Азербайджан приостановил работу своей делегации в ПАСЕ

Tекст: Ольга Иванова

В заявлении говорится, что «ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены». Азербайджан считает, что инициатива по оспариванию полномочий делегации страны является частью этой «порочной кампании», передает ТАСС.

«Мы также рассматриваем эту инициативу как преднамеренную и неприемлемую попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане», – говорится в заявлении делегации. Азербайджан прекратил свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обеспокоен претензиями президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории Армении, любое нарушение суверенитета Еревана будет встречено серьезными последствиями для Баку.