  • Новость часаКремль перечислил позвонивших Путину в день рождения зарубежных лидеров
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    19 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    44 комментария
    7 октября 2026, 18:27 • Новости дня

    Проверка территориальной обороны началась в Могилевской области Белоруссии

    Генштаб Белоруссии начал проверку территориальной обороны Могилевской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комиссия Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии приступила к комплексной проверке органов управления территориальной обороны в Могилевской области, заявил глава генштаба Владимир Белый.

    Комиссия генерального штаба Белоруссии проводит проверку органов управления территориальной обороны Могилевской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны страны. Белый отметил, что комплексные мероприятия продлятся до 13 ноября.

    «Цель – проверить работоспособность систем управления, всестороннего обеспечения и взаимодействия: как должные лица исполнительных комиссариатов и офицеры органов управления способны выполнять задачи по развертыванию и ведению территориальной обороны в современных условиях и с учетом существующих вызовов», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ученым активизировать разработку современных беспилотников.

    В прошлом месяце белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ.

    Ранее министерство обороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне.

    7 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Экс-глава Google Шмидт указал на ужас Запада перед «Рассветом»

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия находится на этапе развертывания спутниковой сети «Рассвет», а страны Запада уже в ужасе от будущих возможностей ее использования, рассказал бывший глава Google и технический консультант Эрик Шмидт.

    «Правила игры изменились. Сейчас Москва занимается инновациями и улучшением, однако, в отличие от Украины, ресурсов у нее гораздо больше», – заявил бывший глава Google Эрик Шмидт в подкасте The Economist.

    По его данным, до сих пор нет эффективного способа справляться с баллистическими ракетами России, а противобаллистические ракеты, известные на Западе как Patriot, находятся в таком дефиците, что их попросту на всех не хватит.

    Украина имеет на вооружение ракету «Фламинго», но не может производить их в большом количестве.

    «Русские создают крайне мощные так называемые планирующие бомбы, с независимой системой наведения. Они не дают линии фронта сдвинуться и действительно поражают множество целей», – цитирует Шмидта «ИноСМИ».

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» в конце июля. Первую партию, в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте 2026 года. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет». Президент Владимир Путин заявил, что развертываемая российская низкоорбитальная группировка не уступает американской системе Starlink.

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    7 октября 2026, 03:23 • Новости дня
    Латвия заявила о попытке прорыва границы с Белоруссией

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МВД Латвии Янис Домбрава написал в соцсети пост о том, что 20 нелегалов, в сопровождении вооруженных людей в масках, едва не прорвались через госграницу со стороны Белоруссии.

    Вооружённые сопровождающие нелегальных иммигрантов угрожали нашим военнослужащим, которые персекли попытку 20 нелегальных иммигрантов незаконно пересечь нашу границу, но в отличие от многих предыдущих случаев провокация была особенно демонстративной и агрессивной, сообщил Домбрава в соцсети Х.

    «Сопровождающие нелегальных мигрантов, которые находились на стороне Беларуси, были вооружены, выражали угрозы военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии (NBS), а также активно подстрекали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии», – сказано в посте.

    Министр добавил, что через несколько часов после этого люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры до того, как прибыл наряд пограничников. После этого вооруженные лица вернулись на территорию Белоруссии.

    Свой пост Домбрава завершил выпадом в адрес Белоруссии, указав на то, что «такие случаи могут привести к более серьёзным последствиям для самой Беларуси».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Латвии заявило, что пресекло 12 тыс. попыток нелегалов пересечь границу с Белоруссией. Власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

    В марте пограничники задержали 34 мигранта на границе Литвы и Белоруссии.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»

    Аналитик Ермаков: Испытание M51.3 подтвердило курс Франции на усиление ядерных сил

    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»
    @ ariane.group

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне роста напряженности в Европе испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 стало для Франции демонстрацией надежности собственного ядерного потенциала, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков. При этом новая ракета не стала принципиально новым оружием: по своим характеристикам M51.3 близка к предыдущим версиям M51 и M51.2.

