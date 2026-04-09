    Роман с наследницей королей скажется на выборах президента Франции
    В России меняются правила перевода денег через СБП
    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»
    Эксперт: Модуль «Наука» МКС еще сможет поработать на новой орбитальной станции
    Путин поручил доработать механизм компенсаций пострадавшим от мошенников
    Рютте: Коалиция из 34 стран обеспечит судоходство в Ормузском проливе
    Мединский сравнил соотношение военных потерь России и Украины
    Беспилотники осложнили продвижение ВС России под Славянском
    ВЦИОМ: Только шесть из десяти россиян вспомнили дату полета Гагарина
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    9 апреля 2026, 21:22 • Новости дня

    Рютте: Коалиция из 34 стран обеспечит судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса рассмотреть участие в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

    По его словам, уже сформирована «коалиция в составе уже 34 стран», которая обсуждает меры по обеспечению свободного прохода судов через Ормузский пролив.

    Рютте отметил, что рассматриваемые шаги станут лишь первым этапом, и подчеркнул, что НАТО готово подключиться к этой работе, если сможет принести реальную пользу. Он заявил, что не видит причин, по которым альянс не должен оказывать такую поддержку, передает ТАСС.

    Генсек напомнил, что участие НАТО требует согласия всех союзников, поэтому решения будут приниматься постепенно и поэтапно. При этом он подчеркнул, что любая конструктивная роль альянса в Ормузском проливе, по его мнению, стала бы положительным развитием ситуации.

    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив после нарушений перемирия из-за ударов Израиля по Ливану.

    Лидеры стран ЕС и Канады заявили о планах обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

    Президент США через генсека НАТО Марка Рютте потребовал от союзников конкретных обязательств по обеспечению безопасности судоходства в этом регионе.

    9 апреля 2026, 12:14 • Новости дня
    Американист: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа

    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация вокруг конфликта с Ираном вынуждает главу Белого дома Дональда Трампа ужесточать риторику в адрес европейских стран. Но его угрозы о сокращении американского присутствия в Европе беспочвенны, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о недовольстве американского лидера европейскими членами альянса.

    «Сейчас между США и Европой идет трансатлантическая «игра в наперстки» вокруг Ормузского пролива. Американская сторона сама не способна его разблокировать, ее военные корабли, в том числе эсминцы класса «Эрли Берк» рискуют быть затопленными иранскими минами, безэкипажными катерами и противокорабельными ракетами. Поэтому Белый дом хочет втянуть в инициативу страны Европы, которые все понимают и не спешат включаться в процесс», – заметил американист Малек Дудаков.

    «Ситуация вынуждает Трампа ужесточать риторику в адрес европейских стран. Но его угрозы вывести США из НАТО абсолютно беспочвенны – для этого потребуется одобрение Сената или соответствующий акт Конгресса. Законодатели попросту не одобрят эту идею, идущую вразрез с американскими интересами», – продолжил спикер.

    «Если говорить о сокращении американского военного присутствия в Европе, то это теоретически возможно, но реализация такого плана займет не один год. Что до тарифных угроз, то и они почти бессмысленны, возможности Трампа по этому направлению сейчас ограничены, а введенные им ранее пошлины были отменены Верховным судом», – напомнил аналитик.

    «В конечном счете, думаю, Европа, зависящая от поставок энергоносителей через Ормузский пролив, согласится платить деньги различным прокси-структурам в Пакистане или Индии, чтобы вновь обеспечивать себе судоходство. Реагировать же на давление США европейские члены НАТО не видят смысла», – подчеркнул он. «Европейские страны полагают, что «пересидели» Трампа. Через полгода произойдут выборы в Конгресс, на которых, скорее всего, победит демократическая партия. Президент США превращается в «хромую утку», – резюмировал Дудаков.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте после закрытой встречи в Вашингтоне заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп был «явно разочарован» отказом союзников США присоединиться к войне против Ирана, сообщает The Guardian. После встречи Рютте отказался прямо ответить, поднимал ли Трамп вопрос о выходе США из НАТО из-за войны с Ираном, но охарактеризовал разговор как «очень откровенную и открытую» дискуссию между «двумя хорошими друзьями».

    Рютте в беседе признал, что некоторые страны НАТО не оказали США полноценной помощи, но уточнил, что большинство европейских стран выполнили обязательства перед американской стороной. Также он напомнил о ценности Европы в плане размещения баз и обеспечения логистики.

