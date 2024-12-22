Трамп назначил телепродюсера Бернетта послом в Британии

Трамп назначил телепродюсера Марка Бернетта послом в Великобританию

Tекст: Денис Тельманов

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем решении назначить телепродюсера Марка Бернетта послом в Великобританию, сообщает РИА «Новости». Трамп отметил, что для него является честью доверить Бернетту эту должность, о чем он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.



Марк Бернетт – известный телепродюсер, родившийся в Лондоне. За свою карьеру он получил 13 наград «Эмми». Бернетт известен работой над реалити-шоу «Выживший», «Голос» и «Ученик», где Трамп был ведущим. Участие в проекте «Ученик» Трамп позже называл одной из причин своей победы на президентских выборах в 2016 году.

Решение о назначении Бернетта послом может быть воспринято как шаг к укреплению отношений между США и Великобританией, учитывая культурное происхождение Бернетта и его успешную карьеру в индустрии развлечений.

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