    «Франция продолжает модернизировать свои стратегические ядерные силы (СЯС). Испытание баллистической ракеты M51.3 – один из этапов этого процесса», – сказал научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.

    Как напомнил собеседник, M51.3 – третья модификация ракеты морского базирования M51, которая была принята на вооружение год назад. Париж не раскрывает технические характеристики новой версии, что связано с жестким режимом секретности в сфере ядерных вооружений.

    «Ракета предназначена для ПЛАРБ (подводных лодок атомных с баллистическими ракетами) и сохраняет базовые функции предыдущих версий. Среди основных заявленных улучшений: увеличенная дальность полета, более эффективное преодоление средств противоракетной обороны и повышенная точность», – отметил аналитик.

    По словам Ермакова, при создании новой модификации Франция могла учитывать технический опыт других стран, в том числе России. Однако речь идет не о копировании, а об использовании схожих технических решений, продиктованных общими требованиями к современным стратегическим ракетам. «Как бы то ни было, в M51.3 нет фундаментальных изменений – это именно последовательная модернизация», – добавил он.

    При этом подход Парижа к развитию ядерных сил заметно отличается от позиции Лондона. «В Британии общество и правительство с некоторым скепсисом относятся к ядерному оружию, а финансирование этой сферы остается на сравнительно невысоком уровне – даже при том, что основу арсенала составляют преимущественно американские системы», – заметил Ермаков.

    Франция, напротив, продолжает направлять значительные ресурсы на развитие собственной ядерной компоненты, и у этого есть не только военно-технические, но и политические причины. Эммануэль Макрон активно продвигает идею расширения французских ядерных гарантий на европейских союзников.

    «В контексте текущей политической ситуации в Европе испытание ракеты M51.3 выглядит как демонстрация возможностей: Франция показывает, что ее «ядерный зонтик» остается крепким, актуальным и современным», – заключил Ермаков.

    Ранее Франция провела испытание стратегической баллистической ракеты подводного базирования М51.3. Как сообщает France 24, пуск проводился без ядерного заряда с атомной подводной лодки Le Vigilant у берегов Финистера. Полет отслеживали средства испытательного центра Генеральной дирекции по вооружению Франции (DGA).

    Ракета упала в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья. Испытание должно было подтвердить способность субмарины применять M51.3 после планового ремонта и технического обслуживания. Французское Минобороны заявило, что оно проводилось с соблюдением международных обязательств.

    За пуском лично наблюдал Эммануэль Макрон с борта фрегата. Он назвал событие «сильным и четким сигналом». Президент Франции повторил свое утверждение, что для свободы «нужно быть могущественным или внушающим страх». Заявление высмеял ирландский журналист Чей Боуз, отметив, что главу Пятой республики нельзя назвать ни тем, ни другим.

    Напомним, M51.3 стала третьей модификацией французской морской баллистической ракеты M51 и была принята на вооружение в октябре 2025 года. Она превосходит предшественниц по дальности, точности и способности преодолевать противоракетную оборону, и постепенно заменяет ими прежние версии на четырех подлодках типа Triomphant.

    Нынешний пуск вписывается в концепцию передового ядерного сдерживания, с которой Макрон выступил в марте. Она предусматривает более тесные консультации с европейскими партнерами, их участие в учениях и возможность временного развертывания французской стратегической авиации на территории союзников.

    В сентябре к инициативе присоединилась Финляндия, отменившая незадолго до этого действовавший почти 40 лет запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Замглавы МИД Александр Грушко назвал такое развитие событий однозначно негативным, подчеркнув, что Москва учтет новую реальность в военном планировании.

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    7 октября 2026, 08:06 • Новости дня
    ВКС получили партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
    ВКС получили партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
    @ rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Госкорпорация «Ростех» передала Воздушно-космическим силам России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, машины уже отправились к местам несения службы.