    Сам Трамп перед встречей назвал альянс «бумажным тигром» и предположил, что США могут рассмотреть возможность выхода из него. Разочарование главы Белого дома вызвано игнорированием членами НАТО призыва Вашингтона о военной помощи для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    Однако после встречи с Рютте Трамп заявил: «НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и не окажется, если снова понадобится нам». Он также напомнил, что его недовольство альянсом «началось» с противодействия европейских стран американскому захвату Гренландии.

    Кроме того, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов альянса НАТО, которые, по мнению Трампа, оказали неблагоприятное воздействие на США и Израиль во время войны с Ираном, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

    Предложение предполагает вывод американских войск из стран-членов НАТО, которые не оказали поддержку военным действиям против Ирана, и их размещение в странах, помогавших Вашингтону. Газета ВЗГЛЯД объясняла, за счет чего Тегеран выдержал натиск США и Израиля.

    9 апреля 2026, 13:19 • Новости дня
    Источник: Украина и Норвегия готовят теракты против судов России
    Источник: Украина и Норвегия готовят теракты против судов России
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевский режим при содействии военных специалистов ВМС Норвегии готовит теракты против российских судов в Баренцевом и Норвежском морях, сообщил военно-дипломатический источник.

    Киев при содействии норвежских военных специалистов готовит теракты против российских судов в северных морях, передает ТАСС.

    По данным военно-дипломатического источника, речь идет о планах по проведению акций против судов, которые следуют морскими путями в Баренцевом и Норвежском морях из порта Мурманск и обратно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины уничтожать российские корабли.

    Глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил о рисках прямых атак Запада на морскую инфраструктуру России.

    Служба внешней разведки предупредила о подготовке украинскими спецслужбами подрыва иностранного судна на Балтике.

    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    8 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    США рассказали о требованиях к Ирану на переговорах

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы предложить Ирану многое, если иранская сторона проявит добросовестность на переговорах, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавит американскую делегацию на планируемых переговорах в Пакистане.

    Вэнс заявил, что Вашингтон намерен потребовать от Ирана сдачи ядерных материалов, США «не хотят, чтобы Иран имел возможность создать ядерное оружие, не хотят, чтобы Иран обогащал в направлении ядерного оружия». «Это будет нашими требованиями в ходе переговоров», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он заявил, что Вашингтон готов предложить Ирану значительные выгоды, если Тегеран будет добросовестно вести переговоры, передает ТАСС.

    «Мы посмотрим, от чего готовы отказаться иранцы, предпримут ли они добросовестные усилия, чтобы действительно предоставить нам все необходимое для успешного проведения переговоров в интересах безопасности американского народа», – добавил Вэнс.

    Вэнс не уточнил, готовы ли США отказаться от требования полного запрета для Ирана на обогащение урана, даже в гражданских целях. Он добавил, что если Иран не выполнит американские условия, ситуация будет развиваться негативно, однако выразил надежду на мудрое поведение иранской стороны и честный подход к диалогу.

    Вице-президент подчеркнул, что США не интересуют заявления Ирана о том, на что Тегеран имеет право, а только реальные действия, связанные с ядерной программой. Он подтвердил неизменность позиции Вашингтона по этому вопросу.

    Вэнс заявил, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть смягчение санкций и экономическое партнерство в случае выполнения Ираном всех условий, но подчеркнул, что такие меры возможны только при «твердых обязательствах» Тегерана прекратить деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия.

    Он подчеркнул, что США не будут соблюдать свою часть условий прекращения огня, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. По словам Вэнса, имеются признаки того, что пролив открывается, однако если Иран не выполнит эти «обязательства», то и американская сторона не станет придерживаться договоренностей.

    Вэнс призвал иранскую сторону «серьезно сесть за стол переговоров», отметив, что фиксируются как признаки возможного диалога, так и проявления бравады со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия, в том числе соглашается на «продолжение Ираном обогащения урана». Times of Israel назвала требования США на переговорах с Ираном: отказ от всех ядерных материалов, прекращения программы обогащения урана и устранения угрозы баллистических ракет. Bloomberg сообщает, что Иран не дал США гарантий по ядерной программе и Ормузскому проливу.

    8 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана назвал прекращение огня нелогичным из-за позиции США

    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Антон Антонов

    Три важных пункта из иранского предложения о прекращении огня оказались нарушены американской стороной еще до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Как ясно заявил президент США, предложение Ирана из десяти пунктов является «работоспособной основой для переговоров» и основной рамкой для этих переговоров», – приводит слова Галибафа РИА «Новости».

