РПЦ запретила ушедшего к раскольникам угандийского священника за многоженство

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки РПЦ иерей Георгий Максимов сообщил о лишении сана угандийского священника Харлампия Осена, передает РИА «Новости».

В мае 2026 года клирик обратился к главе раскольнической «Украинской православной церкви Киевского патриархата» с просьбой о вступлении в организацию и получил согласие.

«Харлампий Осен направил прошение в КП, в котором ложно представил себя архимандритом и скрыл тот факт, что находится под запретом. То есть и в «новой церкви» начинает со лжи», – рассказал Максимов. Священник был принят в экзархат на этапе его создания, но в 2023 году лишился поста координатора на востоке Уганды из-за мошенничества.

Позже вскрылись факты двоеженства и сговора Осена с раскольниками. В 2024 году церковный суд доказал его вину, заслушав свидетелей и изучив доказательства, после чего клирика запретили в служении. Неоднократные прошения о восстановлении, последнее из которых поступило в мае 2026 года, были отклонены из-за неустранения причин наказания.

