Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.0 комментариев
На параде в Ереване показали российские ТОС-1А «Солнцепек» и истребители Су-30СМ
Российское вооружение, включая тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и многоцелевые истребители поколения 4+ Су-30СМ, были представлены на военном параде в Ереване, прошедшем в четверг по случаю Дня Первой республики. Трансляцию с парада вели местные телеканалы.
Современное российское вооружение продемонстрировали на торжественном мероприятии в Ереване, передает ТАСС. Местные телеканалы вели прямую трансляцию прохождения военной техники и авиации.
Во время показа тяжелых огнеметных систем диктор подчеркнул их значимость на поле боя. «Солнцепеки предназначены для поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника как на открытой местности, так и в укрытиях», – пояснил комментатор. Он добавил, что техника способна выводить из строя легкобронированные машины с различных огневых позиций.
Помимо этого, зрители увидели и другие образцы российской военной промышленности. В парадном строю прошли зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2КМ», противотанковые системы «Корнет-М» и гаубицы Д-30. В небе над городом пролетели вертолеты Ми-17В и легендарные штурмовики Су-25.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли удар по украинским позициям в Сумской области.
Расчеты данных комплексов уничтожили сеть капитальных фортификационных сооружений противника.
Российские истребители Су-30СМ поразили силы ВСУ в приграничном районе Курской области.