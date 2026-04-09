  • Новость часаХаменеи заявил о победе Ирана над США и Израилем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Роман с наследницей королей скажется на выборах президента Франции
    В России меняются правила перевода денег через СБП
    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»
    Эксперт: Модуль «Наука» МКС еще сможет поработать на новой орбитальной станции
    Путин поручил доработать механизм компенсаций пострадавшим от мошенников
    Рютте: Коалиция из 34 стран обеспечит судоходство в Ормузском проливе
    Мединский сравнил соотношение военных потерь России и Украины
    Беспилотники осложнили продвижение ВС России под Славянском
    ВЦИОМ: Только шесть из десяти россиян вспомнили дату полета Гагарина
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    4 комментария
    9 апреля 2026, 20:47 • Новости дня

    Сервисами «жизненных ситуаций» на «Госуслугах» воспользовались более 72 млн россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 72 млн человек воспользовались сервисами «жизненных ситуаций» на портале «Госуслуги» с момента их запуска, сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Более 72 млн россиян воспользовались сервисами «жизненных ситуаций» на портале «Госуслуги» с момента их запуска, передает ТАСС. Об этом сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

    Григоренко подчеркнул, что наибольшей популярностью пользуются такие сервисы, как «Поступление в вуз», «Налоговый вычет» и «Выход на пенсию», а также другие услуги, касающиеся ключевых этапов жизни граждан. Например, к сервису «Поступление в вуз» россияне обращались уже более 10 млн раз, а к каждому из других востребованных сервисов – не менее двух миллионов.

    Вице-премьер особо отметил динамику роста: за последние полгода число пользователей некоторых сервисов увеличилось с тысяч до миллионов, что, по его словам, указывает на высокую востребованность и эффективность цифровых решений для граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко. Путин определил развитие системы государственных услуг как ключевую тему разговора.

    8 апреля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин одобрил идею главы Ивановской области указывать исторические названия улиц

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин оценил инициативу Ивановской области указывать исторические названия улиц вместе с новыми с целью информирования населения.

    Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину о решении указывать на улицах региона их прежние исторические названия наряду с новыми, сообщается на сайте Кремля.

    Воскресенский уточнил, что речь не идет о переименовании улиц, а о размещении справочной информации для жителей и гостей региона. По его словам, на табличках с актуальным названием улицы также будет указываться ее историческое наименование, чтобы сохранить память о прошлом.

    Путин, выслушав инициативу, назвал ее «хорошей идеей» и выразил поддержку такому подходу к информированию граждан.

    Президент Владимир Путин отметил высокий уровень производства дорожной техники в Ивановской области.

    Президент также заявил, что в обеспечении российской армии обмундированием еще не все необходимые задачи выполнены.

    Комментарии (14)
    7 апреля 2026, 17:23 • Новости дня
    В Дагестане приняли решение усилить режим ЧС до федерального уровня
    @ Мухтар Гаджидадаев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти объявили о решении перевести режим чрезвычайной ситуации в Дагестане с регионального на федеральный уровень из-за наводнений. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был введен в Дагестане в связи с масштабными паводками, передает ТАСС. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил об этом президенту Владимиру Путину и отметил, что обстановка классифицируется как чрезвычайная ситуация регионального характера.

    По словам Куренкова, в ближайшее время уровень реагирования будет повышен до федерального. Он подчеркнул: «По результатам правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации».

    Причиной принятия таких мер стали масштабные паводки, захватившие регион и требующие дополнительных усилий федеральных служб для ликвидации последствий и оказания помощи населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, а более двух тысяч домов остаются подтопленными.

    В Дербентском районе созданы мобильные пункты помощи Российского Красного Креста, которые проводят эвакуацию и осуществляют распределение гуманитарной помощи.

    Президент России Владимир Путин проведет большое совещание по ситуации с наводнениями в республике с участием высокопоставленных чиновников и региональных руководителей.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 17:03 • Новости дня
    Путин поручил оказать поддержку пострадавшим от наводнения жителям Дагестана
    @ Мухтар Гаджидадаев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести тщательную индивидуальную оценку ущерба.