    В число нарушений, по словам Галибафа, вошли несоблюдение режима прекращения огня в Ливане, проникновение американского беспилотника в воздушное пространство Ирана в районе города Лар, а также отрицание права Ирана на обогащение урана.

    «Три ключевых пункта соглашения о прекращении огня были нарушены до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня.

    После этого Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вашингтон сообщил, что Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы». Иран назвал прекращение огня в Ливане условием мира на Ближнем Востоке.

    Иранский канал Press TV сообщил, что США и Израиль нарушили договоренность с Ираном о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван.

    9 апреля 2026, 06:02 • Новости дня
    Карлсон возмутился огромным влиянием Израиля на США
    @ SAUL LOEB/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский телеведущий Такер Карлсон выразил недоумение неспособностью Вашингтона контролировать действия ближневосточного союзника Тель-Авива, втянувшего государство в опасное противостояние с Ираном.

    Карлсон жестко раскритиковал текущую внешнюю политику Белого дома. «Почему США не могут взять под контроль свое марионеточное государство... Израиль? Почему это – то единственное, что никогда не рассматривается? Вот вопрос», – заявил журналист, передает РИА «Новости».

    По мнению публициста, американская сторона оказалась втянутой в конфликт исключительно по настоянию Тель-Авива. Он отметил неудачный ход боевых действий и абсолютную невозможность выйти из противостояния из-за непредсказуемого поведения союзника.

    Карлсон подчеркнул неотъемлемое право каждого гражданина знать истинные причины происходящего. Он призвал объяснить, почему столь небольшая страна оказывает такое масштабное влияние на ключевые решения американских властей.

    Ранее журналист выражал уверенность в диктовке Израилем ключевых шагов противостояния Вашингтона и Тегерана.

    9 апреля 2026, 16:05 • Новости дня
    Белый дом обвинил Клуни в «военных преступлениях» за критику президента США

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский актер Джордж Клуни подвергся резкой критике от Белого дома после осуждения слов президента США о возможных действиях против Ирана, сообщила в среду британская газета The Independent.

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун резко высказался в адрес актера Джорджа Клуни после его критики в адрес лидера США, передает ТАСС. В комментарии газете The Independent Чун заявил: «Единственный человек, совершающий военные преступления, – это Джордж Клуни, учитывая его ужасные фильмы и отвратительную актерскую игру».

    Поводом для конфликта стали слова Клуни 7 апреля. Актер обвинил лидера США в намерении совершить военное преступление, комментируя угрозу президента США в адрес Ирана. По словам Клуни, заявления главы Белого дома можно трактовать как угрозу уничтожения целой цивилизации.

    Ранее президент США пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью».


    9 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Иран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив

    @ Jens Buttner/dpa/ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокопоставленный иранский источник сообщил о введении ограничения на проход судов через Ормузский пролив – не более 15 в сутки.

    По его словам, новые правила установлены в рамках соглашения о прекращении огня, передает ТАСС.

    Источник подчеркнул, что движение судов теперь возможно только при согласии Ирана и строгом соблюдении специального протокола. По его словам, новая нормативная база функционирует под контролем Корпуса стражей исламской революции.

    «В условиях действующего режима прекращения огня через Ормузский пролив разрешено проходить не более 15 судам в день. Это движение строго зависит от согласия Ирана и соблюдения конкретного протокола. Эта новая нормативно-правовая база, действующая под наблюдением Корпуса стражей исламской революции, была официально доведена до сведения сторон в регионе. Возврата к довоенному статус-кво не будет», – заявил источник.

    Газета The New York Times ранее писала, что статус работы Ормузского пролива после объявления перемирия между США и Ираном остается неясным.

    Накануне власти Ирана представили карту безопасного движения для судов через Ормузский пролив.

    9 апреля 2026, 11:15 • Новости дня
    NYT: Хрупкое перемирие США и Ирана начинает рушиться
    @ Christian Ohde/Imago/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перемирие между США и Ираном оказалось под угрозой срыва из-за разногласий по условиям прекращения конфликта и статусу Ормузского пролива, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, после напряжённых 36 часов переговоров, сопровождавшихся угрозами и резкими заявлениями, президент США согласился на двухнедельное прекращение огня при посредничестве Пакистана и Китая. Однако спустя менее суток стало ясно, что стороны не готовы публично согласовать единое видение завершения конфликта.

