    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    9 апреля 2026, 19:50 • Политика

    Норвегия запустила в Арктику украинских диверсантов

    Норвегия запустила в Арктику украинских диверсантов
    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинские военные прибыли в Норвегию для совместных учений со спецназом – отрабатывать применение беспилотников в холодных водах Норвежского моря. Потенциальные цели – российские торговые суда и военные корабли в северных широтах. Эксперты полагают, что Осло с Киевом в реальных условиях могут прорабатывать диверсионные планы против России в Арктике. Что видят они своими целями и как Москве защитить свои интересы?

    Киев готовит теракты против российских судов в Баренцевом и Норвежском морях при содействии военных специалистов ВМС Норвегии. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник. Речь идет о судах, следующих морскими путями из порта Мурманск и обратно.

    По данным источника, в Норвегии находится группа из примерно 50 украинских военнослужащих – это бойцы 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов спецназначения ВМС Украины. Совместно с силами спецназначения ВМС Норвегии они отрабатывают в море применение беспилотных подводных и надводных комплексов в условиях холодных температур.

    Собеседник агентства подчеркивает: Норвегия, содействуя террористической деятельности киевского режима, втягивает себя и весь НАТО в прямой военный конфликт с Россией. При этом, по данным из открытых источников, именно 385-я бригада организовывала атаки на российские корабли и военную инфраструктуру в Черном и Азовском морях, включая удары по объектам в Крыму, Новороссийске и Геленджике.

    Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявлял , что располагает данными о планах НАТО активизировать террористические действия против российских танкеров и газопроводов – в том числе с использованием кибератак на навигационное оборудование.

    Напомним, Норвегия входит в так называемый балто-скандинавский «кулак». К 2024-2025 годам она вместе с Данией, Швецией и Финляндией интегрировала военно-воздушные силы и разработала общую концепцию обороны. Весной в регионе проходят масштабные учения НАТО – Arctic Sentry и Cold Response – с легендой «защита критической инфраструктуры от российской угрозы».

    При этом в начале года Норвегия уже задерживала российские суда по подозрению в повреждении подводных кабелей в Балтийском море. А в рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД Норвегия названа одним из главных военно-политических оппонентов Москвы.

    Российский МИД и посольство в Осло не раз заявляли: Норвегия превратилась в плацдарм НАТО на Севере. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Осло наращивает военную инфраструктуру у границ России, и Москва вынуждена учитывать это в своем оборонном планировании.

    «Норвегия действительно обладает мощным военно-промышленным комплексом, – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов. – Достаточно вспомнить: вторая в мире послесоветская противокорабельная ракета была создана именно норвежцами. Кроме того, у страны есть значительные ресурсы для поддержки своего ВПК – в первую очередь сверхдоходы от нефтегазовой отрасли, которые намного превышают потребности этого небольшого государства. Традиционно избыточные капиталы направляются в оборонку».

    Анпилогов напоминает о примерах военно-технического сотрудничества Норвегии с Украиной в текущем конфликте – в частности, о поставках комплексов ПВО NASAMS. «С политической точки зрения Осло никогда не отказывался от поддержки Киева и содействовал инициативе PURL (поставки американского вооружения за счет европейских средств), – поясняет эксперт. – Наконец, внутренняя обстановка в Норвегии далека от нормальной: в стране серьезно педалируется самая одиозная русофобия, что придает поддержке Украины социально-политическое измерение. Такие настроения подогреваются заявлениями о якобы готовящейся российской оккупации части Норвегии».

    По словам Анпилогова, российские северные морские пути проходят в непосредственной близости от норвежских территориальных вод, и это создает серьезный риск для торгового судоходства: «Особенно если Украина совместно с норвежской стороной реализует технологию производства безэкипажных катеров – полупогружных или подводных дронов, которые могут быть использованы для нарушения стабильности судоходства в Северной Атлантике и Баренцевом море», – добавляет он.