    Президент России Владимир Путин поручил федеральным, региональным и местным властям оказать всю необходимую поддержку жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести оценку ущерба, передает ТАСС.

    «Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно», – сказал президент.

    Путин потребовал держать на контроле санитарную и эпидемиологическую обстановку в зоне бедствия, а также оперативно реагировать на обращения граждан и своевременно предоставлять медицинскую и правовую помощь.

    «Подчеркну, федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь и, разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую, и санитарную обстановку в районе бедствия», – сказал глава государства.

    Президент назвал погоду в Дагестане аномальной, уточнив, что только за один день 30 марта в регионе выпало три месячных нормы осадков, чего не фиксировалось с начала метеонаблюдений с 1882 года.

    «Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.

    Материальную поддержку получили 15,5 тыс. жителей республики, чье имущество пострадало из-за непогоды.

    Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим после аномальных осадков.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 14:02 • Новости дня
    Bloomberg: Орбан в октябре рассказал Путину басню Эзопа о мыши и льве

    Tекст: Вера Басилая

    Во время октябрьской встречи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал президенту России Владимиру Путину популярную венгерскую басню о мыши и льве, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Орбан во время беседы с Путиным в октябре прошлого года рассказал популярную венгерскую басню о мыши и льве, передает РИА «Новости».

    Орбан напомнил Путину сюжет басни Эзопа, согласно которому мышь помогает выбраться льву из сетей после того, как лев пощадил грызуна.

    В материале поясняется, что Орбан увидел в этой истории важный жизненный урок и подчеркнул ее популярность в Венгрии. По сведениям Bloomberg, рассказ прозвучал во время неформального диалога между венгерским и российским лидерами.

    Кроме того, Орбан заявил о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине.

    Во время встречи с Путиным Орбан подчеркнул суверенный курс внешней политики Венгрии, заинтересованность в сохранении энергетического сотрудничества с Россией и готовность принять мирные переговоры по Украине.

    Владимир Путин заявил о доверительных отношениях с Орбаном и возможности обсуждать любые, включая самые сложные, вопросы.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 19:27 • Новости дня
    Bloomberg: Орбан на русском языке завершил телефонный разговор с Путиным
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в октябре, попрощавшись с ним по-русски после обсуждения личных тем, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Орбан по-русски попрощался с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора, состоявшегося в октябре 2025 года. В начале беседы Орбан поздравил российского лидера с днем рождения, который отмечался в начале октября – Путину исполнилось 73 года, передает RT.

    В публикации отмечается, что в ходе разговора лидеры двух государств поинтересовались состоянием здоровья друг друга. В завершение дискуссии венгерский премьер выразил благодарность Путину и попрощался с ним, используя русский язык, что было отмечено как особый момент общения.

    По данным Bloomberg, Орбан вспомнил басню о мыши и льве во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в октябре.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков: Публикация разговора Путина и Орбана не может рассорить Россию и Венгрию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в опубликованной стенограмме разговора Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет ничего, что могло бы привести к разладу между странами.

    «Там нет ничего, что может рассорить Россию с Венгрией», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не восприняли ли в Кремле опубликованную Bloomberg стенограмму телефонного разговора Путина с Орбаном как попытку рассорить страны, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что российская сторона крайне негативно относится к публикации содержания закрытых переговоров на высшем уровне. «Мы весьма трепетно относимся к тем разговорам, которые ведутся на высоком и высшем уровне, и не симпатизируем каким-то попыткам предать гласности материалы таких разговоров», – отметил он в беседе с журналистами.

    Он также дал характеристику Виктору Орбану, подчеркнув его политическую самостоятельность. Он отметил, что Орбан – эффективный политик и глава государства, который защищает прежде всего интересы своей страны, «не России, не Америки, а именно своей страны – Венгрии».

    Ранее Bloomberg сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в октябре, попрощавшись с ним по-русски после обсуждения личных тем.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на совещании по ситуации с наводнением в Дагестане поручил создать специальную правительственную комиссию для координации ликвидации последствий паводков в регионе.

    Путин заявил о необходимости создания специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан, передает ТАСС.

