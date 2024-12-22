Трамп предложил миллиардера Фертитту на пост посла США в Италии

Трамп выдвинул миллиардера Фертитту на пост посла США в Италии

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», избранный президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Тильмана Фертитта на пост посла Соединенных Штатов в Италии. В распространенном заявлении Трамп отметил: «Я с удовольствием сообщаю, что Тильман Фертитта номинирован послом США в Италии».



Фертитта заработал свое состояние в ресторанном и гостиничном бизнесе, его активы оцениваются в 10,4 млрд долларов. Миллиардер является владельцем группы компаний Landry’s, которая управляет сетью ресторанов и курортов. Он также владеет баскетбольным клубом NBA «Хьюстон Рокетс».

Это не первый случай, когда Трамп предлагает бизнесменов на ключевые дипломатические посты. Фертитта стал десятым миллиардером, которого Трамп предложил на пост в своей будущей администрации. Трамп активно привлекает успешных предпринимателей и бизнесменов для участия в своей команде, подчеркивая их опыт в управлении крупными корпорациями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва внимательно следит за публикациями и высказываниями лиц, которые займут важные должности в администрации избранного президента США Дональда Трампа, включая будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога. Избранный президент Дональд Трамп выбрал Марка Бернетта в качестве нового посла США в Британии, отметив его заслуги в телепродюсировании и их совместную работу.

