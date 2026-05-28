    Пашинян ответил на угрозу высоких цен на газ
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    Норвегия собралась разместить ядерное оружие Франции
    МИД предостерег НАТО от попытки блокировать Калининград
    Трамп поддержал кандидатуру Пашиняна на выборах в Армении
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева
    Казахстан анонсировал увеличение транзита российской нефти в Китай
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла своё бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Всё-таки идея своей земли всегда притягательна.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в 90-е

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    28 мая 2026, 11:46 • В мире

    Зачем военный орел Армении раскрыл клюв

    Зачем военный орел Армении раскрыл клюв
    @ mil.am

    Tекст: Евгений Крутиков

    Армянская армия со скандалом поменяла один из своих главных символов – герб Вооруженных сил страны. Какие изменения были внесены, как министр обороны Армении обосновал их необходимость – и почему далеко не все армянское общество довольно новой символикой?

    Министр обороны Армении Сурен Папикян официально подтвердил изменение герба ВС Армении – соответствующее видеообращение он выложил в своем ТГ-канале. Действующее законодательство позволяет вносить такого рода изменения без одобрения парламента, поскольку герб армии – это не государственный, а всего лишь ведомственный символ.

    «Утвержденный в 2001 году прежний герб Вооруженных сил Республики Армения имел ряд геральдических, морфологических и идеологических недостатков. Поэтому в рамках трансформации армии было инициировано также обновление и исправление герба», – пишет Папикян.

    На новой эмблеме изображен флаг Армении, на нем карта страны (в том виде, в котором она используется в качестве нагрудного значка партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна). Этой карты ранее на гербе ВС РФ не было вообще. При всем понимании схематичности изображения бросается в глаза то, что карта не совсем соответствует границам Армянской ССР на момент распада – то есть фактически герб армянских вооруженных сил декларирует и утверждает собой сдачу армянских территорий. Как, впрочем, и партия Пашиняна.

    Изображены также орел с мечом и крестом, однако равносторонний крест на щите удален, вместо него помещен иной знак, похожий на восьмиконечную звезду. Министерство обороны Армении утверждает, что это «армянское восьмиконечное крест-солнце». Оно в какой-то степени, хотя и очень отдаленно напоминает так называемый аревахач, то есть древний армянский символ вечности (на самом деле более похожий на свастику или же корабельный винт).

    Папикян в одной из социальных сетей выступил с пояснениями о том, почему ему не нравился прежний внешний вид герба. По его словам, основной элемент старого герба – орел был изображен с закрытым клювом. Однако в геральдике закрытый клюв символизирует спокойное, не боевое состояние, часто воспринимается как безжизненный образ, что противоречит самой сути армии.

    Кроме того, у орла отсутствовало туловище (оно было слито с общей поверхностью, создавая лишь образ, собранный из перьев), конечности, когти и оружие. «Все это создает впечатление изувеченного, беспомощного и уязвимого существа, что недопустимо для символа армии», – утверждает Папикян.

    Также в прежнем гербе меч размещен за щитом, что в геральдике означает отсутствие готовности к защите. Однако миссия Армии Армении – постоянно быть готовой к защите суверенитета и территориальной целостности страны, написал Папикян.

    В старом варианте, по мнению МО Армении, была допущена грубая ошибка в изображении государственного флага: он показан не как единое целое, а разорван на отдельные ленты и куски. «Такое искажение символически может трактоваться как расколотое, раздробленное или нецелостное государство», – говорится в презентационном видео Папикяна.

    В интерпретации МО Армении на новом гербе орел был полностью переосмыслен. Теперь он изображен как «полноценное живое существо с цельным телом».

    Клюв орла открыт, что в геральдике, в трактовке Папикяна, символизирует жизненную силу, готовность, бдительность, право на слово и силу. Четкая и динамичная поза царственного хищника напрямую отражает бдительность и боевой дух Армии Армении. Он таким образом должен воплощать миссию армии – защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Армения.