    Самолеты созданы специалистами Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и прошли весь цикл наземных и летных заводских испытаний, говорится в сообщении в Telegram-канале «Ростеха».

    Командир экипажа Су-34 отметил, что этот самолет сочетает возможности истребителя и бомбардировщика, способен наносить удары по различным целям, включая сложные метеоусловия и активное противодействие ПВО. «Благодаря большой емкости внутренних топливных баков и экономичным двигателям, Су-34 может выполнять беспосадочные полеты продолжительностью до 10 часов без потери работоспособности экипажа», – заявил он.

    В госкорпорации подчеркнули, что Су-34 является бестселлером в мире боевой авиации, его ценят за универсальность, вооружение и высокие летно-технические характеристики. С учетом боевого опыта самолет продолжает совершенствоваться, а новые партии уже находятся в производстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце лета Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.

    Ранее эти самолеты поразили позиции украинских военных авиабомбой ФАБ-3000 в районе Орехова. Также российские Су-34 разрушили переправу через Северский Донец.

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    7 октября 2026, 09:17 • Новости дня
    Германия, Индия и Польша вошли в тройку главных импортеров оружия

    Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия на 2026–2029 годы

    Германия, Индия и Польша вошли в тройку главных импортеров оружия
    @ JACEK TURCZYK/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейшими импортерами оружия в мире в период с 2026 по 2029 год станут Польша, Индия и Германия с контрактами на десятки миллиардов долларов.

    Крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия. Об этом говорится в прогнозе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), пишет РИА «Новости».

    Ожидается, что объем оружейных контрактов Польши составит более 55 млрд долларов, Индии – более 45 млрд долларов, а Германии – более 36 млрд долларов. Прогноз составлен на основе идентифицированных договоров и заявленных намерений государств на импорт продукции военного назначения.

    В десятку лидеров рейтинга также вошли Саудовская Аравия, Япония, Австралия, Тайвань, Египет, Индонезия и Канада.

    По итогам 2025 года Польша уже заняла первое место по объему закупок военной техники в мире. Сумма контрактов составила 11,91 млрд долларов, что стало абсолютным рекордом для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Варшава захотела забрать неиспользованные оружейные кредиты Евросоюза.

    В прошлом году Центр анализа мировой торговли оружием заявил, что поставки истребителей Су-57 обеспечат паритет Индии с Китаем и Пакистаном.

    Польша возглавила список главных импортеров вооружений в мире.

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    7 октября 2026, 04:33 • Новости дня
    Эксперт Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева

    Марочко объяснил эвакуацию из Киева коллапсом инфраструктуры

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители украинской столицы массово покидают город из-за серьезных проблем с инфраструктурой и водоснабжением, вызванных ответными ударами Вооруженных сил России, пояснил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Эвакуация из Киева была ожидаема. Мы очень длительное время, скажем так, обходили стороной данный населенный пункт. И, естественно, преступное военно-политическое руководство думало, что так будет продолжаться и дальше. Но после того как они открыли ящик Пандоры и начали наносить удары по нашей гражданской инфраструктуре, естественно, мы тоже в ответ начали наносить более серьезные удары по Киеву и его инфраструктуре», – рассказал он ТАСС.

    Марочко пояснил, что в таких условиях в городе-миллионнике жить невозможно.

    «Естественно, все прекрасно понимают, что город уже оказался в коллапсе», – сказал он.

    Эксперт полагает, что из-за критических проблем с водоснабжением и энергетикой столица скоро окончательно потеряет жизнеспособность.

    Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщала, что горожане активно покидают мегаполис после ударов Вооруженных сил России по мостам через Днепр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ. У киевских мостов через Днепр возникли масштабные пробки.

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    6 октября 2026, 21:59 • Новости дня
    Telegraph: Британских спецназовцев могут отдать под суд за казни в Афганистане

    Tекст: Денис Тельманов

    В Британии могут осудить бойцов спецназа за возможные военные преступления в Афганистане, включая казни более 80 безоружных людей, пишет газета Telegraph.

