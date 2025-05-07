Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?5 комментариев
WSJ раскрыла «похоронную коррупцию» украинских чиновников на смертях солдат ВСУ
Почти во всех украинских регионах процветает «похоронная коррупция»: ритуальные бюро платят чиновникам за получение выгодных контрактов на захоронение погибших солдат ВСУ, завышая при этом цены на услуги для семей погибших, пишет WSJ.
На кладбищах Украины почти во всех регионах процветает похоронная коррупция, при которой чиновники вступают в сговор с ритуальными бюро и совместно наживаются на родственниках погибших солдат, пишет Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, весной 2023 года директор похоронного бюро и работник местной администрации встретились на городском кладбище, чтобы заключить сделку за право перевозки особо жуткого груза: 23 погибших солдат ВСУ.
«Прокуратура утверждает, что чиновник согласился предоставить похоронному бюро контракт на доставку тел из морга в Днепре в обмен на четверть суммы, которую заплатит городской совет. Говорят в том же месяце директор похоронного бюро попросил чиновника передать ему его долю в размере 13 200 гривен, что составляет около 320 долларов», – говорится в статье.
Такая практика, по информации WSJ, при которой похоронные бюро платят чиновникам, чтобы получить контракты на перевозку и захоронение погибших солдат ВСУ, процветает по всей Украине. При этом еще одной статьей обогащения являются родственники погибших – для них зачастую завышают стоимость ритуальных услуг и товаров, цены на надгробия и памятники.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ раскрыл бардак и коррупцию в украинской армии.
До этого главу врачебно-экспертной комиссии из Хмельницкого обвинили в отмывании миллионов долларов через польские банки и выдаче поддельных справок об инвалидности для уклонения от воинской службы.
А в начале мая власти Украины заключили под стражу Андрея Смирнова, обвиняемого в обогащении и легализации незаконных доходов.