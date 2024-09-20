Белорусские танкисты отправились обучаться на российском полигоне Мулино

Гражданин США рассказал о планах военного переворота в Белоруссии

Осужденный в Белоруссии гражданин США Зенкович рассказал о планах совершить «классический военный переворот»

Tекст: Антон Антонов

«Прошу прощения у Александра Григорьевича Лукашенко за то, что пытался сделать. Я хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к нему с просьбой помиловать меня и дать мне возможность вернуться к своей семье, к своим близким», – приводит слова Зенковича ТАСС со ссылкой на «Беларусь-1».

Его заявление вошло в фильм «Убийственный заговор. Цель – Лукашенко». Обращаясь к кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу, Зенкович попросил их помочь добиться его возвращения в Хьюстон.

Кроме того, Зенкович рассказал, что планировался «классический военный переворот», в ходе которого мятежные военные подразделения должны были блокировать Минск. Острошицкий Городок, где расположена резиденция Лукашенко, собирались блокировать танковым батальоном. При этом «в случае сопротивления предполагалось устранить людей».

Вторая часть мятежников должна была захватить центр Минска. «Если военные откажутся стрелять в главу государства, то были подготовлены группы радикалов, которые готовы были расстрелять вертолет президента при взлете либо при посадке из крупнокалиберного пулемета», – сказал Зенкович, добавив, что рассматривался план и по расстрелу кортежа Лукашенко из гранатомета, но был отклонен.

В случае неудачи для торга и давления планировали использовать заложников, «в частности, звучало имя Николая Лукашенко» – младшего сына президента Белоруссии. Были определены списки чиновников для интернирования. «Если лица, перечисленные в этом списке, оказывали бы сопротивление, естественно, армия применяет армейские способы. Это значит просто пуля в лоб», – сказал он.

Заговорщики считали военный переворот «единственным шансом исправить те ошибки, которые были допущены Тихановской и ее людьми». При этом «цена вопроса составляла порядка 10 млн долларов»: по 3 млн – военным, радикальным группам и боевикам в Белоруссии, 1 млн «оставался в резерве на случай непредвиденных расходов». Деньги искали на Украине, в Израиле и США, сам Зенкович «вел переговоры с Игорем Коломойским», которого рассматривали как «олигарха, который вкладывается в различные рискованные проекты». Рассчитываться за помощь собирались «путем приватизации государственных предприятий и передачи их в руки иностранцам».

В апреле 2021 года ФСБ России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. В 2022 году юриста Зенковича приговорили к 11 годам колонии усиленного режима по делу о заговоре и захвату государственной власти в стране.