    Британская военная полиция получила материалы о возможных военных преступлениях бойцов спецназа во время конфликта в Афганистане, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph. По данным издания, над военнослужащими может состояться суд.

    «Бойцам британского спецназа может грозить тюрьма за предполагаемые преступления, совершенные в Афганистане. В этом году министерство обороны обнаружило материалы, из которых следует, что военнослужащие могли совершить серьезные правонарушения. Дело передано в военную полицию», – пишет издание со ссылкой на заседание Высокого суда Лондона.

    Управление британских вооруженных сил по борьбе с тяжкими преступлениями изучает сведения о том, что с 2010 по 2013 год военнослужащие Специальной авиадесантной службы (SAS) казнили 80 или более безоружных афганцев. Среди жертв могли быть дети и заключенные, после чего военные уничтожили улики.

    К ответственности могут привлечь около 150 солдат. Сами военнослужащие отрицают эти обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское министерство обороны признало достоверными обвинения спецназа в убийствах мирных жителей Афганистана.

    МИД России призвал Лондон провести полное расследование внесудебных казней афганцев.

    В Австралии бывшего спецназовца Оливера Шульца привлекли к суду за аналогичные военные преступления.

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    6 октября 2026, 23:25 • Новости дня
    Главком ВСУ создал параллельное управление беспилотными системами

    Драпатый создал параллельное управление беспилотными системами

    Tекст: Катерина Туманова

    Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый решил создать в украинской армии новую структуру по управлению беспилотными системами, независимую от уже существующего подразделения, сообщили источники в российских силовых структурах.

    «В Сухопутных войсках ВСУ создали Управление беспилотных систем. Новое управление возглавил полковник Андрей Остапенко. Он будет отвечать за рекрутинг специалистов, развитие беспилотного направления Сухопутных войск и подготовку подчиненных подразделений», – рассказал источник ТАСС.

    Он добавил, что управление займется развитием беспилотных систем в линейных бригадах и армейских корпусах.

    Источник отметил, что аналогичные функции уже выполняют Силы беспилотных систем Украины под руководством Роберта Бровди, известного как Мадьяр.

    По информации силовиков, Драпатый не имеет контроля над Мадьяром, поэтому решил создать собственную структуру.

    В России против Роберта Бровди и Михаила Драпатого расследуются уголовные дела. Роберт Бровди заочно приговорен к пожизненному сроку за организацию теракта против сотрудников Первого канала весной 2025 года, а также обвиняется в атаке на колледж в Старобельске. Михаил Драпатый находится в розыске с сентября 2023 года за обстрелы Донбасса, в результате которых пострадали 154 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе новый главком ВСУ Драпатый предпочитал бросать солдат в «мясные штурмы». В октябре команда Драпатого разработала  стратегию долгосрочного противостояния с Россией, однако депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал этот план забавным.

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    6 октября 2026, 20:55 • Новости дня
    Пентагон запланировал создать базу ремонта ЗРК Patriot на Украине

    Пентагон запланировал создать базу ремонта ЗРК Patriot на Украине к 2030 году

    Пентагон запланировал создать базу ремонта ЗРК Patriot на Украине
    @ 31st ADA Brigade Air Defenders Conduct Patriot Reload Drills/CPT Madison Fuentes

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пентагон намерен заключить контракт с корпорацией Raytheon на обслуживание зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины без конкурса, следует из документов госзакупок США.

    Министерство обороны США планирует поручить корпорации Raytheon обслуживание ЗРК Patriot на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы на правительственном портале госзакупок Штатов.

    Проект рассчитан на несколько лет. Первые поставки оборудования начнутся через два с половиной года после заключения контракта, а монтаж станций завершится на пятый год. Таким образом, база может быть запущена к концу 2030 года.

