    Зачем военный орел Армении раскрыл клюв
    Лавров назвал «идиотскими» требования Каллас к России
    Пашинян ответил на угрозу высоких цен на газ
    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву
    Трамп поддержал кандидатуру Пашиняна на выборах в Армении
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева
    Казахстан анонсировал увеличение транзита российской нефти в Китай
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в 90-е

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    28 мая 2026, 13:31 • Новости дня

    Путин рассказал о совместном внедрении ИИ Россией и Казахстаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Казахстан вместе работают по внедрению искусственного интеллекта в различных секторах экономики, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин по итогам двусторонних переговоров сообщил о развитии партнерства соседних государств, передает РИА «Новости».

    «Россия и Казахстан вместе работают по внедрению искусственного интеллекта и других современных решений в самых разных секторах экономики и социальной жизни», – сказал глава государства.

    Российский лидер добавил, что взаимодействие двух стран в области инновационного оборудования и технологий продвигается хорошими темпами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе двусторонних переговоров российский лидер оценил совместную работу двух стран по всем ключевым направлениям.

    Президенты России и Казахстана впервые подвели итоги встречи в формате видеопрезентаций.

    27 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    В Казахстане подтвердили начало строительства АЭС Росатомом в 2027 году

    @ Rosatom/Globallookpress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возведение атомной электростанции «Балхаш» в Казахстане под руководством российской госкорпорации Росатом стартует в 2027 году и продлится до середины следующего десятилетия, сообщили власти страны.

    В Астане сообщили о сроках начала строительства новой АЭС «Балхаш» под руководством Росатома. Соответствующую информацию официально озвучили в Агентстве по атомной энергии Казахстана, передает ТАСС.

    «Подтверждаем. Строительство начнется в 2027 году», – заявили представители ведомства журналистам.

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев ранее пояснял, что график возведения объекта напрямую зависит от заказчика. Российская сторона исходит из того, что основные работы стартуют в следующем году, а поэтапный ввод станции в эксплуатацию завершится в середине 2030-х годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года власти Казахстана выбрали Росатом лидером консорциума по возведению станции.

    В августе специалисты двух стран приступили к инженерным изысканиям на месте будущей АЭС в поселке Улькен.

    Осенью глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы вовремя выполнить все обязательства по данному проекту.

    27 мая 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    На летном поле российского лидера встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

    Эта встреча станет 39-й для нынешних лидеров двух стран. Визит имеет особенный характер, так как вопреки протокольной традиции он уже во второй раз за президентский срок получает высший, государственный статус.

    Ожидается, что из аэропорта главы государств отправятся в резиденцию казахстанского лидера Кедровый дом. Там за обедом президенты проведут переговоры тет-а-тет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в Астану.

    Перед поездкой Владимир Путин опубликовал статью о перспективах двусторонних отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал двойные государственные визиты за один срок крайне редким явлением.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    28 мая 2026, 00:01 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем пограничника
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в День пограничника обратился с поздравлением к личному составу и ветеранам Пограничной службы ФСБ России, отметил подвиг современных бойцов и призвал помнить героев прошлого.

    «На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу. Воины передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни», – сказал он в обращении, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин подчеркнул, что на протяжении всей истории защитники рубежей отстаивали интересы страны. Особое внимание было уделено подвигу пограничников, которые 85 лет назад, в июне 1941 года, первыми приняли удар нацистов.

    В послевоенное время «зеленые береты» боролись с националистическим подпольем, выполняли долг в Афганистане и противостояли международному терроризму, напомнил президент.

    В настоящее время сотрудники ведомства доказывают свой профессионализм в ходе специальной военной операции, действуя бесстрашно в сложных ситуациях.

    «Сегодня Пограничная служба ФСБ России – это надёжное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. <...> В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников Пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу», – сказал Путин.

    Глава государства выразил надежду на то, что те, кто сегодня отмечает профессиональный праздник, и впредь будет добросовестно выполнять поставленные задачи и вносить свой весомый вклад в защиту Отечества.

    28 мая 2026, 08:43 • Новости дня
    Казахстан анонсировал увеличение транзита российской нефти в Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Казахстан готовятся подписать соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай через территорию республики на 2,5 млн тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

    Переговоры Астаны и Москвы по энергетике вышли на новый уровень, передает ТАСС.

