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    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Ценности не перестают быть ценностями от того, что их нарушают

    Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русское оружие доказывает веру в себя

    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

    9 комментариев
    20 сентября 2024, 10:22 • Новости дня

    Белорусские танкисты отправились обучаться на российском полигоне Мулино

    Белорусские танкисты отправились обучаться на российском полигоне Мулино в Нижегородской области

    Tекст: Константин Сергеев

    Для обучения в учебно-боевом центре совместной подготовки белорусских и российских военнослужащих отправятся офицеры и рядовые одного из танковых подразделений Вооруженных сил Белоруссии. Их ждет российский полигон Мулино в Нижегородской области, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

    «Будем перенимать у коллег опыт ведения боевых действий. Это касается огневой, тактической подготовки, вождения в сложных условиях», – приводит ТАСС слова командира танкового батальона.

    Ранее 9 июля сообщалось, что российские военные на полигонах отрабатывают противодействие танкам Abrams.

    19 сентября 2024, 05:35 • Новости дня
    Главком ВМФ назвал высокой готовность применения мощного оружия подлодок ТОФ

    Главком ВМФ Моисеев: Готовность применения оружия стратегических подлодок ТОФ крайне высокая

    Главком ВМФ назвал высокой готовность применения мощного оружия подлодок ТОФ
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Самое мощное и разрушительное оружие находится на крайне высоком уровне готовности к применению, оно стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.

    Самое мощное и разрушительное оружие находится на крайне высоком уровне готовности к применению, оно стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.

    Моисеев отметил высочайший уровень подготовки подлодок ТОФ. По его словам, это современные корабли и совершенно другой уровень техники.

    «Оружие, которое в первую очередь высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю – крайне высокий», – цитирует РИА «Новости» Моисеева.

    Кроме того, как говорит Моисеев, 25-я дивизия подводных лодок уже на протяжении 50 лет применяет атомные подводные крейсеры, «на вооружении которых стоит самое мощное и разрушительное оружие», обеспечивающее безопасность России.

    Моисеев вручил орден Нахимова соединению атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота на церемонии в пункте постоянного базирования на Камчатке.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности России ответить мощным вооружением на удары по российским городам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВМФ России отбить нападение НАТО на море.

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    19 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Белоруссия заявила о готовности сотрудничать с Украиной

    Лукашенко: Белоруссия готова сотрудничать с Украиной

    Белоруссия заявила о готовности сотрудничать с Украиной
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минск готов сотрудничать с Киевом, как сотрудничает с Донецкой народной республикой, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

    «Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой (народной) республикой», – сказал Лукашенко, отметив, что «определенные наработки есть, база создана», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство БелТА.

    Он добавил, что Белоруссия сотрудничает с ДНР еще с тех пор, когда регион был в составе Украины.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Белоруссия близка к тому, чтобы закрыть посольство Украины в Минске, и объясняла, почему это не было сделано до сих пор и что становится последней каплей для рассмотрения такого решения.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    17 сентября 2024, 19:37 • Новости дня
    Лукашенко: Нападение на Белоруссию начнет третью мировую войну
    Лукашенко: Нападение на Белоруссию начнет третью мировую войну
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США готовят эскалацию ситуации в Белоруссии, нападение на республику положит начало третьей мировой войне, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    «Хочу предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто еще не понимает. Не надо это делать. Нападение на Беларусь – это третья мировая война», – сказал он на патриотическом форуме «Если мы едины», посвященном Дню народного единства, передает ТАСС.

    Ранее военный эксперт Александр Алесин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Варшава с подачи США разворачивает группировку войск на границе с Белоруссией.

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    17 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии

    Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии внешними угрозами

    Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин решил нарастить численность российских Вооруженных сил, поскольку страна сталкивается с большим числом угроз, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Это вызвано количеством угроз, которые существуют для страны по периметру границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных», – цитирует Пескова ТАСС.

    Подобная ситуация требует соответствующих мер, пояснил он.