    В ходе переговоров американский лидер неоднократно угрожал уничтожить иранскую инфраструктуру, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. По его словам, ответственность за возможные жертвы среди мирного населения лежит на иранских властях. В Белом доме следили за сообщениями о митингах у ключевых объектов в Иране и сообщали, что США готовы нанести удары по мостам и электростанциям.

    Ситуация быстро обострилась: иранское руководство, возмущённое ультиматумом и атаками на инфраструктуру, сообщило Пакистану о приостановке контактов с Вашингтоном. На этом фоне в Иране началась паника: жители массово скупали продукты и воду, покидали Тегеран, а в супермаркетах образовались пустые полки. Один из жителей, Нази, рассказала, что приобрела запас свечей и батареек для больной матери, опасаясь отключения электричества.

    Пока военные заявляли о «исторической победе», разногласия вокруг условий сделки стали очевидны уже на следующий день. Пакистан объявил, что перемирие распространяется и на Ливан, однако Трамп заявил, что конфликт Израиля с «Хезболлой» – отдельный случай. Израиль в этот же день начал массированные удары по Ливану, а Иран обвинил США в нарушении договорённостей, подчеркнув, что не примет условия, ущемляющие его позиции в регионе.

    В ответ на обвинения спикера иранского парламента Галибафа, вице-президент США Джей Ди Вэнс поставил под сомнение его понимание английского языка, комментируя критику переговорного процесса. Несмотря на попытки наладить прямой диалог – впервые с 1979 года – обе стороны продолжают обвинять друг друга в неискренности, а будущее перемирия остаётся неопределённым.

    Ранее представитель армии Ирана Амир Акримания заявил, что вооруженные силы Исламской Республики сохраняют готовность и бдительность на фоне прекращения огня с США, так как американцам, по его словам, нельзя доверять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    Иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи впервые одобрил начало мирных переговоров ради предотвращения масштабных ударов по инфраструктуре страны.

    9 апреля 2026, 08:14 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии не стерпела угрозы Трампа Ирану
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Финляндия и Европейский союз не готовы терпеть агрессивные высказывания президента США в адрес Ирана, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

    Валтонен в интервью газете Iltalehti подчеркнула, что подобные заявления могут представлять угрозу и поэтому совершенно неприемлемы.

    «Конечно, мы ни в коем случае не можем мириться с подобными высказываниями – если они сами по себе представляют угрозу, – или, тем более, с тем, что за ними может стоять», – цитирует ее РИА «Новости».

    По словам финского министра, в настоящее время есть шанс сохранить мир между США и Ираном, и именно поэтому риторика, провоцирующая напряженность, недопустима. Валтонен отметила, что за последние дни и даже часы ей удалось обсудить ситуацию с коллегами из ближневосточного региона, и сейчас появилась надежда на стабилизацию обстановки.

    В четверг президент США пригрозил началом более масштабных военных действий в случае невыполнения соглашения с Ираном, подчеркнув серьезность ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер заявил о готовности возобновить военные действия при провале соглашения о прекращении огня. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн сообщил о выполнении американскими силами поставленных военных задач.

    Ранее вооруженные силы США трассматривали возможность атаки по новым районам Ирана.

    9 апреля 2026, 00:12 • Новости дня
    Вэнс объяснил спор с Ираном по Ливану

    @ Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос Ливана не рассматривался в качестве условия соглашения о прекращении огня между Вашингтоном, Израилем и Ираном, это «недопонимание», заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.

    «Я действительно считаю это вполне объяснимым недопониманием», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ни Вашингтон, ни Израиль не включали обсуждение ситуации в Ливане в условия перемирия с Ираном. Вэнс также отметил, что израильская сторона, по его данным, выразила готовность проявить «некоторую сдержанность» в отношении Ливана, чтобы обеспечить успех переговоров с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что одним из ключевых условий для завершения конфликта на Ближнем Востоке является установление режима прекращения огня в Ливане.

    9 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    AP сообщил о возможной установке мин Ираном в Ормузском проливе
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские военные структуры, предположительно, установили морские мины в Ормузском проливе, обозначив опасную зону у острова Ларак на схеме судоходства с 28 февраля по 9 апреля, пишет AP.

    Иранские полуофициальные СМИ опубликовали схему, из которой следует, что Корпус стражей исламской революции мог установить морские мины в Ормузском проливе во время недавнего конфликта, передает AP. Сообщения появились в агентствах ISNA и Tasnim, последняя считается близкой к военным структурам Ирана.

