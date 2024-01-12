Азербайджан начинает пересмотр армянских границ

Tекст: Евгений Крутиков

На 7 февраля 2024 года в Азербайджане назначены досрочные президентские выборы. Поэтому интервью Ильхама Алиева заранее воспринималось как его предвыборная программа-минимум. И там много действительно оказалось громкого.



Во-первых, президент Азербайджана заявил, что Баку не намерен отводить «зеркально» войска от «условной» (так он и сказал) границы с Арменией. «Меня попросили несколько коллег, чтобы стороны отвели войска в зеркальной форме. Я спросил, куда отвести? Мне сказали туда, откуда вернулись. Я говорю, что мы из Баку прибыли, в Баку вернуться что ли? Нас на этих территориях не было на протяжении 30 лет. Если бы эти территории были границей, и Армения признала бы ее границей, то она указала бы ее. Но ведь она сама не считала ее границей, она считала, что ее граница находится в Агдаме».

По некоторым данным, отвести азербайджанские войска от госграницы Армении, как мы ее знаем с 1991 года, Алиева просили Вашингтон и Париж. Закончилось это отзывом послов и запретом на общение с американскими чиновниками. «На мой вопрос так никто не дал ответа. Поэтому мы никуда не уйдем, ни на один шаг не сдвинемся ни с позиций, занятых в мае 2021 года, ни с позиций, занятых в сентябре 2022 года, потому что граница должна быть определена», – подчеркнул Алиев.

По словам азербайджанского лидера, претензии Армении к Азербайджану безосновательны, так как на территории «условной» границы нет никаких населенных пунктов. «Армения, в свою очередь, держит под оккупацией наши села, и это недопустимо. Считаю, в конце этого месяца пройдет заседание комиссии, на которой будет внесена ясность по поводу этого вопроса», – отметил Алиев.

Речь идет о так называемых бывших анклавах. Армянская сторона удерживает несколько таких анклавов с 1995 года, хотя опять же по границам 1991 года эти территории формально принадлежат Азербайджану. Более того, через них проходит железная дорога, которая теоретически может связывать Ереван с «большой землей» через Грузию. Контроль над ней со стороны Баку превращает Ереван и Гюмри в «остров», полностью отрезанный от внешнего мира. Конец государственности и истории. И, согласно Алиеву, Баку готов до конца января «решить вопрос».

Алиев также заявил, что заключение мирного соглашения с Арменией не должно зависеть от вопроса делимитации границы, так как Азербайджан в настоящее время не закончил делимитацию границ и с другими соседними странами.

Действительно, с формальной точки зрения границы Азербайджана не делимитированы как с Россией, так и с Ираном. Но эти участки границы из серии «руки не дошли». Действительно проблемный участок – граница с Грузией. Она делит пополам территорию древнего монастыря Давид Гареджи. Вокруг никто не живет. Как ни странно, в центре Закавказья есть практически пустынная зона Гареджийского хребта, но каждая из сторон считает монастырь и его окрестности своей исторической собственностью.

Азербайджанский лидер считает, что сперва должно быть подписано мирное соглашение, настолько быстро, насколько это возможно, а процесс делимитации должен быть продолжен затем. В Баку видят мирное соглашение очень коротким текстом, буквально на одном листке и состоящим из 4-5 пунктов.

Подвох в том, что заключением мира Баку считает признание Арменией территориальной целостности Азербайджана и отказ от любых претензий. Пашинян это уже сделал, даже цифры называл, сколько квадратных километров входит в состав каждого государства. Он опирался на Алма-Атинскую декларацию 1992 года, в соответствии с которой СССР распадался на независимые государства по границам советских республик на конец 1991 года.





Однако действующая Конституция Азербайджана опирается на так называемый Конституционный акт «О государственной независимости Азербайджанской Республики» 18 октября 1991 года (подписан Муталибовым, одобрен Горбачевым). А там в пункте первом написано, что в 1920 году РСФСР военным путем аннексировала независимый Азербайджан. И все законы, принятые советской властью, обнуляются. Следовательно, ныне действующая Азербайджанская Республика является правопреемником Азербайджанской Демократической Республики (АДР) 1918–1920 годов, а вовсе не Азербайджанской ССР. А у АДР были совсем другие границы, и она хронически находилась в состоянии войны с Арменией и Грузией.



Но в Ереване, как и в Москве, и вообще во всем мире, полагают, что международно признанными границами всех государств бывшего СССР стали те линии, которые административно таковыми считались на конец 1991 года. Физическим подкреплением этого являются карты Генерального штаба ВС СССР, по которым и проводится делимитация. А Баку так, как выяснилось, не считает.