    Контракт планируется отдать Raytheon как единственному поставщику. Точное место размещения базы не указывается, однако в документах упоминается передача планов «украинского диагностического центра», что указывает на размещение на территории Украины. Стоимость контракта не разглашается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Украина практически исчерпала запас ракет Patriot.

    В том же месяце корпорации Raytheon и Lockheed Martin выступили против передачи лицензии на производство этих комплексов Киеву.

    Ранее стало известно, что Пентагон потратил миллионы долларов на поддержку украинских Patriot.

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    6 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    Латвия решила отправить трех солдат для участия в миссии НАТО в Ираке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кабинет министров Латвии поддержал продление участия национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке до 1 ноября 2028 года, сообщило министерство обороны страны.

    Правительство Латвии планирует снова направить трех солдат для участия в миссии альянса в Ираке. Теперь решение должен одобрить сейм республики, передает РИА «Новости».

    В министерстве обороны подчеркнули, что участие в операции подтверждает солидарность со стратегическими партнерами и демонстрирует роль страны «не только как потребителя, но и как поставщика возможностей в области безопасности».

    Латвийские военнослужащие участвовали в иракской миссии НАТО с 2020 года. В марте 2026 года трое солдат, находившихся в штаб-квартире в Багдаде, вернулись на родину после приказа о выводе войск из-за ударов США и Израиля по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Россия приветствовала вывод американских войск из Ирака.

    В четверг Нидерланды завершили 12-летнюю антитеррористическую миссию в этой стране.

    В среду Ирак объявил о завершении миссии коалиции США.

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    6 октября 2026, 19:30 • Новости дня
    Минобороны Индии заказало российско-индийские системы BrahMos на 68 млн долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство обороны Индии заключило контракт с компанией BrahMos Aerospace Private Limited на поставку систем управления огнем и пусковых установок для кораблей индийских военно-морских сил.

    Стоимость соглашения составляет 6,615 млрд рупий, или около 68 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на индийское военное ведомство. Проект позволит создать новые рабочие места, укрепит систему обеспечения морской безопасности и обороноспособность страны.

    Кроме того, сделка станет важным этапом работы по освоению передовых военных технологий внутри Индии, отметили в министерстве.

    BrahMos – основная противокорабельная ракетная система индийского флота, предназначенная для поражения наземных и морских целей на значительном расстоянии со сверхзвуковой скоростью. Ракеты, разработанные совместным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace, состоят на вооружении сухопутных войск, ВМС и ВВС Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом крылатые ракеты BrahMos обеспечили победу в операции «Синдур».

    В мае Индия договорилась о поставках сверхзвуковых ракет этого типа во Вьетнам.

    В марте Нью-Дели продал Индонезии первые боевые системы BrahMos.

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    7 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Пентагон объявил о первой со времен Второй мировой войны казни расстрелом

    Пентагон объявил о казни расстрелом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп приказал расстрелять бывшего армейского психиатра Нидала Хасана, убившего 13 человек на военной базе Форт-Худ в 2009 году, о чем сообщил представитель Пентагона.

    Рекомендацию о применении этой меры наказания дал министр обороны США Пит Хегсет, сообщил представитель ведомства Шон Парнелл.

    Исполняющий обязанности министра армии США Адам Телле заявил, что казнь состоится 3 декабря на территории базы Форт-Худ, передает Reuters.

    Парнелл добавил, что во время нападения в 2009 году Нидал Хасан, которому теперь 56 лет, кричал: «Аллаху Акбар», убив 13 человек и ранив 32. Он назвал свои действия местью за американские войны в мусульманских странах.

    Расстрел стал одной из форм смертной казни, недавно добавленных администрацией Трампа для федеральных преступлений. Это решение связано с трудностями при использовании смертельных инъекций.

    В августе 2013 года военное жюри приговорило Хасана к высшей мере наказания. Его признали виновным по 45 пунктам обвинения за стрельбу в медицинском центре на базе в Техасе.

    Если Хасана казнят, это станет первой военной казнью с 1961 года. По данным Центра информации о смертной казни, в 1961 году казнь была совершена через повешение.

