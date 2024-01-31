Пашинян сносит основы армянской памяти и истории

Tекст: Евгений Крутиков

Государственные символы Армении предложили заменить: гимн должен иметь больше отношения к армянской музыке, а с герба надо убрать изображение льва – он слишком похож на смайлик. Об этом заявил председатель Национального Собрания (НС) Армении Ален Симонян. «На мой взгляд, нам также следует обсудить вопрос смены герба. По крайней мере, Армения не может находиться под водой, что было наказанием человечеству, а лев не может быть похож на смайлик», – отметил спикер парламента. Помимо этого, Симоняну на гербе не нравится цепь, обвитая вокруг меча.

Глава НС также прокомментировал гимн республики. По его словам, музыка и слова должны стать «более армянскими». Нынешнюю композицию он назвал чужеродной государству.



Все это только на первый взгляд выглядит как то ли странная шутка, то ли изобретение спикером парламента лишней работы своим подчиненным. Вообще в мире не принято править государственные символы в зависимости от конъюнктуры момента или эстетических вкусов тех или иных политических деятелей, временно получивших власть. Принципиальные случаи смены государственных символов обычно связаны с радикальным переустройством всего государства. Например, появление советских символов на месте имперских в России после 1918 года или республиканские флаг и гимн (Марсельеза) во Франции после свержения короля.

Править что-то в гербе или гимне по мелочи – идея сама по себе странная, хотя иногда косметические правки важны с идеологической точки зрения. Например, исчезновение имени Сталина в советском гимне после реформ Хрущева. Государственные символы всегда отражают линию исторической преемственности государства или нации. Без опоры на прошлое и без его идеологической оценки не бывает никакого государства или нации, и госсимволы призваны это наглядно демонстрировать и закреплять.

И в армянском случае Ален Симонян говорит не о косметических правках эстетического свойства, а о реальном переформатировании исторического наследия Армении и армянского народа. И это не случайная блажь, а устойчивый тренд правящей партии. Симонян повторяет практически дословно слова своего шефа и друга, премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Что изображено на нашем гербе? Ноев ковчег на горе Арарат, гербы четырех династий Армении. В последнее время, когда я смотрю на этот герб, у меня возникает вопрос: как связано изображение, которое является для каждого из нас святыней, с государством, основанным в 1991 году? О чем оно? Ноев ковчег находится на горе Арарат, а сегодняшняя территория Республики Армения находится под водой. Лев, которого в естественных условиях давно нет в Армении…» – говорил премьер Пашинян, выступая в парламенте летом прошлого года.

По его словам, проблема касается некоего «колебания между исторической и реальной Арменией». «Наш спор касается следующего: должна ли реальная Армения служить исторической или историческая Армения должна служить реальной Армении? Именно это политический и эпохальный вопрос, ответ на который мы должны дать», – отметил он. Пашинян также задался вопросом, «думали ли мы, как связано это изображение с каждой семьей, каждым ребенком, родителем в Армении» и «что оно говорит о будущем». Что все это означает на практике?

Геральдика – точная и сложная наука сродни химии, в которой важны символы и их сочетания. К гербу Армении с точки зрения науки геральдики всегда были вопросы. Его неоднократно правили и подчищали, но не внося принципиальных и историко-политических изменений.

Герб Армении представляет из себя щит, на котором расположены исторические гербы четырех правивших династий независимой Армении: Аршакидов, Багратидов, Арташесидов и Рубенидов. В центре герба – стилизованная гора Арарат, на которой сверху – Ноев ковчег. У подножья горы – стилизованные волны, которые в реальности не «воды Всемирного потопа», как безграмотно полагает Ален Симонян, а озеро Севан. Лев и Орел, которые поддерживают щит (щитодержатели), – это цари животного мира и олицетворяют собой мудрость, гордость, терпение и благородство. В течение многих столетий они были символами царских семей.

Внизу герба находятся еще пять важных элементов. Разорванная цепь означает свободу и независимость, меч – власть и силу нации, пшеничные колосья – трудолюбивую натуру армян, ветвь – интеллектуальное и культурное наследие армянского народа. Трехцветная лента означает флаг Армении.

Геральдических нарушений в этом гербе довольно много, и они дискутируются с 1992 года. Например, символы царских династий повернуты вокруг своей оси и приобрели неестественный вид и позы. Центральный щит с Араратом и Ноевым ковчегом окрашен с нарушением всех правил геральдики серебром по золоту (металлом по металлу нельзя). Девизная лента и вовсе осталась пустой, поскольку девиз так и не придумали.