Отсюда и простая многоходовочка: Армения подписывает некий «мир», по которому признает территориальную целостность Азербайджана, которая с точки зрения Баку выглядит не так, как это кажется всем остальным заинтересованным лицам. Тут же выясняется, что Баку таким образом получает право требовать от Армении дальнейших территориальных уступок.

Пока речь идет все о том же Зангезурском коридоре и об анклавах. Другое дело, что Ильхам Алиев сформулировал свою позицию сейчас крайне жестко. «Если Зангезурский коридор не будет открыт, то Баку не откроет границу с Арменией в каком-либо другом месте», – сказал он. «Люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан [через Армению в Нахичевань] должны проходить без какой-либо проверки, в противном случае Армения навсегда останется тупиком», – сказал Алиев. Он считает, что если не будет запущен Зангезурский коридор, власти Армении «получат от этого больше вреда, чем пользы».

Прямая угроза превратить Армению (читай: район Еревана) в «тупик» или, скорее, в «остров» звучит впервые. Это было понятно, если просто взглянуть на карту, но азербайджанский лидер никогда до настоящего времени не высказывался об этом открыто. Зангезурский коридор – это ведь не про «транзит грузов и людей». Это о фактическом контроле Азербайджана за всем Сюником – исторической южной областью Армении. Детали «предложений по коридору» включают в себя введение туда азербайджанских сил безопасности для «охраны» и даже некую форму экстерриториальности, что означает потерю Арменией суверенитета над еще одной исторической территорией.

Политика Пашиняна в последние полгода заключалась в попытках подключить в качестве гаранта «дружественные страны», в первую очередь США и Францию, а также Евросоюз. Ответ Баку очень прост: никаких посторонних гарантов нам тут не нужно.

«Армения хочет, чтобы у мирного договора были гаранты. Мы считаем, что необходимости в этом нет. Это должен быть мирный договор, который подпишут два суверенных государства», – сказал Алиев. Он подчеркнул, что Баку не будет возражать, если кто-то захочет помочь процессу. «Однако эта помощь не должна быть принудительной», – подчеркнул он.

Глава азербайджанского государства отметил, что не хотел бы, чтобы армяно-азербайджанские отношения стали темой геополитики. «Это вопрос между нашими двумя странами, и мы сами должны его решить. Если мы договоримся, то мирный договор будет подписан, если не договоримся, то либо продолжим переговоры, либо они будут остановлены. Оба варианта возможны», – заключил Алиев. Иными словами, либо вы делаете то, что мы скажем, либо будет хуже.

Грубо говоря, с точки зрения Баку все вопросы решены. Армения просто должна подписать то, что ей дадут. В противном случае Армения превратится в «тупик» или «остров». Это железобетонная позиция победителя, который ввел новые – собственные – правила игры.

Понятно, почему некоторые французские газеты, которые сложно заподозрить в любви к Баку, прогнозируют на 2024 год новую войну в Закавказье. Но, помимо всего прочего, прямые угрозы Баку в адрес самого существования армянского государства провоцируют и рост антироссийских настроений в Ереване. Это сложный психологический поворот, который Баку успешно использует как дополнительный элемент давления на Ереван. В том же интервью Алиев вдруг стал рассказывать о том, что якобы дважды предлагал Москве создать какой-то совместный КПП в Лачинском коридоре, но его просьбы проигнорировали. Не нуждается далее Баку и в присутствии миротворческих сил, которым уже нечего и некого охранять.

Даже происхождение города Еревана постепенно ставится Азербайджаном под сомнение. Просто пока соблюдается некая видимость дипломатического диалога, а на самом деле давления на Ереван. Очень сложно вести переговоры, когда в качестве аргумента тебе угрожают полным уничтожением дееспособной государственности.

Но главное, в 2023 году Пашинян самостоятельно лишил себя единственного надежного партнера – России, ведя дело к подрыву государственности Армении. Тактика Баку откусывать немного по частям, обустраивая ситуацию так, чтобы Ереван как бы сам отказывался и от территорий и суверенитета, – машина, которую не остановить. Возможно, единственный ресурс, который остался у армянского народа, это диаспора (спюрк), в первую очередь самая многочисленная – российская. Но чтобы запустить какие-то механизмы сопротивления внешнему давлению и восстановления страны, нужна политическая воля. Если она у Пашиняна и есть, то направлена явно в другую сторону.