    На груди орла размещен круглый золотой щит, украшенный «армянским восьмиконечным крестом-солнцем», а в центре - зерном, как центральный символ Армии Армении. Утверждается, что зерно олицетворяет будущих воинов, которые в кузнице войны должны прорасти, стать деревом и плодом и вновь дать семя в знак вечной непрерывности. Щит на орле – символ защиты. Стоит, правда, пояснить, что это «зерно» изображено в виде простого четырехугольника, и угадать в нем символ будущих воинов» можно лишь при очень развитом воображении

    В когтях орел держит оружие исторического значения: в левом – золотой меч, в правом – Святой Крест Ашота Железного, покровителя Армии Армении и воинский талисман. Меч в когтях орла символизирует постоянную боевую готовность.

    Впервые новый символ армянской армии появился совсем недавно, на репетиции парада к 28 мая – Дню независимости Армении и сразу же вызвал в армянском обществе бурю эмоций и споров. Дело в том, что изменения в символ армии вносились за закрытыми дверями, без общественного обсуждения и без привлечения экспертов. В армянском обществе сложилось впечатление, что именно отсутствие экспертного сопровождения и породило рассуждения Сурен Папикяна про «клюв орла», четырехугольное «зерно» и «восьмиугольный крест-солнце».

    «Возникает вопрос: почему общественность заблаговременно не была проинформирована о планах изменить столь важный для Армении символ?

    Почему общественность ставят перед свершившимся фактом? В случае с государственным символом, ожидается, как минимум, открытый и прозрачный процесс изменения – проведение общественных обсуждений с участием геральдистов, представителей армии и Церкви», – пишет издание «Жоговурд».

    Особое возмущение вызвала даже не столько карта страны, представленная в ее «реформированном» варианте, сколько отсутствие христианского креста, который на старом гербе занимал центральное место на щите. «Крест Ашота II Железного» (Ерката), шахиншаха армянского и грузинского X века, который считается покровителем армии, все-таки не в полной мере христианский символ, а скорее «ведомственный». Такая замена символов может быть связана со стремлением Никола Пашиняна ограничить роль Армянской апостольской церкви в жизни не только армии, но и общества в целом.

    Неожиданная и секретная замена символа армянской армии может рассматриваться также и в качестве подготовки армянского общества к операции по окончательной смене и главных государственных символов страны – герба и гимна. Эта идея озвучивалась уже два года назад.

    Внесение корректировок в государственные символы требует одобрения уже не армии, а  парламента, а значит, открытых дискуссий. Видимо, эти дискуссии велись в скрытом режиме и оказались настолько некомфортными для действующих армянских властей, что на рассмотрение парламента вопрос о государственных символах решили не выносить.

    Может быть, уже и не вынесут – 7 июня в стране проходят парламентские выборы. Три оппозиционные партии суммарно могут обойти партию Пашиняна «Гражданский договор», в результате чего он потеряет пост премьер-министра, и все его начинания, включая переделку государственных символов, окажутся под ударом. А может быть, и армейский герб придется возвращать в исходное положение.


    Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
    Украина нарастила выпуск наземных боевых роботов
    Еврокомиссия заявила о невозможности вступления Украины в ЕС в 2027 году
    Рар назвал последствия переезда украинских беженцев из Польши в Германию
    Франция собралась отменить колониальный Черный кодекс
    Минздрав намерен ужесточить правила выдачи больничных
    Во Вьетнаме поймали многократно кравшего багаж в аэропорту россиянина

    Разворот в ЕС лишит Армению газа

    Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС. В этом случае, считают эксперты, экономику Армении ждут существенные потрясения из-за роста цен на энергоносители – высокая инфляция, падение уровня жизни населения, потеря конкурентоспособности армянских товаров в мире. А заменить российский газ Еревану будет крайне затруднительно даже по рыночным ценам. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