    Что касается истинных целей вовлечения Норвегии, здесь, по его мнению, логические построения в принципе отсутствуют. «Вся позиция европейских стран базируется на фантастическом допущении, что комбинированными действиями – в военной, экономической и политической сферах – удастся добиться ослабления и расчленения России, а затем использовать ее ресурсы для собственных целей. Если рассматривать это с точки зрения реальной логики, то это попытка «щелкнуть по носу спящего медведя». Не лучшее занятие для небольшой страны, которая находится прямо возле берлоги этого медведя», – рассуждает спикер.

    При обсуждении возможных приоритетных целей диверсий Анпилогов выделяет два ограничивающих фактора.

    «Первый – дальность действия дронов, которая исчисляется сотнями, а не тысячами километров. В замкнутом водоеме вроде Черного моря они эффективны, равно как и вблизи норвежских берегов, где можно обеспечить связь через береговые станции или офшорные платформы. А вот на Северном морском пути сделать это гораздо сложнее. Но Баренцево море находится достаточно близко к норвежскому берегу, и есть архипелаг Шпицберген, управляемый Норвегией. Там угрозы вполне реальны. Кстати, снабжение Шпицбергена – одна из уязвимых точек, которые могут быть атакованы безэкипажными катерами», – считает эксперт.

    Сама трасса Северного морского пути удалена, равно как Мурманск, Североморск и другие важные объекты Крайнего Севера. «Вторая проблема – связь. В Черном море есть устойчивое покрытие Starlink, а в высоких широтах, особенно за полярным кругом, Starlink работает хуже и не гарантирует свои сервисы. Та качественная связь, которая позволяет украинской стороне легко использовать БЭК в Черном море, на Северном морском пути отсутствует. Это создает серьезное препятствие для создания угрозы всей трассе СМП. Однако расслабляться не стоит – Баренцево море и район Шпицбергена остаются зонами потенциальной опасности», – полагает собеседник.

    «Говоря о возможных целях диверсий, нельзя ограничиваться только торговыми судами, платформой «Приразломная» или портовой инфраструктурой Мурманска и Приморска, – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса. – В зоне риска – и боевые корабли, и база ядерных подводных сил. Конечно, сама подводная лодка – цель сложная, но надводные корабли ходят. Задача у противника очевидна».

    В зоне риска, по его словам, также сухогрузы, газовозы и многое другое. Учитывая, что киевский режим уже проявил активность в Ливии, а его беспилотники фиксировались в странах Балтии и Финляндии, эксперт считает вполне вероятной материализацию подобных угроз и в этом регионе – во многом благодаря содействию натовцев.

    Сейчас в Норвежском и Баренцевом морях у Северного флота будет много забот,

    связанных с ликвидацией угрозы атак безэкипажных катеров и подводных дронов. Противодействовать им в арктических условиях несколько сложнее, но, по мнению Дандыкина, эти вопросы уже отработаны в Черном море. Что касается защиты баз Северного флота и порта Мурманск, то особенно в случае с подводными аппаратами, ключевую роль играет акустика – именно с ее помощью необходимо выявлять такие цели. По мнению эксперта, эти задачи вполне решаемы, однако требуют комплексного подхода к обнаружению и последующему уничтожению подводных дронов и безэкипажных катеров.

    Существуют и технические решения для защиты стационарных объектов, например платформы «Приразломная». Гидроакустические локаторы и другие средства уже есть и апробированы, а для поражения целей есть флот. Такие сценарии, отмечает Дандыкин, уже не раз проигрывались на учениях – с учетом опыта Черноморского флота.

    При этом Россия наверняка задействует и невоенные методы – вызов посла, обращение в ООН и так далее, а также экономические меры. Эксперт называет поведение Норвегии очень наглым – в том числе в вопросах, касающихся Шпицбергена, где у России есть свои интересы: добыча полезных ископаемых и рыболовство. «Но если Норвегия полностью втягивается в боевые действия, это уже очень серьезно – последует ответ», – предупреждает Дандыкин.

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перемирие США и Ирана оказалось под угрозой срыва

    Иран может отказаться от перемирия с США, если Израиль продолжит атаки на Ливан. В Тель-Авиве уверены, что на Ливан не распространяется прекращение огня. Власти США возникший спор объяснили «недопониманием» между сторонами. Сможет ли Иран добиться прекращения израильских ударов по Ливану? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации