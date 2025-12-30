  • Новость часаРоссия и Белоруссия договорились о запуске ночных поездов «Ласточка»
    Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    30 декабря 2025, 14:47 • Новости дня

    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов

    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году резервистов на специальные сборы для охраны критически важных объектов.

    Согласно тексту указа, речь идет о гражданах, подписавших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил России, передает ТАСС.

    «Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», – говорится в указе.

    Ранее Минобороны России уточнило правила сборов для резервистов.


    29 декабря 2025, 21:37 • Новости дня
    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина

    Минобороны: Киев атаковал резиденцию Путина с использованием 91 БПЛА

    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим атаковал резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА, сообщило Минобороны России.

    «В период с 28 по 29 декабря текущего года средствами противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Как уточнили в Минобороны, в ходе отражения атаки ПВО ночью в Брянской области были перехвачены 49 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Новгородской области. В Смоленской области был сбит еще один дрон.

    Непосредственно в Новгородской области до семи часов утра 29 декабря было уничтожено 18 украинских беспилотников, еще 23 аппарата удалось сбить с семи до девяти утра по московскому времени.

    Напомним, Киев предпринял попытку атаки на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина.

    Сенатор Сергей Перминов заявил, что эта атака была попыткой сорвать мирные инициативы лидеров России и США.

    29 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина

    Ушаков: Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина

    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом глава Белого дома выразил свою реакцию на атаку БПЛА Киева на государственную резиденцию российского лидера.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был «буквально возмущен» случившимся и признался, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», передает ТАСС.

    В ходе разговора Трамп отдельно подчеркнул, что эта атака несомненно скажется на американских подходах в отношении взаимодействия с Владимиром Зеленским, сообщил Ушаков.

    Напомним, украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Лидеры России и США в понедельник провели телефонный разговор.

    29 декабря 2025, 18:10 • Видео
    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

    Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    29 декабря 2025, 18:36 • Новости дня
    Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина

    Лавров: Россия определила цели для ответного удара после атаки на резиденцию Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что ответ на атаку беспилотника на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области уже подготовлен.

    По его словам, объекты, против которых будут нанесены удары, а также время проведения операции военными России определены, передает ТАСС.

    «Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», – заявил Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    В 2023 году Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников.

    29 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что террористические действия Киева не останутся без ответа.

    Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия [со стороны киевского режима] не останутся без самого серьезного ответа», – сообщил он.

    Ранее Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине. Ушаков подтвердил проведение нового разговора.

    29 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья

    Путин: ВС России прорвали оборону ВСУ в направлении Запорожья

    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья.

    Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    Российский лидер заявил о наступлении войск России по всей линии соприкосновения.

    29 декабря 2025, 20:27 • Новости дня
    Захарова прокомментировала атаку на резиденцию Путина

    Захарова: Киев ответит за все преступления

    Захарова прокомментировала атаку на резиденцию Путина
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что киевские власти должны будут понести ответственность за нападение на госрезиденцию президента России Владимира Путина.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала публикации в СМИ, где Зеленский отверг заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова об ударе по резиденции Путина, назвав его ложью. В ответ дипломат заявила: «Ложь – это заявления Зеленского по Буче. Ложь – это заявления Зеленского про якобы украденных Россией детей. Ложь – это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова – это правда, и за эти преступления киевский режим ответит».

    Напомним, в понедельник Сергей Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Министр иностранных дел РФ также заявил о пересмотре переговорной позиции России после атаки украинских беспилотников на резиденцию Путина. По его словам, Россия продолжает переговоры с Соединенными Штатами по Украине, несмотря на атаку ВСУ.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева.

    29 декабря 2025, 22:30 • Новости дня
    Экс-депутат из Финляндии с супругой получили в России статус беженцев

    Tекст: Катерина Туманова

    Финский политик Ано Туртиайнен с супругой Минной Маритой получили статус получили удостоверения беженцев на территории Российской Федерации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «Его семья подвергалась преследованиям со стороны финских властей. Ано Туртиайнен принял решение переехать в Россию. В соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» супруги получили статус беженцев на территории Российской Федерации», – сообщила она в Telegram-канале.

    Волк уточнила, что финский политик основал и возглавлял политическую партию «Власть принадлежит народу», выступавшую за сохранение отношений между Россией и Финляндией и против вступления страны в НАТО.

    По словам Туртиайнена, он был одним из семи проголосовавших против вступления Финляндии в НАТО, после чего жизнь его семьи на родине стала непростой.