    Напомним, в понедельник президент подписал указ об увеличении штатной численности ВС России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих.

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    17 сентября 2024, 20:44 • Новости дня
    Истребители НАТО в Латвии перехватили стаю птиц
    Истребители НАТО в Латвии перехватили стаю птиц
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Натовские истребители в Латвии у белорусской границы подняли в воздух из-за пролетевшей стаи птиц, сообщил латвийский портал национального радио и телевидения.

    У границы с Белоруссией зафиксировали неопознанный летающий объект, который перешел ее. Чтобы разобраться в ситуации, с базы в Лиелварде подняли в воздух истребители патрульной миссии НАТО, передает ТАСС со ссылкой на lsm.lv.

    Патруль не обнаружил в латвийском воздушном пространстве никаких подозрительных объектов, было установлено, что это пролетела стая птиц. Самолеты вернулись на место дислокации.

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    20 сентября 2024, 02:31 • Новости дня
    Гражданин США рассказал о планах военного переворота в Белоруссии

    Осужденный в Белоруссии гражданин США Зенкович рассказал о планах совершить «классический военный переворот»

    Гражданин США рассказал о планах военного переворота в Белоруссии
    @ NEWS.BY: новости Беларуси и мира/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин США Юрий Зенкович, осужденный в Белоруссии по делу о заговоре с целью захвата власти, попросил президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании, а также рассказал о планах совершить «классический военный переворот».

    «Прошу прощения у Александра Григорьевича Лукашенко за то, что пытался сделать. Я хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к нему с просьбой помиловать меня и дать мне возможность вернуться к своей семье, к своим близким», – приводит слова Зенковича ТАСС со ссылкой на «Беларусь-1».

    Его заявление вошло в фильм «Убийственный заговор. Цель – Лукашенко». Обращаясь к кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу, Зенкович попросил их помочь добиться его возвращения в Хьюстон.

    Кроме того, Зенкович рассказал, что планировался «классический военный переворот», в ходе которого мятежные военные подразделения должны были блокировать Минск. Острошицкий Городок, где расположена резиденция Лукашенко, собирались блокировать танковым батальоном. При этом «в случае сопротивления предполагалось устранить людей».

    Вторая часть мятежников должна была захватить центр Минска. «Если военные откажутся стрелять в главу государства, то были подготовлены группы радикалов, которые готовы были расстрелять вертолет президента при взлете либо при посадке из крупнокалиберного пулемета», – сказал Зенкович, добавив, что рассматривался план и по расстрелу кортежа Лукашенко из гранатомета, но был отклонен.

    В случае неудачи для торга и давления планировали использовать заложников, «в частности, звучало имя Николая Лукашенко» – младшего сына президента Белоруссии. Были определены списки чиновников для интернирования. «Если лица, перечисленные в этом списке, оказывали бы сопротивление, естественно, армия применяет армейские способы. Это значит просто пуля в лоб», – сказал он.

    Заговорщики считали военный переворот «единственным шансом исправить те ошибки, которые были допущены Тихановской и ее людьми». При этом «цена вопроса составляла порядка 10 млн долларов»: по 3 млн – военным, радикальным группам и боевикам в Белоруссии, 1 млн «оставался в резерве на случай непредвиденных расходов». Деньги искали на Украине, в Израиле и США, сам Зенкович «вел переговоры с Игорем Коломойским», которого рассматривали как «олигарха, который вкладывается в различные рискованные проекты». Рассчитываться за помощь собирались «путем приватизации государственных предприятий и передачи их в руки иностранцам».

    В апреле 2021 года ФСБ России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. В 2022 году юриста Зенковича приговорили к 11 годам колонии усиленного режима по делу о заговоре и захвату государственной власти в стране.

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    17 сентября 2024, 20:01 • Новости дня
    Директор парка «Патриот» Ахмедов заключил сделку со следствием

    Директор парка «Патриот» Ахмедов заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, который дал показания на экс-замминистра обороны Павла Попова, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

    «В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве фигурант дела экс-замминистра обороны Попова, полковник запаса Ахмедов заявил о признании вины», – передает сообщает представителя силовиков ТАСС.

