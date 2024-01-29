  • Новость часаЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперты: Французская постколониальная империя в Африке потерпела крах
    Рар: Протурецкая партия имеет большое будущее в Германии
    Экоактивисты в Париже облили супом «Джоконду» (видео)
    Российские Су-34 сбросили на укрепрайон ВСУ бомбы ФАБ-500
    Зеленский назвал численность армии Украины
    Генерал ВСУ рассказал об уничтожении производства дальнобойных ракет
    США рассматривают возможность тайной операции против Ирана
    Памфилова представила слоган президента выборов
    Мнения
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчёт был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинские военные стали жертвами своего государства

    Убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА ищет способ вернуть российский футбол в Европу

    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

    24 комментария
    29 января 2024, 11:26 • В мире

    Как ссора Баку и Брюсселя касается интересов России

    Как ссора Баку и Брюсселя касается интересов России
    @ Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Ссора между Азербайджаном и структурами Евросоюза развивается по нарастающей. Делегация Азербайджана приостановила работу в ПАСЕ, появились утечки даже о намерении Баку выйти из Совета Европы. Происходящее имеет отношение в том числе к интересам России на Южном Кавказе. Каким образом?

    Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) понесла очередную потерю. Азербайджан последовал примеру России и заявил о приостановке (пока) своего участия в ассамблее. Поводом для азербайджанского демарша стало решение ПАСЕ из-за наличия претензий к Азербайджану не подтверждать полномочия делегатов Баку. Как процедурных (азербайджанцы не пригласили наблюдателей от ПАСЕ на грядущие выборы президента страны), так и системных, связанных с внутриполитической ситуацией в Азербайджане.

    «Если посмотреть на более ранние отчеты Европейского союза, они были всегда более позитивные для Армении и менее позитивные для Азербайджана. Грузия для Европы была идеальным примером демократии, затем Армения – и лишь в конце Азербайджан. Они считают длительное правление Алиева формой авторитаризма, и есть ряд вопросов, связанных с журналистами и правозащитниками, по которым у евробюрократии такая позиция», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Камран Гасанов.

    Ну и, конечно, происходящее имеет отношение и к России. И не только потому, что у Москвы есть особые интересы на Южном Кавказе.

    «Европейцы не приняли итоги второй карабахской войны и все еще считают действия Баку отчасти незаконными. Считают, что исход армян из Карабаха был насильственным, что пограничные столкновения между Азербайджаном и Арменией являются элементами оккупации армянской территории. Франция, Германия и ряд других стран считают, что Азербайджан непропорционально применил силу, ущемлял права человека», – продолжает Камран Гасанов.

    По сути, азербайджанская делегация была лишена права голоса. Формально до конца января, однако с большой долей вероятности можно предположить, что лишение было бы продлено. И в Баку посчитали нужным ударить первыми – то есть приостановить участие в ассамблее. Тем более что она Азербайджану-то и не очень нужна.

    «Присутствие в ПАСЕ рассматривалось Азербайджаном прежде всего через призму борьбы с Арменией за восстановление своей территориальной целостности.

    Именно поэтому Баку всегда отправлял туда наиболее продвинутых дипломатов и депутатов. Сейчас же вопрос закрыт, добиваться осуждающей Армению позиции уже не обязательно. И, видимо, было принято решение, что ПАСЕ больше требует ресурсов и отвлекает, нежели дает какие-то бонусы для внешней политики страны», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник сектора Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

    Да, определенного статуса, конечно, Баку лишается. «Членство в ПАСЕ для Азербайджана имело некий образцово-показательный смысл – оно все-таки говорило о том, что страна принадлежит к кругу европейских государств, так что устраивать радостные пляски по тому, что мы эту структуру практически покинули, думаю, не стоит. Однако оставаться там в качестве мальчика для битья – это не для Азербайджана», – говорит депутат парламента страны Расим Мусабеков.


    Тем более что в перспективе политическое давление на Баку будет лишь усиливаться. «Единственный человек, которого Азербайджан воспринимал как нейтрального, Шарль Мишель – уходит, а оставшаяся часть Еврокомиссии занимает критическую в отношении Баку позицию», – говорит Станислав Притчин. Возможно, в том числе поэтому Азербайджан рассматривает и дальнейшие шаги по разрыву с ЕС: в частности, появились сообщения о возможном намерении Баку выйти из Совета Европы.

    Казалось бы, для России сложившаяся ситуация скорее благоприятна. Чем сложнее азербайджано-европейские отношения, тем лучше азербайджано-российские. Чем больше скандалов будет вокруг недружественных Москве структур (ПАСЕ), тем лучше России. Чем менее репрезентативными будут европейские институты, тем лучше России.

    Однако на самом деле все несколько сложнее. Во-первых, азербайджано-европейские отношения не упадут ниже определенной планки.

    «Настрой Азербайджана в зеркальном ответе. Если против Баку принимаются резолюции, мы видели какой жесткий ответ был дан Госдепу, Сенату Франции. Если Европа и Америка настроены на сотрудничество и не вмешиваются в проблемы внутри Азербайджана, не критикуют его за карабахскую историю, то Азербайджан будет с ними сотрудничать. Ведь это инвестиции, это торговля (недавно построили интерконнектор для того, чтобы поставлять азербайджанский газ в Сербию)», – говорит Камран Гасанов.

    «Мы видим глобальный тренд на снижение политических отношений между Азербайджаном и ЕС. Но при этом Азербайджан сохраняет энергетическое сотрудничество с Европой на высоком уровне», – подтверждает Станислав Притчин. Иначе говоря, стороны демонстративно отделяют политику от торговли энергоресурсами.

    Во-вторых, российско-азербайджанское сотрудничество тоже имеет определенный стеклянный потолок. Ключевым союзником Баку при всех взаимных выгодах работы с Москвой сейчас является Анкара, и вряд ли эта ситуация в обозримое время изменится. Протурецкая часть азербайджанской элиты крайне сильна. Кроме того, сейчас Турция может дать Азербайджану куда больше, чем Россия. «Турция является проводником азербайджанских интересов в Европе, НАТО и любых структурах, где у Турции есть влияние», – поясняет Камран Гасанов.

    Помимо этого, Баку поддерживает тесные отношения с Киевом. Неслучайно украинская делегация поддержала азербайджанских коллег в ПАСЕ.

    Наконец, стоит понимать, что политическая порка Азербайджана в Европе усиливает прозападные настроения среди армянского населения – и, соответственно, уменьшает пророссийские. Запад усиленно пытается оторвать Армению от России, и ради улучшения отношений с Ереваном готов демонстративно критиковать Баку. Вашингтон, Париж и Брюссель делают все возможное, чтобы переформатировать армянское общество и убедить его в необходимости выхода из всех российских интеграционных структур.

    Запад, выражаясь языком китайских стратагем, пытается разменять кирпич на яшму. Иначе говоря, отказаться от политических связей с Баку, чтобы получить армянский плацдарм против Ирана и России на Южном Кавказе.

    Нельзя сказать, что Азербайджан поддерживает это намерение Европы, Баку просто более не нужны столь глубокие политические отношения с Европейским союзом. Издержки от пребывания в ПАСЕ стали для Баку выше, чем возможные прибыли. Однако нет сомнений, что отношения с Россией для Азербайджана ценнее отношений с Европой. Баку будет блюсти тонкий баланс интересов на Южном Кавказе вне зависимости от присутствия в ПАСЕ своих представителей.

    Главное
    Система РЭБ предотвратила атаку БПЛА на НПЗ в Ярославле
    Хуситы заявили о ракетном ударе по кораблю ВМС США в Аденском заливе
    В Венгрии жестко ответили на угрозы ЕС из-за Украины
    Такер Карлсон резко раскритиковал сенаторов за призывы бомбить Иран
    За нападение на церковь в Стамбуле задержали россиянина
    Захарова ответила на жалобы участников «голой вечеринки» Ивлеевой
    Названы марки авто, которые чаще всего ввозили по параллельному импорту

    Байден невольно подыграл экспорту российского СПГ

    Решение Джо Байдена приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ вызвало скандал в США. По мнению республиканцев, тем самым глава Белого дома ослабил не только Америку и Европу, но и сыграл на руку Москве. Насколько эти мнения обоснованы и какова вероятность того, что Европа теперь начнет прямо или косвенно наращивать поставки газа из России? Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

    Перейти в раздел

    Снять блокаду Ленинграда помогли два ключевых удара

    27 января – одна из важнейших дат в истории России. В этот день, 80 лет назад, Красная армия полностью избавила Ленинград от немецко-фашистской блокады. Ключевую роль в успехе этой операции в итоге сыграли два удара: один – крайне рискованный, а другой – почти случайный. Однако оба они оказались победными. Подробности

    Перейти в раздел

    Как ссора Баку и Брюсселя касается интересов России

    Ссора между Азербайджаном и структурами Евросоюза развивается по нарастающей. Делегация Азербайджана приостановила работу в ПАСЕ, появились утечки даже о намерении Баку выйти из Совета Европы. Происходящее имеет отношение в том числе к интересам России на Южном Кавказе. Каким образом? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

    • США затрещали по швам

      Половина штатов США поддержали штат Техас в его противостоянии с федеральными властями и Верховным судом. Миграционный кризис на границе привел к тому, что на юге США воодушевились сепаратисты. Доведет ли Джо Байден Америку до распада?

    • Польша закрыла русофобское дело

      Министерство обороны Польши признало окончательным доклад по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Это значит, что польская сторона берет вину на себя, хотя еще недавно пыталась обвинять Россию. Что изменилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

    Перейти в раздел

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............