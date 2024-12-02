Обучение в полках резерва для отправки на СВО прошли более 300 тыс. военных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Обучение в полках резерва прошли более 300 тыс. военнослужащих, готовящихся к участию в специальной военной операции. Начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев отметил в статье для газеты «Красная звезда», что подготовка бойцов строилась с учетом опыта спецоперации, сообщает ТАСС.

В рамках подготовки были сформированы семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов. Особое внимание уделялось индивидуальной подготовке военнослужащих, включая огневую, тактическую, инженерную подготовку, тактическую медицину и специальную подготовку в зависимости от военно-учетной специальности.

Этап одиночной подготовки завершается комплексными тактическими занятиями. Военнослужащие осваивают тактику действий в составе боевых элементов и малых тактических групп, таких как боевые двойки, тройки и пятерки. Бувальцев подчеркнул, что организация и проведение боевой подготовки базировались на тщательном изучении боевого опыта СВО и внедрении полученных знаний в процесс обучения.

Созданная система подготовки, по словам Бувальцева, продемонстрировала свою эффективность, обеспечивая качественную подготовку военнослужащих для выполнения задач в зоне специальной военной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в филиале центра «Воин» в Луганске курсы прошли 500 молодых людей, а белорусские танкисты отправились обучаться на российском полигоне Мулино.