    Он добавил, что Ахмедов подписал ходатайство о заключении сделки со следствием в присутствии представителя надзорного ведомства.

    Ранее сообщалось, что Ахмедов был освобожден из-под стражи и отправлен под домашний арест.

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    18 сентября 2024, 10:38 • Новости дня
    Россия и Белоруссия решили определить вариант постройки АЭС

    Россия и Белоруссия решили, что в 2025 году определят вариант постройки АЭС

    Tекст: Константин Сергеев

    Варианты строительства новых блоков АЭС в Белоруссии страна определит в следующем году вместе с Россией.

    «Создали экспертную группу, начата работа. Нашей задачей на следующий год будет определиться со строительством либо второй станции, либо с установкой третьего блока на действующей станции. В эту группу вошли и российские специалисты», – приводит РИА «Новости» слова министра энергетики Беларуси Алексея Кушнаренко в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в апреле заявил, что размышляет над строительством в стране второй АЭС.

    Как сообщалось 4 июня, белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич заявил о формировании рабочей группы по оценке возможностей для этого.

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    18 сентября 2024, 10:40 • Новости дня
    Совет по развитию ВМФ занялся укреплением обороноспособности России

    Tекст: Константин Сергеев

    Проекты решений президента или правительства по укреплению обороноспособности России в Мировом океане будет готовить Совет по стратегическому развитию Военно-морского флота. Этот орган входит в состав Морской коллегии.

    Помощник президента Николай Патрушев, который также занимает пост председателя Морской коллегии, утвердил состав и положения советов коллегии.

    «Утверждено положение, по которому Совет по стратегическому развитию ВМФ занимается анализом состояния и тенденций стратегического развития флота, прогнозированием, выявлением и оценкой угроз», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат Патрушева.

    Также члены совета готовят предложения и рекомендации Морской коллегии по вопросам стратегического развития ВМФ, включая эффективную военно-техническую политику, обеспечение координации деятельности органов госвласти.

    Ранее 15 августа помощник президента Николай Патрушев заявил о разработке новой стратегии развития ВМФ.

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    18 сентября 2024, 14:39 • Новости дня
    Российские Т-90 признали самыми боеспособными танками

    Боуз: Т-90 стали самыми закаленными в боях танками в мире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танки Т-90 получили признание как самые закаленные в боях благодаря улучшениям и опыту экипажей в современных условиях. Такую оценку дал ирландский журналист Чей Боуз.

    По его словам, российские танки Т-90 завоевали статус самых закаленных в боях в мире, так как за последние два года эти танки прошли значительные улучшения, адаптируясь к условиям современных боевых действий, передает РИА «Новости».

    Экипажи, управляющие Т-90, получили бесценный опыт, что делает их более эффективными в реальных боевых ситуациях.

    Боуз отметил, что накопленный опыт и модернизация позволили Т-90 стать лидерами в своей категории. Он подчеркнул, что эта бронетехника теперь способна демонстрировать впечатляющую эффективность в самых различных условиях. По его мнению, именно совокупность технических улучшений и боевого опыта экипажей делает Т-90 непревзойденными на поле боя.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам «Уралвагонзавода» (УВЗ) за производство качественной техники, которая применяется в ходе СВО. Он назвал танки, выпускаемые заводом, лучшими в мире.

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    19 сентября 2024, 12:42 • Новости дня
    Комплекс «Гранат-4» поразил Abrams в зоне СВО

    Комплекс «Гранат-4» успешно применили против танка Abrams

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ижевске продемонстрировали комплекс «Гранат-4-Э», использовавшийся в военной версии для поражения различных целей, включая танк Abrams, в зоне спецоперации.

    НПО «Ижевские беспилотные системы» (входит в концерн «Калашников») представило макет возимого комплекса дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4-Э».