    «Нам необходимо создать специальную комиссию правительственную по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан», – сказал он.

    В ходе совещания Путин подчеркнул, что возглавит новую комиссию министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести индивидуальную оценку ущерба.

    В результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, более 200 человек были спасены, а свыше 2 тыс. домов остаются подтопленными.

    В Дербентском районе Дагестана созданы мобильные пункты помощи Российского Красного Креста.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 14:22 • Новости дня
    Песков рассказал об общении Путина и Жириновского

    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил глубокий и уважительный характер общения между президентом Владимиром Путиным и основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, подчеркнув его значимость.

    Владимир Путин и основатель ЛДПР Владимир Жириновский вели очень содержательный диалог, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

    По его словам, это общение было интересно для обоих политиков. Песков подчеркнул, что предстоящее 80-летие со дня рождения Жириновского – значимая дата не только для членов ЛДПР, но и для многих россиян, которые ценили его как политика и как человека.

    Песков отдельно отметил, что для Кремля главными являются отношения, которые сложились между Жириновским и Путиным. Пресс-секретарь добавил: «Владимир Путин действительно с большим уважением к нему относился, и они в очень таком содержательном диалоге состояли. Это действительно было интересно для обоих».

    Песков рассказал, что в Кремле чтят память Жириновского, а многие его заявления сейчас изучаются по всей стране. Он отметил, что некоторые из них оказались пророческими, в частности анализ ситуации на Ближнем Востоке.

    Песков также поделился личными воспоминаниями о Жириновском, назвав его талант как политика и востоковеда трудно переоценимым. Он подчеркнул, что Жириновский безупречно разбирался в международной политике и много сотрудничал с ним по развитию Института стран Азии и Африки.

    Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году государственных мероприятий к 80-летию Владимира Жириновского.

    Ранее Путин заявил, что Жириновский не был предсказателем и отличался высокой эрудицией и подготовленностью.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о планах открыть в центре Москвы музей Жириновского и провести в его честь масштабные мероприятия по всей стране.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на нейтральной территории, предложив Соединенные Штаты или Ближний Восток в качестве возможных мест.

    Владимир Зеленский в интервью итальянской радиостанции RAI отметил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным не состоится ни в Москве, ни в Киеве, но может пройти на Ближнем Востоке, в Европе или в Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что открыт к диалогу и готов рассматривать различные площадки для переговоров, передает ТАСС.

    Зеленский также сообщил, что переговорный процесс с участием США продолжается и в основном сосредоточен на Ближнем Востоке. По его словам, трехсторонние переговоры с Россией были временно отложены, однако планируется их возобновление.

    Ранее, 28 января, помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил приглашение Зеленскому приехать в Москву для личной встречи с Путиным. Ушаков заверил, что Москва готова обеспечить необходимые условия и безопасность, а также подчеркнул, что власти России не отказывались от контактов, но такие встречи должны быть результативными и хорошо подготовленными.

    После этого Зеленский дал понять, что не собирается ехать в Москву, и предложил встречу в Киеве, при этом делая акцент на заинтересованности российской стороны в переговорах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что инициатива по встрече исходила именно от Зеленского.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о предложении президента США рассмотреть возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Украинский лидер отказался от приглашения приехать в Москву для двусторонних переговоров.

    Владимир Зеленский предложил России прекратить огонь по примеру договоренностей на Ближнем Востоке.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    Комментарии (3)
    7 апреля 2026, 20:56 • Новости дня
    Эксперт: Для помощи пострадавшим от паводка в Дагестане будет сделан максимум возможного

    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    На совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Дагестане Владимир Путин поставил главную задачу – в первую очередь помочь пострадавшим. Для этого создана правительственная комиссия, которая объединит федеральные ведомства, региональные и муниципальные власти. Эффективность такой модели уже доказана опытом преодоления подобных ЧС в Керчи и Оренбурге. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин.

    «В России политика государства человекоцентрична – это не только записано в Конституции, но и имеет практическое воплощение», – отмечает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «И в этом смысле данные президентом Владимиром Путиным на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Дагестане поручения очень показательны, – считает спикер. – