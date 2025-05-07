WSJ раскрыла «похоронную коррупцию» украинских чиновников на смертях солдат ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

На кладбищах Украины почти во всех регионах процветает похоронная коррупция, при которой чиновники вступают в сговор с ритуальными бюро и совместно наживаются на родственниках погибших солдат, пишет Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, весной 2023 года директор похоронного бюро и работник местной администрации встретились на городском кладбище, чтобы заключить сделку за право перевозки особо жуткого груза: 23 погибших солдат ВСУ.

«Прокуратура утверждает, что чиновник согласился предоставить похоронному бюро контракт на доставку тел из морга в Днепре в обмен на четверть суммы, которую заплатит городской совет. Говорят в том же месяце директор похоронного бюро попросил чиновника передать ему его долю в размере 13 200 гривен, что составляет около 320 долларов», – говорится в статье.

Такая практика, по информации WSJ, при которой похоронные бюро платят чиновникам, чтобы получить контракты на перевозку и захоронение погибших солдат ВСУ, процветает по всей Украине. При этом еще одной статьей обогащения являются родственники погибших – для них зачастую завышают стоимость ритуальных услуг и товаров, цены на надгробия и памятники.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ раскрыл бардак и коррупцию в украинской армии.

До этого главу врачебно-экспертной комиссии из Хмельницкого обвинили в отмывании миллионов долларов через польские банки и выдаче поддельных справок об инвалидности для уклонения от воинской службы.

А в начале мая власти Украины заключили под стражу Андрея Смирнова, обвиняемого в обогащении и легализации незаконных доходов.