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что стороны близки к соглашению об увеличении транзита российской нефти в Китай через территорию республики. «Обсуждается. Соответствующее соглашение в высокой стадии готовности к подписанию. [Подписать] постараемся в этот раз. Увеличение на 2,5 млн тонн», – заявил он.

    По словам министра, технико-экономическое обоснование для наращивания поставок пока не подготовлено, так как потребуются дополнительные расчеты, строительство новых перекачивающих станций и расширение трубопровода. Аккенженов подчеркнул, что к работе над этими проектами приступят после подписания базовых документов и достижения окончательного согласия сторон.

    Глава ведомства также рассказал, что Казахстан и Россия начали обсуждать маршрут крупного газопровода в Китай, известного как «Сила Сибири – 2». По его информации, рассматривается вариант трубы мощностью до 35 млрд кубометров газа в год через территорию Казахстана, который позволит не только обеспечить транзит в КНР, но и повысить газификацию северных и восточных регионов республики.

    Президент Владимир Путин 27 мая прибыл в Астану с государственным визитом.

    Накануне поездки российский лидер опубликовал статью об активном развитии двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

    В апреле Минфин США продлил лицензию на транзит российской нефти через территорию республики в Китай до весны 2027 года.

    28 мая 2026, 11:18 • Новости дня
    Путин оценил военное сотрудничество с Казахстаном

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военное сотрудничество России и Казахстана является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе, заявил президент Владимир Путин.

    Российско-казахстанское военное партнерство выступает надежным гарантом сохранения спокойствия в регионе, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    «Продолжается военное сотрудничество, и это является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе», – подчеркнул глава российского государства.

    Также российский лидер обратил внимание на значимость совместной работы в гражданских отраслях.

    «У нас очень много направлений взаимодействия, которые являются принципиально важными как для экономики Казахстана, так и для экономики России: это и машиностроение, это энергетика, это инфраструктура и, конечно, гуманитарная сфера», – сказал Путин в ходе переговоров.

    Ранее Путин оценил совместную работу двух стран по всем ключевым направлениям.

    Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными прошедшие переговоры в узком формате.

    Накануне визита Владимир Путин отметил активное развитие двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

    28 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Небо над Астаной окрасилось в цвета российского триколора в честь визита Путина
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты ВВС Казахстана в рамках церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина окрасили небо в цвета российского флага.

    В рамках официальной церемонии встречи Владимира Путина казахстанские самолеты окрасили небо над Астаной в цвета флага России, передает ТАСС.

    Боевая авиация министерства обороны республики готовилась к этому событию несколько дней, отрабатывая тренировочные полеты.

    Мероприятие прошло во Дворце независимости, архитектура которого стилизована под традиционную казахскую юрту. Российского лидера встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В зале построили почетный караул, а военный президентский оркестр исполнил гимны двух стран.

    Завершилась официальная часть представлением делегаций. Сопровождающая президента российская группа насчитывает 30 участников. Данная церемония открыла обширную программу государственного визита, включающую переговоры на высшем уровне.

    Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    В воздухе правительственный борт встретили истребители Сил воздушной обороны Казахстана.

    Центральные улицы казахстанской столицы украсили флагами двух стран.

    28 мая 2026, 09:12 • Новости дня
    Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравления азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

    Президент России Владимир Путин направил поздравления своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня независимости. В своем обращении Путин подчеркнул, что Москва придает огромное значение союзническим и дружественным отношениям с Баку, сообщается на сайте Кремля.

    «Примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Азербайджанской Республики», – говорится в телеграмме российского лидера.

    «Придаем большое значение дружественным, союзническим отношениям с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах», – отметил Путин.

    По его словам, партнерское взаимодействие в региональных и международных делах отвечает коренным интересам народов обеих стран и способствует укреплению безопасности на Южном Кавказе и Каспии. В заключение российский президент пожелал Алиеву здоровья и успехов, а гражданам Азербайджана – благополучия и процветания.

    Осенью Путин и Алиев провели двустороннюю встречу в Душанбе.

    27 мая 2026, 22:15 • Новости дня
    Посол России: Путина в Астане приняли по высшему разряду

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный визит российского президента Владимира Путина в Астану начался с торжественной встречи, а по итогам переговоров ожидается подписание важного совместного заявления двух государств, сообщил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

    «Встреча была очень теплой, гостеприимной, по высшему, что называется, протокольному разряду», – заявил посол России Алексей Бородавкин, передает паблик Qogam.