    Удостоверения беженцев вручил семье Туртиайнен начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД России по Москве Алексей Журин, за что его поблагодарили финские беженцы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с начала года более 12,5 тыс. проживающих за границей соотечественников выразили желание переехать в Россию по госпрограмме добровольного переселения. МИД России объяснил переселение жителей из недружественных стран в Россию. В НЦ «Россия» вручили паспорта принятым в гражданство России иностранцам.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД отмечала, что одним из политических феноменов 2025 года в Польше выглядит рост популярности сил, выступающих за налаживание отношений с Россией.

    29 декабря 2025, 23:50 • Новости дня
    ОАЭ осудили попытку атаки Киева на резиденцию президента России

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД ОАЭ выступил с решительным осуждением попытки нападения со стороны киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина, подчеркнув угрозу безопасности и стабильности государства в подобном выпаде.

    «Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина, осудили это достойное сожаления нападение и угрозу, которую оно представляет для безопасности и стабильности», –  сказано в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) ОАЭ.

    Внешнеполитическое ведомство государства выразило солидарность с президентом Путиным, правительством и народом России.

    «Министерство подтвердило непоколебимое неприятие ОАЭ всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности», – подчеркнули там.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева. Трамп на пресс-конференции с Нетаньяху назвал «очень неподходящим» момент для атаки БПЛА на резиденцию Путина.

    30 декабря 2025, 04:30 • Новости дня
    В Институте Пушкина назвали самые популярные слова 2025 года

    Tекст: Катерина Туманова

    В список самых популярных существительных в русском языке за 2025 год вошли слова, связанные с информационными технологиями, включая нейросеть и искусственный интеллект, рассказал ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев.

    «Среди существительных на первый план выходят три категории слов. Прежде всего это единицы, связанные с информационным сектором: нейросеть, ИИ, промпт, алгоритмы, технологии, данные. Эти слова постепенно переходят из профессионального жаргона в обиходную речь», – рассказал он РИА «Новости».

    Вторую по частоте группу составили слова, отражающие значимые события года, такие как «Интервидение», «переговоры», «саммит», «Аляска» и «дипломатия». Гусев отметил, что их актуальность связана с общественно-политической и культурной повесткой в стране.

    По наблюдению эксперта, значительно выросло употребление слов «отечественный» и «национальный», что, по его мнению, свидетельствует о тенденции к укреплению национально-культурного и технологического суверенитета России.

    Существенные изменения произошли и в использовании глагола «генерировать».

    «Если раньше он использовался преимущественно в технических и научных контекстах (генерировать ток, сигнал, идею), то теперь он описывает работу нейросетей по созданию новых материалов. Мы генерируем текст, изображения, музыку, код и многое другое», – сообщил Гусев.

    Он добавил, что сленговая форма «генерить» подчеркивает повседневность этого процесса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в русском языке за 2025 год зафиксировано 90 новых слов и выражений, среди которых появилась «лабубомания» и технологичный термин «нацмессенджер». Портал «Грамота.ру» представил топ-победителей «Слова года» в России. В РАН сообщили о включении «схемы Долиной» в словарь неологизмов.

    30 декабря 2025, 04:16 • Новости дня
    Онищенко призвал россиян выйти на работу 2 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко дал рекомендацию по лучшей для здоровья встречи Нового года.

    «Самый лучший способ – 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу», –  поделился с РИА «Новости» академик РАН.

    Онищенко отметил, что отмечать Новый год лучше дома, а не искать приключений за границей.

    «Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться», – спрогнозировал он.

    Новогодние каникулы в России продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год. Минтруд России опубликовал график выходных и праздничных дней на 2026 год. Депутат предупредил о возможном ограничении мобильного интернета в новогоднюю ночь.


    30 декабря 2025, 00:05 • Новости дня
    Казначейство России объявило о готовности принимать цифровые рубли

    Tекст: Катерина Туманова

    Казначейством с Банком России объявили о возможности принимать платежи в бюджетную систему страны с использованием счета цифрового рубля Федерального казначейства.

    «Плательщики, имеющие цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, начиная с 1 января 2026 года могут оплатить платежи в бюджет в цифровых рублях, используя уникальный идентификатор начислений. Прием переводов в цифровых рублях возможен также в адрес федеральных бюджетных и автономных учреждений», – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

    Там уточнили, что инициатива реализуется согласно положениям Федерального закона от 31 июля 2025 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство утвердило расходы бюджета с использованием цифрового рубля.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и бизнес-аналитик Глеб Простаков разбирались, чем плох и чем хорош цифровой рубль.

    30 декабря 2025, 02:15 • Новости дня
    Захарова пообещала «не дипломатический ответ» Киеву за атаки БПЛА

    Захарова пообещала «недипломатический ответ» Киеву за атаки БПЛА

    Захарова пообещала «не дипломатический ответ» Киеву за атаки БПЛА
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «террористическим режимом» киевское руководство, подчеркнув, что на его атаки БПЛА Москва ответит, но на этот раз не дипломатически.

    «Это настоящий кровавый террористический режим с неонацистской прошивкой. <...> Ответы будут не дипломатическими. Пусть они не надеются», – пообещала дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

    Захарова отметила, что киевский режим начал демонстрировать отсутствие для него каких-либо ограничений. Она напомнила, как глава МИД Сергей Лавров многократно и подробно объяснял этимологию кризиса, призывая предотвратить его разрастание в катастрофу.

    «И мы видим бесконечную подпитку не сотнями миллионов долларов, а десятками миллиардов долларов, которые дают уже в кредиты на многие годы вперед, и, помимо всего прочего, цементируя это всё своими собственными усилиями по милитаризации», – добавила Захарова.

    Она недоумевает, как можно со стороны киевского режима так относиться к людям на Западе, которые, через ошибки и преступления предшественников решились пытаться помочь в установлении мира.

    «... когда признав, что нужно стремиться к миру, они ведут сложные, непростые многоуровневые многоплановые переговоры, этот террористический отщепенец наносит подобные удары. Демонстративно», – сказала она.

    Представитель МИД указала на то, что на Банковой в Киеве создается настоящая  международная террористическая ячейка.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    29 декабря 2025, 19:14 • Новости дня
    Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине

    Белый дом: Трамп провел положительный разговор по Украине с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп провел позитивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    «Президент Трамп завершил положительный разговор с президентом Путиным касательно Украины», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    При этом никаких конкретных деталей обсуждения предоставлено не было.

    Накануне Путин и Трамп провели переговоры, которые длились 1 час 15 минут, и обсудили возможные шаги для урегулирования ситуации на Украине.

    Трамп заявил о понимании позиции Путина по Украине.

    29 декабря 2025, 16:46 • Новости дня
    Путин заявил о перспективах полного освобождения территории Донбасса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о перспективах полного освобождения территории Донбасса.

    Это заявление он сделал в ходе совещания по ситуации в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что темпы продвижения российских войск в Донбассе фактически свели к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с территории региона.

    Он подчеркивал, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    30 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина

    Швыткин: Россия может ответить на атаку Киева на резиденцию Путина ударами по энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины, обслуживающей военные объекты, в ответ на попытку атаки беспилотниками резиденции президента РФ Владимира Путина, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

    «Ответом может стать наращивание ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей военную составляющую. И, безусловно, продолжение наступления на всех направлениях», – заявил Швыткин в беседе с «Лентой.Ру».

    Парламентарий также допустил, что российская сторона будет ужесточать требования по гарантиям безопасности в рамках переговорного процесса. По его словам, Москва не выходит из диалога и остается открытой для дальнейших обсуждений.

    Швыткин отметил, что решение об ответных шагах, а также выбор конкретных целей примет Минобороны России. Он уверен, что удары при необходимости будут наноситься по наиболее чувствительным для ВСУ объектам в наиболее подходящее время.

    Минобороны сообщало, что киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России в Новгородской области.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о причастности Запада к атаке ВСУ на резиденцию Путина.

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    Зеленский готовил удар против Путина и Трампа

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности». Такими словами эксперты комментируют украинскую террористическую атаку, направленную на резиденцию Владимира Путина. Однако в итоге киевский режим добился только ужесточения переговорной позиции – причем не только России, но и президента США Дональда Трампа. Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Кризис в экономике лечит Финляндию и Эстонию от русофобии

    Представители ближайших северо-западных соседей России – Финляндии и Эстонии – к концу 2025 года поменяли свою риторику. Там больше не разделяют распространенный на Западе миф о намерении России якобы напасть на НАТО и даже полагают, что Киеву стоит пойти на уступки Москве. Как произошла столь разительная перемена? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли сал

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