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале «Калашников», данный комплекс был показан в Ижевске в рамках празднования Дня оружейника. В состав комплекса входят беспилотный летательный аппарат и мобильный пункт управления на базе автомобиля «Камаз» с кузовом-фургоном.

    Военная версия этой системы, названная «Гранат-4», успешно прошла апробацию в зоне специальной военной операции, где использовалась для круглосуточного ведения воздушной разведки. Благодаря своим характеристикам комплекс обеспечивал высокоточное целеуказание, помогая поражать различные цели, включая одиночные боевые машины противника, такие как американский танк М1А1 Abrams, а также вражеские опорные пункты и переправы через водные преграды.

    Ранее «Калашников» представил видео уничтожения американской гаубицы M777 в Курской области с помощью дрона-камикадзе «Куб».

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    17 сентября 2024, 21:02 • Новости дня
    СК попросил продлить арест экс-замглавы Минобороны Иванову

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России ходатайствует о продлении срока ареста бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Об этом сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

    «Следствие просит продлить срок содержания под стражей Иванова», – сказал он ТАСС. Заседание Басманного суда по этому вопросу назначено на 19 сентября.

    Ранее защита экс-первого заместителя министра обороны Тимура Иванова заявила, что он сдал свои заграничные паспорта в отдел кадров, он не может скрыться от следствия за рубежом.

    Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей. Сообщалось, что на автомобилях замминистра обороны Иванова стояли номера за миллионы рублей.

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    18 сентября 2024, 20:43 • Новости дня
    Путин пообещал обеспечить армию серийными образцами передовых средств поражения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия будет обеспечена серийными образцами передовых средств поражения, бронетехники, авиации и беспилотников, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию Вооруженных сил в условиях спецоперации.

    «У нас реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота, а значит, в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. И конечно, беспилотные авиасистемы разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых», – приводит ТАСС слова главы государства.

    Напомним, Путин в среду накануне Дня оружейника проводит совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях специальной военной операции. Перед этим он в формате видеосвязи встретился с недавно избранными главами регионов и посетил Евразийский женский форум.

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    19 сентября 2024, 14:41 • Новости дня
    Обновленные модули «Нарвал» установили на военные катера

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые боевые модули «Нарвал» от концерна «Уралвагонзавод» успешно прошли приемочные испытания на военных катерах в Севастополе, отличаясь улучшенными характеристиками и увеличенным набором функций, сообщили в пресс-службе концерна.

    Обновленные боевые модули «Нарвал» были разработаны НПО «Электромашина», входящим в состав «Уралвагонзавода», и установлены на военные катера, передает ТАСС.

    В отличие от базовой версии, новые модули обладают расширенным набором функций и улучшенными характеристиками, включая новый прицел с более высоким разрешением, усовершенствованный блок управления и модернизированный вычислительный модуль. Корпус также подвергся доработкам, чтобы стать более защищенным.

    Производство модулей велось в сжатые сроки на серийной и опытной площадке «Электромашины». Завершение производства, отладка и настройка происходили в специализированной лаборатории в трехсменном режиме. Модули успешно прошли приемочные испытания в Севастополе, где они были смонтированы специалистами конструкторской и технологической служб «Электромашины».

    Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам «Уралвагонзавода» (УВЗ) за производство качественной техники, которая применяется в ходе СВО. Он назвал танки, выпускаемые заводом, лучшими в мире.

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    17 сентября 2024, 11:47 • Новости дня
    Мини-дрон «Каракурт» включили в экипировку третьего поколения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый разведывательный мини-дрон «Каракурт» концерна «Калашников» включен в состав боевой экипировки «Легионер» и проходит апробацию в зоне спецоперации, сообщили в концерне.

    Как говорится в сообщении, концерн «Калашников» включил дрон «Каракурт» в состав боевой экипировки третьего поколения «Легионер», передает ТАСС.

    В настоящее время дрон проходит апробацию в зоне спецоперации.

    Напомним, в апреле «Калашников» представил новый разведывательный мини-дрон «Каракурт».

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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