    На схеме, сопровождавшей публикации, была показана большая зона, обозначенная как «опасная» по системе разделения движения судов – это основной маршрут прохождения судов через пролив. Именно там, по данным издания, могли быть заложены мины.

    Схема рекомендовала гражданским судам использовать северный маршрут, ближе к побережью Ирана, возле острова Ларак. Такой путь, как отмечают источники, реально использовали некоторые суда в указанный период.

    По данным СМИ, период возможного минирования охватывает время с 28 февраля по 9 апреля. На данный момент нет информации, был ли этот участок позже очищен и разминирован. Эксперты считают, что публикация могла стать дипломатическим рычагом давления на фоне напряженной паузы между Ираном, Израилем и США, которые находятся в состоянии осторожного двухнедельного перемирия перед возможными переговорами в Исламабаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка заявила о наличии как минимум 12 подводных мин в Ормузском проливе.

    Вооруженные силы США уничтожили 16 иранских кораблей-заградителей вблизи этого маршрута.

    Позже Тегеран временно приостановил пропуск судов через данный пролив.

    9 апреля 2026, 15:03 • Новости дня
    Президент Ирана усомнился в соблюдении сделки с США из-за атак Израиля

    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские атаки на Ливан могут указывать на то, что возможная мирная сделка между Ираном и США не будет соблюдаться, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Он подчеркнул, что Тегеран расценивает действия Израиля как опасный сигнал, передает РИА «Новости».

    Повторные удары, по его мнению, подрывают любые существующие договоренности и делают мирные переговоры бессмысленными.

    «Повторная агрессия сионистского режима является вопиющим нарушением первоначальной договоренности о прекращении огня. Это является опасным признаком ловушки и несоблюдения возможных договоренностей. Продолжение этих действий сделает переговоры бессмысленными», – написал Пезешкиан в соцсетях.

    Президент Ирана также сообщил, что страна готова реагировать на эскалацию конфликта. Он отметил, что Иран «держит руку на спусковом крючке» и не оставит Ливан без поддержки.

    Ранее армия Израиля атаковала более 100 военных объектов «Хезболлы» в Ливане.

    Сообщалось, что при ударах Израиля на юге Ливана погибли 14 человек.

    Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана.

    9 апреля 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт: Удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана

    @ Hussein Malla/AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос распространения режима прекращения огня на Ливан – один из ключевых для Ирана. Если на предстоящих переговорах Тегерану не удастся настоять на прекращении Израилем боевых действий на этом участке, то, вероятно, перемирие развалится еще до истечения двух недель, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее Джей Ди Вэнс заявил о «недопонимании» между США и Ираном по вопросу Ливана.

    «О том, что режим прекращения огня должен распространяться в том числе и на Ливан, говорил не только Иран, но и Пакистан – посредник в переговорах между Тегераном и Вашингтоном», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. По его мнению, заявление американского вице-президента о том, что США изначально не включали Ливан в уравнение перемирия, выглядит довольно странно.

    Собеседник предположил несколько версий причин возникновения якобы «недопонимания» между сторонами. Первая – так называемый, «сломанный телефон». «Может быть, Исламабад не совсем верно трактовал исходные сообщения», – допустил Лямин.

    «Впрочем, может быть и такое, что США сначала согласились с идеей распространения режима прекращения огня на Ливан, но потом не смогли договориться с Израилем. В итоге Белый дом «дал заднюю» и попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Либо между Вашингтоном и Тель-Авивом все же была договоренность по прекращению атак на ливанскую территорию, но еврейское государство, оставшееся недовольным условиями перемирия, сыграло на их срыв», – детализировал аналитик.

    Он упомянул, что Израиль ранее неоднократно действовал не так, как того хотели Штаты. Но несмотря на это американская администрация все равно прикрывала израильского союзника и оправдывала его действия, отметил Лямин. «Быть может, сейчас мы наблюдаем что-то из этой серии», – добавил спикер. Как бы то ни было, продолжающиеся удары по Ливану оказывает сильное давление на иранское руководство.

    «Дело в том, что ливанское движение «Хезболла» после начала американо-израильской операции выступило в поддержку Ирана. Сейчас иранцы на улицах выступают с лозунгами «не оставим союзников», да и в силовом блоке страны сильны воинственные настроения», – пояснил Лямин. По его оценкам, сложно спрогнозировать, удастся ли Тегерану в ходе предстоящих переговоров настоять на прекращении Израилем боевых действий против Ливана на время перемирия.

