественного хрусталика глаза при катаракте», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В Минздраве подчеркнули, что установка импланта доступна россиянам абсолютно бесплатно в рамках программы государственных гарантий. На первом этапе предприятие сможет производить до 12 тыс. таких изделий ежегодно.

    По мере развития проекта производственные мощности планируется нарастить вдвое. Ожидается, что в будущем объемы выпуска отечественных линз достигнут 25 тыс. единиц в год.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие услуги покрывает полис ОМС в 2026 году.

    28 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Небо над Астаной окрасилось в цвета российского триколора в честь визита Путина
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты ВВС Казахстана в рамках церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина окрасили небо в цвета российского флага.

    В рамках официальной церемонии встречи Владимира Путина казахстанские самолеты окрасили небо над Астаной в цвета флага России, передает ТАСС.

    Боевая авиация министерства обороны республики готовилась к этому событию несколько дней, отрабатывая тренировочные полеты.

    Мероприятие прошло во Дворце независимости, архитектура которого стилизована под традиционную казахскую юрту. Российского лидера встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В зале построили почетный караул, а военный президентский оркестр исполнил гимны двух стран.

    Завершилась официальная часть представлением делегаций. Сопровождающая президента российская группа насчитывает 30 участников. Данная церемония открыла обширную программу государственного визита, включающую переговоры на высшем уровне.

    Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    В воздухе правительственный борт встретили истребители Сил воздушной обороны Казахстана.

    Центральные улицы казахстанской столицы украсили флагами двух стран.

    27 мая 2026, 18:43 • Новости дня
    Минфин России выплатил купон по евробондам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское финансовое ведомство перечислило средства для обслуживания государственного долга по двум выпускам внешних облигационных займов с погашением в 2026 и 2036 годах.

    Министерство финансов РФ осуществило выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям. Общая сумма переведенных средств составила более 222 млрд рублей, сообщается на официальном сайте ведомства.

    «Средства для выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 220,1 млрд руб. (эквивалент 3,1 млрд долларов), а также для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2036 году в сумме 2,2 млрд руб. (эквивалент 26,5 млн евро) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», – говорится в официальном сообщении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2030 году на сумму 4,8 млрд рублей.

    Весной прошлого года ведомство направило на погашение дохода по этим бумагам 5,2 млрд рублей.

    Ранее министерство запустило процедуру замещения суверенных еврооблигаций.

    28 мая 2026, 09:12 • Новости дня
    Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравления азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

    Президент России Владимир Путин направил поздравления своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня независимости. В своем обращении Путин подчеркнул, что Москва придает огромное значение союзническим и дружественным отношениям с Баку, сообщается на сайте Кремля.

    «Примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Азербайджанской Республики», – говорится в телеграмме российского лидера.

    «Придаем большое значение дружественным, союзническим отношениям с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах», – отметил Путин.

    По его словам, партнерское взаимодействие в региональных и международных делах отвечает коренным интересам народов обеих стран и способствует укреплению безопасности на Южном Кавказе и Каспии. В заключение российский президент пожелал Алиеву здоровья и успехов, а гражданам Азербайджана – благополучия и процветания.

    Осенью Путин и Алиев провели двустороннюю встречу в Душанбе.

