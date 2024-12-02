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Обучение в полках резерва для отправки на СВО прошли более 300 тыс. военных
В полках резерва прошли обучение более 300 тыс. военнослужащих для участия в специальной военной операции, особое внимание было уделено индивидуальной подготовке с учетом боевого опыта.
Обучение в полках резерва прошли более 300 тыс. военнослужащих, готовящихся к участию в специальной военной операции. Начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев отметил в статье для газеты «Красная звезда», что подготовка бойцов строилась с учетом опыта спецоперации, сообщает ТАСС.
В рамках подготовки были сформированы семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов. Особое внимание уделялось индивидуальной подготовке военнослужащих, включая огневую, тактическую, инженерную подготовку, тактическую медицину и специальную подготовку в зависимости от военно-учетной специальности.
Этап одиночной подготовки завершается комплексными тактическими занятиями. Военнослужащие осваивают тактику действий в составе боевых элементов и малых тактических групп, таких как боевые двойки, тройки и пятерки. Бувальцев подчеркнул, что организация и проведение боевой подготовки базировались на тщательном изучении боевого опыта СВО и внедрении полученных знаний в процесс обучения.
Созданная система подготовки, по словам Бувальцева, продемонстрировала свою эффективность, обеспечивая качественную подготовку военнослужащих для выполнения задач в зоне специальной военной операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в филиале центра «Воин» в Луганске курсы прошли 500 молодых людей, а белорусские танкисты отправились обучаться на российском полигоне Мулино.