    Последняя известная казнь, произведенная американским военным расстрельным отрядом, была осуществлена ​​«стрельбой из мушкетов» в ноябре 1945 года, сообщил центр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Теннесси сорвалась первая за 200 лет казнь женщины, которая выжила и даже пришла в сознание.

    О деле Хасана Барак Обамав 2009 году говорил, что расследование стрельбы в Техасе пройдет в «рамках правосудия».

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    6 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    В Швейцарии заявили о трудностях с сохранением численности армии

    Минобороны Швейцарии отметило сложности с сохранением численности армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Численность вооруженных сил Швейцарии, вероятно, сократится примерно на 12% к 2030 году, сообщило министерство обороны страны.

    В Минобороны Швейцарии заявили о сложностях в сохранении количественного состава армии. Поддержание численности вооруженных сил страны является серьезной проблемой, говорится в сообщении военного ведомства, которое передает РИА «Новости».

    На данный момент в армии Швейцарии достаточно военнослужащих для обеспечения нормативной численности в 100 тыс. человек. По оценкам на 2026 год, личный состав насчитывает 147 тыс. 17 человек. Однако ожидается, что к 2030 году это число упадет ниже 130 тысяч.

    Число досрочных увольнений, в том числе для перехода на гражданскую службу, неуклонно растет, ежегодно армию покидают около 12 тыс. военнообязанных. При этом отмечается рост интереса женщин к военной службе.

    Парламент поручил Федеральному совету ввести систему обязательной службы в сфере безопасности для укомплектования армии и гражданской защиты. В июне совет утвердил необходимые основы, в кантонах идут консультации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Швейцарии решили провести референдум о потолке численности населения.

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    7 октября 2026, 04:25 • Новости дня
    Мэр Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений в Киеве

    Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на среду в Киеве звучала воздушная тревога и взрывы, о чем сообщали местные СМИ, мэр города Виталий Кличко сообщал в Telegram-канале о повреждениях в разных районах.

    «В Оболонском районе попадание на территорию нежилой застройки. В Подольском – в складские помещения. Экстренные службы направляются на места. В Дарницком районе горят обломки на открытой территории. В Шевченковском – попадание на территорию нежилой застройки», – сообщал мэр Киева.

    Кроме Киева и области взрывы в ночь на среду звучали в Кременчуге и Днепропетровске, передает РИА «Новости», отметив сирены воздушной тревоги в указанных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ. У киевских мостов через Днепр возникли масштабные пробки. Эксперт Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева.


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    7 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» заметили переброску в район Сум дефектной артиллерии ВСУ

    ВС России увидели переброску в район Сум дефектной артиллерии ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям и заметили, как противник стягивает артиллерию в район Сум, только качество ее указывает на недавнее пребывание в ремонте.

    «Помимо постоянного увеличения численности расчетов БПЛА, ВСУ начали перебрасывать в район Сум ствольную артиллерию и РСЗО. Орудия прибывают в основном с ремонтных баз и со значительными дефектами», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Сумском районе штурмовые группы ведут бои в районе Кияницы и Хотени, а в Шосткинском районе «Северяне» продвинулись по лесопосадкам в районе населенного пункта Коренек.

    На Харьковском направлении на всех участках продолжаются ожесточенные бои.

    На Липцовском направлении штурмовики продвигаются в районе Токаревки, за сутки продвинулись до 200 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях бойцы сосредоточили усилия на выявлении и уничтожении штурмовых групп ВСУ, готовящихся к наступательным действиям.

    Штурмовики продвинулись в районе населенных пунктов Варваровка, Резниково, Лобановка, Котовка и Аннополье.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 260 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брошенные карты и телефоны ВСУ помогли ВС России освободить Голубково. Российские дроны уничтожили украинскую САУ «Богдана» под Сумами.

    ВС России завершили зачистку малого кольца окружения ВСУ севернее Рубленого.

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