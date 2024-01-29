Как ссора Баку и Брюсселя касается интересов России

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) понесла очередную потерю. Азербайджан последовал примеру России и заявил о приостановке (пока) своего участия в ассамблее. Поводом для азербайджанского демарша стало решение ПАСЕ из-за наличия претензий к Азербайджану не подтверждать полномочия делегатов Баку. Как процедурных (азербайджанцы не пригласили наблюдателей от ПАСЕ на грядущие выборы президента страны), так и системных, связанных с внутриполитической ситуацией в Азербайджане.

«Если посмотреть на более ранние отчеты Европейского союза, они были всегда более позитивные для Армении и менее позитивные для Азербайджана. Грузия для Европы была идеальным примером демократии, затем Армения – и лишь в конце Азербайджан. Они считают длительное правление Алиева формой авторитаризма, и есть ряд вопросов, связанных с журналистами и правозащитниками, по которым у евробюрократии такая позиция», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Камран Гасанов.

Ну и, конечно, происходящее имеет отношение и к России. И не только потому, что у Москвы есть особые интересы на Южном Кавказе.

«Европейцы не приняли итоги второй карабахской войны и все еще считают действия Баку отчасти незаконными. Считают, что исход армян из Карабаха был насильственным, что пограничные столкновения между Азербайджаном и Арменией являются элементами оккупации армянской территории. Франция, Германия и ряд других стран считают, что Азербайджан непропорционально применил силу, ущемлял права человека», – продолжает Камран Гасанов.



По сути, азербайджанская делегация была лишена права голоса. Формально до конца января, однако с большой долей вероятности можно предположить, что лишение было бы продлено. И в Баку посчитали нужным ударить первыми – то есть приостановить участие в ассамблее. Тем более что она Азербайджану-то и не очень нужна.

«Присутствие в ПАСЕ рассматривалось Азербайджаном прежде всего через призму борьбы с Арменией за восстановление своей территориальной целостности.

Именно поэтому Баку всегда отправлял туда наиболее продвинутых дипломатов и депутатов. Сейчас же вопрос закрыт, добиваться осуждающей Армению позиции уже не обязательно. И, видимо, было принято решение, что ПАСЕ больше требует ресурсов и отвлекает, нежели дает какие-то бонусы для внешней политики страны», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник сектора Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Да, определенного статуса, конечно, Баку лишается. «Членство в ПАСЕ для Азербайджана имело некий образцово-показательный смысл – оно все-таки говорило о том, что страна принадлежит к кругу европейских государств, так что устраивать радостные пляски по тому, что мы эту структуру практически покинули, думаю, не стоит. Однако оставаться там в качестве мальчика для битья – это не для Азербайджана», – говорит депутат парламента страны Расим Мусабеков.





Тем более что в перспективе политическое давление на Баку будет лишь усиливаться. «Единственный человек, которого Азербайджан воспринимал как нейтрального, Шарль Мишель – уходит, а оставшаяся часть Еврокомиссии занимает критическую в отношении Баку позицию», – говорит Станислав Притчин. Возможно, в том числе поэтому Азербайджан рассматривает и дальнейшие шаги по разрыву с ЕС: в частности, появились сообщения о возможном намерении Баку выйти из Совета Европы.

Казалось бы, для России сложившаяся ситуация скорее благоприятна. Чем сложнее азербайджано-европейские отношения, тем лучше азербайджано-российские. Чем больше скандалов будет вокруг недружественных Москве структур (ПАСЕ), тем лучше России. Чем менее репрезентативными будут европейские институты, тем лучше России.

Однако на самом деле все несколько сложнее. Во-первых, азербайджано-европейские отношения не упадут ниже определенной планки.

«Настрой Азербайджана в зеркальном ответе. Если против Баку принимаются резолюции, мы видели какой жесткий ответ был дан Госдепу, Сенату Франции. Если Европа и Америка настроены на сотрудничество и не вмешиваются в проблемы внутри Азербайджана, не критикуют его за карабахскую историю, то Азербайджан будет с ними сотрудничать. Ведь это инвестиции, это торговля (недавно построили интерконнектор для того, чтобы поставлять азербайджанский газ в Сербию)», – говорит Камран Гасанов.

«Мы видим глобальный тренд на снижение политических отношений между Азербайджаном и ЕС. Но при этом Азербайджан сохраняет энергетическое сотрудничество с Европой на высоком уровне», – подтверждает Станислав Притчин. Иначе говоря, стороны демонстративно отделяют политику от торговли энергоресурсами.

Во-вторых, российско-азербайджанское сотрудничество тоже имеет определенный стеклянный потолок. Ключевым союзником Баку при всех взаимных выгодах работы с Москвой сейчас является Анкара, и вряд ли эта ситуация в обозримое время изменится. Протурецкая часть азербайджанской элиты крайне сильна. Кроме того, сейчас Турция может дать Азербайджану куда больше, чем Россия. «Турция является проводником азербайджанских интересов в Европе, НАТО и любых структурах, где у Турции есть влияние», – поясняет Камран Гасанов.

Помимо этого, Баку поддерживает тесные отношения с Киевом. Неслучайно украинская делегация поддержала азербайджанских коллег в ПАСЕ.

Наконец, стоит понимать, что политическая порка Азербайджана в Европе усиливает прозападные настроения среди армянского населения – и, соответственно, уменьшает пророссийские. Запад усиленно пытается оторвать Армению от России, и ради улучшения отношений с Ереваном готов демонстративно критиковать Баку. Вашингтон, Париж и Брюссель делают все возможное, чтобы переформатировать армянское общество и убедить его в необходимости выхода из всех российских интеграционных структур.

Запад, выражаясь языком китайских стратагем, пытается разменять кирпич на яшму. Иначе говоря, отказаться от политических связей с Баку, чтобы получить армянский плацдарм против Ирана и России на Южном Кавказе.

Нельзя сказать, что Азербайджан поддерживает это намерение Европы, Баку просто более не нужны столь глубокие политические отношения с Европейским союзом. Издержки от пребывания в ПАСЕ стали для Баку выше, чем возможные прибыли. Однако нет сомнений, что отношения с Россией для Азербайджана ценнее отношений с Европой. Баку будет блюсти тонкий баланс интересов на Южном Кавказе вне зависимости от присутствия в ПАСЕ своих представителей.