    «Если сделать этого не удастся, можно предположить, что Иран начнет в ответ запускать ракеты и дроны по Израилю», – сказал эксперт. Впрочем, оговорился он, между сторонами конфликта сохраняется столько разногласий – помимо Ливана – что перемирие «может развалиться само собой до истечения двух недель».

    Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что между переговорными группами США и Ирана произошло недопонимание насчет включения Ливана в режим прекращения огня. По его словам, Вашингтон не соглашался на это. «Я думаю, это связано с вполне понятным недоразумением. Я думаю, иранцы считали, что прекращение огня включает Ливан, но это было не так», – сказал Вэнс.

    Вице-президент уточнил позицию Штатов: она заключалась в том, что прекращение огня будет распространяться на Иран и американских союзников, включая Израиль и арабские страны Персидского залива. Он добавил, что еврейское государство «предложило, откровенно говоря, немного сдерживать себя в Ливане, потому что хочет убедиться, что наши переговоры будут успешными».

    Между тем, действия Израиля привели к гибели более 250 человек – все они стали жертвами израильских ударов. Ранения получили 1165 человек, сообщало ливанское главное управление гражданской обороны. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что перемирие между США и Ираном должно охватить не только основные зоны противостояния, но и Ливан.

    О том, что Ливан необходимо включить в соглашение о перемирии между США и Ираном, заявила и глава МИД Британии Иветт Купер. «Не должно быть дальнейшей угрозы со стороны Ирана для его соседей. И, что крайне важно, Ормузский пролив должен быть полностью открыт», – приводит ее заявление Bloomberg. Вместе с тем, как пишет The New York Times, разногласия по Ливану грозят развалить перемирие.

    Агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщало, что Иран откажется от двухнедельного перемирия, если Израиль продолжит наносить удары по Ливану. Собеседник агентства отметил, США согласились на прекращение огня «на всех фронтах», в том числе в Ливане. Однако Израиль, отметил источник Tasnim, совершил «жестокие нападения, явно нарушая режим прекращения огня». «Если США не смогут обуздать свою свирепую псину в регионе, Иран в исключительных случаях поможет им в этом!», – сказал он.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока ультиматума Тегерану объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что решение принято по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено. Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока.

    9 апреля 2026, 14:39 • Новости дня
    Трамп обвинил NYT и CNN в публикации фейкового плана по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп подверг критике публикации крупных СМИ, обвинив их в распространении ложного плана по переговорам с Ираном.

    Президент США заявил, что издания The New York Times и CNN опубликовали «полностью фальшивый» план из десяти пунктов по урегулированию конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

    «Провалившаяся газета New York Times и фейковый телеканал CNN опубликовали совершенно фальшивый план из десяти пунктов по переговорам с Ираном, призванный дискредитировать людей, участвующих в мирном процессе. Все десять пунктов были выдуманы», – написал он.

    Трамп также назвал эти американские СМИ «злыми неудачниками».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    Вашингтон отклонил первоначальный десяти-пунктный план Ирана для переговоров как несерьезный.

    По данным NYT, США предложили Ирану свой мирный план, который состоит из 15 пунктов.

    9 апреля 2026, 02:31 • Новости дня
    Рютте признал разочарование Трампа союзниками по НАТО

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп явно разочарован партнерами по НАТО, заявил после встречи в Белом доме генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

    Озвучивая свою оценку отношения Трампа к союзникам, Рютте заявил: «Явно разочарован», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Рютте подчеркнул, что смог указать американскому президенту на полезность большинства европейских стран в плане баз, логистики и перелетов, а также подчеркнул их приверженность обязательствам, передает ТАСС.

    Генсек НАТО также согласился с тем, что некоторые страны альянса провалили тест США, когда отказались поддержать Вашингтон в конфликте с Ираном. «Но большинство европейских стран сделало то, что обещало ранее в подобных случаях, и мы обсудили это сегодня», – заявил Рютте.

    Рютте не дал прямого ответа на вопрос о том, что США, вероятно, могут «наказать» отдельные страны Североатлантического альянса в связи с недостаточной поддержкой ими американской военной операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США проведет встречу с Рютте, на которой рассмотрит возможность выхода Соединенных Штатов из альянса. Левитт заявила, что Североатлантический альянс провалил тест Трампа, когда отказался присоединиться к США в противостоянии Ирану.