Особые вопросы были к «выражению лиц» льва и орла. Изначально у них были открыты пасть и клюв, откуда у льва торчали клыки, а у орла – язык. Это придавало им хищный вид. В нынешнем варианте герба пасть и клюв животным позакрывали, а клыки и язык вырвали. Многие в Армении эту правку не приняли, поскольку посчитали, что такой вид щитодержателей отдает смирением и поражением. С горой Арарат, которую требуется отвоевать у Турции, это не сочетается, ибо смириться с ее потерей нельзя.

Кроме того, лев действительно визуально как бы улыбается, что и породило множество шуток, в том числе и сравнение со смайликом. Еще заостренная часть меча в результате правок куда-то потерялась. В результате чего он выглядит как сломанный, а это уже не символ власти и силы, а как раз наоборот.

Но в целом со всеми этими геральдическими недочетами действующий герб Армении означает преемственность современного государства историческим армянским царствам, указывает на потерянные территории (Арарат) и указывает на долгую и местами героическую судьбу армянской нации.

Ко всему прочему изначально первый эскиз этого герба был эскизом ордена Российской Империи. В 1780 году армянские общественно-политические круги во главе с Ованесом Лазаряном (Иваном Лазаревым) и Иосифом Аргутинским подготовили проект освобождения Армении от османского ига под названием «Союзный договор между двумя народами – русскими и армянами». Договор этот предусматривал протекторат России и императрицы Екатерины Великой над всей Арменией, включая Киликию, то есть до Средиземного моря, что в целом укладывалось в знаменитый, но нереализованный «Греческий проект» Екатерины и Потемкина.

Во многом этот орден, а затем герб копировал уже существовавший грузинский герб (после Георгиевского трактата), который был увенчан российской короной и опоясан лентой Ордена Андрея Первозванного (этим орденом Екатерина одарила последнего грузинского царя Ираклия).

Затем на него добавили чисто армянские символы – Арарат, Ноев ковчег, Севан и трехцветную ленту. То есть, этот герб символизирует и российско-армянскую дружбу помимо утверждения единства нации, общности армянских земель и их историческую преемственность.

В первой половине XIX века герб Армянской области в составе Российской Империи (потом разбитой на губернии) в целом повторял эту концепцию. Герб Армянской республики 1920 года был также практически идентичен, за исключением деталей (Ноев ковчег забыли нарисовать и у Арарата было две вершины).

Логика Пашиняна понятна: все эти символы более не имеют отношения к реальности. Речь не об очевидных глупостях типа «лев здесь больше не водится», а о радикальной смене всей идеологической парадигмы армянского общества и переписывания (переосмысления) истории. С точки зрения текущих руководителей Армении современная Армения не равна исторической Армении и ни в какой степени не наследует ей.

Кроме того, пока еще действующий герб – все-таки все еще исторический символ дружбы с Россией и российским народом. Для Пашиняна и его окружения это неактуально и даже считается вредным.

Во-вторых, изображение Арарата, как главного символа армянской нации, означает территориальные претензии к Турции – гора ведь находится на турецкой территории. Пашинян всячески стремится избежать даже намека на конфликтность с Турцией и Азербайджаном. А закрепление Арарата на гербе – это официально закрепленные претензии на территорию соседа.

Таким образом, Пашинян предлагает на символическом уровне устранить историческую преемственность со «старой» Арменией. Он «обнуляет» тысячелетнюю историю своей страны и предлагает отсчитывать историю Армении исключительно с 1991 года с упором на европейские принципы. То есть, современная Армения – это некое новобразование, порвавшее с историческими претензиями и тяжелой наследственностью. А тут не нужны ни Карабах, ни Арарат, ни Ноев ковчег, ни орлы со львами, ни гербы старинных царских династий. Очень похоже на отрицание большевиками всех имперских символов с целью полного переформатирования тысячелетнего российского государства. Новый герб будет означать новое качество страны, которая не должна иметь ничего общего с исторической Арменией.





Примерно похожая ситуация и с гимном, в котором Пашинян предлагает убрать последний куплет, а Симонян и вовсе предлагает его заменить на какой-то новый, «более армянский». В куплете этом говорится о «гибели» и «смерти», о готовности к самопожертвованию, а это не соответствует современной философии и психологическим веяниям. Отказ от самопожертвования во имя Родины и нации – это очень по-современному, но совершенно не соотносится с исторической судьбой армянской нации, неоднократно демонстрировавшей как индивидуальные, так и коллективные примеры самопожертвования.

Таким образом, стремление Пашиняна и его окружения переделать государственные символы Армении не какая-то странная блажь, а сознательные усилия, направленные на уничтожение исторической памяти о собственном государстве. Переформатирования национального сознания и даже характера армян. У этой политической группы прорисовываются далеко идущие цели, среди которых оставление Карабаха может показаться не самой страшной трагедией. Можно еще перевести армянский язык на латинский алфавит, и тысячелетнюю историю и культуру можно будет окончательно закрывать.