    По словам посла, программа поездки будет насыщенной, что подчеркивает по-настоящему дружественный характер двусторонних отношений. По итогам переговоров лидеры государств подпишут главный документ – совместное обращение к народам обеих стран. Бородавкин отметил, что это довольно необычный формат для подобных деклараций.

    Государственный визит продлится до 29 мая. Помимо двусторонних переговоров с Касым-Жомартом Токаевым, глава государства примет участие в Евразийском экономическом форуме. Также запланировано его присутствие на заседании Высшего евразийского экономического совета.

    Напомним, президент Владимир Путин 27 мая прибыл в Астану с государственным визитом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в Астану. Перед поездкой Владимир Путин опубликовал статью о перспективах двусторонних отношений.

    28 мая 2026, 10:21 • Новости дня
    Путин и Токаев начали переговоры в Астане

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приступили к обсуждению двусторонних вопросов в рамках государственного визита российского лидера, выбрав для встречи стилизованный под юрту Дворец независимости.

    Переговоры Путина и Токаева стартовал со встречи в узком составе, передает корреспондент ТАСС.

    Встреча проходит во Дворце независимости, архитектура которого напоминает традиционную казахскую юрту. Ранее на этой же площадке состоялась официальная церемония приветствия.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    В воздухе правительственный борт сопроводили истребители Сил воздушной обороны Казахстана.

    Утром Путин приехал во Дворец независимости для проведения переговоров.

    27 мая 2026, 15:01 • Новости дня
    За мужество на СВО орденом Кутузова награждена 83-я бригада ВДВ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевой коллектив 83-й десантно-штурмовой бригады удостоен ордена Кутузова за проявленные в ходе спецоперации мужество, отвагу и самоотверженность, сообщили власти Приморского края.

    Президент России Владимир Путин своим указом наградил 83-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую ордена Суворова бригаду орденом Кутузова, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

    «Указом президента Владимира Путина 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая ордена Суворова бригада награждена орденом Кутузова. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные десантниками в ходе проведения специальной военной операции, – вот выдержка из документа. Высокая и заслуженная оценка ратного подвига наших десантников. Гордимся земляками», – написал он и сопроводил сообщение кадрами вручения награды.

    83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада дислоцируется в Уссурийске Приморского края. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе освобождения Курской области от украинских формирований, ее военнослужащим ранее уже вручили награды.

    Сейчас десантники-дальневосточники продолжают выполнять боевые задачи. Военнослужащие бригады участвуют в создании полосы безопасности в Сумской области в рамках продолжающейся специальной военной операции.

    Ранее Путин выразил благодарность в том числе 83-й десантно-штурмовой бригаде за участие в освобождении Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные врачи 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север» спасли жизнь тяжелораненому десантнику, проведя сложную операцию у линии боевого соприкосновения.

    До этого подразделения группировки «Север» нанесли поражение силам и технике ВСУ в Харьковской и Сумской областях, продвигаясь вглубь обороны противника.

    28 мая 2026, 09:43 • Новости дня
    «Аурус» Путина в Астане сопроводили 16 мотоциклистов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прибывший на церемонию официальной встречи во Дворец независимости в Астане кортеж президента России Владимира Путина сопроводили 16 мотоциклистов Службы государственной охраны Казахстана.

    Российский лидер прибыл на церемонию официальной встречи во Дворец независимости. Автомобиль Владимира Путина сопровождали 16 мотоциклистов, передает ТАСС.

    Подобный эскорт и количество задействованной техники традиционно считаются знаком особого уважения к прибывшему гостю. Масштаб сопровождения напрямую отражает высокую значимость, которую принимающая сторона придает межгосударственным связям.

    В зарубежных поездках глава государства традиционно использует для передвижения отечественный лимузин «Аурус». Визит в столицу Казахстана не стал исключением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    В воздухе правительственный борт сопроводили истребители Сил воздушной обороны Казахстана.

    Посол России Алексей Бородавкин отметил высочайший протокольный разряд торжественной встречи.

    28 мая 2026, 11:31 • Новости дня
    Путин заявил об экономических проблемах недоброжелателей России

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на попытки давления, Россия уверенно удерживает статус четвертой экономики мира по паритету покупательной способности, а недоброжелатели России сталкиваются с проблемами.

    Президент России Владимир Путин сообщил о трудностях в экономике западных стран, передает РИА «Новости». По словам главы государства, недоброжелатели сталкиваются с серьезными внутренними проблемами.

    В ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым российский лидер подчеркнул стабильность отечественной экономики.

    «Несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей, но, поскольку у них у самих не все в порядке, мы удерживаем это четвертое место в мире после Китая, Соединенных Штатов, Индии», – сказал Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул значимость стратегического союзничества Москвы и Астаны.

    Также Путин заявил о динамичном развитии российско-казахстанских отношений.

    28 мая 2026, 11:09 • Новости дня
    Путин: Россия на четвертом месте в мире по паритету покупательной способности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экономика России продолжает занимать лидирующие позиции на глобальном рынке, уступая по этому показателю лишь Китаю, Соединенным Штатам и Индии, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства в ходе российско-казахстанских переговоров подчеркнул стабильность макроэкономических показателей страны, передает РИА «Новости».

    «Россия, со своей стороны, продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая. Это уверенно, несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей. Но поскольку у них у самих не все в порядке, мы удерживаем это четвертое место в мире после Китая, Соединенных Штатов, Индии», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам прошлого года Россия осталась четвертой экономикой мира по размеру ВВП по паритету покупательной способности.

    Годом ранее объем российской экономики по этому показателю составил 6,92 триллиона долларов.

    В рейтинге Международного валютного фонда наша страна уверенно обогнала Японию.

    28 мая 2026, 09:30 • Новости дня
    Путин прибыл на переговоры во Дворец независимости в Астане

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане, где пройдут российско-казахстанские переговоры.

    Российский лидер Владимир Путин начал государственный визит в Казахстан, передает РИА «Новости».

    В столичном Дворце независимости его торжественно встретил президент республики Касым-Жомарт Токаев. В зале официальных мероприятий выстроилась рота почетного караула и прозвучали государственные гимны двух стран.

    В ходе визита главы государств планируют обсудить развитие политического, торгово-экономического и военно-технического взаимодействия. Кроме того, на повестке дня стоят актуальные международные вопросы и перспективы совместной работы в рамках многосторонних организаций.

    Президент России также примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета. Делегации обеих стран уже находятся во дворце и готовятся к началу полноформатных переговоров на высшем уровне.

    Президент Владимир Путин 27 мая прибыл в Астану с государственным визитом.

    Накануне поездки российский лидер опубликовал статью об активном развитии двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

    Перед приездом Владимира Путина центральные улицы казахстанской столицы украсили флагами двух стран.

    28 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Путин оценил инициативу Токаева по поддержке русского языка

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе визита в Астану президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Казахстана за формирование новой структуры для поддержки и развития русской речи.

    Во время двусторонних переговоров глава государства обратил внимание на успехи в культурно-гуманитарном сотрудничестве двух стран, передает РИА «Новости».

    «Я особо хочу отметить создание по вашей, Касым-Жомарт Кемелевич, инициативе международной организации по русскому языку, которая уже приступила к своей основной деятельности», – сказал Путин.

    В поездке лидера государства сопровождает делегация из более чем 30 человек. В ее состав вошли вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. Также запланировано участие президента в заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне визита Владимир Путин оценил вклад Казахстана в сохранение позиций русского языка.

    Касым-Жомарт Токаев назвал успешными прошедшие переговоры в узком формате.

    После этого президенты двух стран продолжили встречу с участием профильных министров.

    Российские войска освободили харьковскую Нововасилевку
    Украина нарастила выпуск наземных боевых роботов
    На параде в Ереване показали российские вооружения
    Рар назвал последствия переезда украинских беженцев из Польши в Германию
    Франция собралась отменить колониальный Черный кодекс
    Airbus заявил о союзе с Saab для создания истребителя шестого поколения
    Во Вьетнаме поймали многократно кравшего багаж в аэропорту россиянина

    Разворот в ЕС лишит Армению газа

    Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС. В этом случае, считают эксперты, экономику Армении ждут существенные потрясения из-за роста цен на энергоносители – высокая инфляция, падение уровня жизни населения, потеря конкурентоспособности армянских товаров в мире. А заменить российский газ Еревану будет крайне затруднительно даже по рыночным ценам. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Зачем военный орел Армении раскрыл клюв

    Армянская армия со скандалом поменяла один из своих главных символов – герб Вооруженных сил страны. Какие изменения были внесены, как министр обороны Армении обосновал их необходимость – и почему далеко не все армянское общество довольно новой символикой? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

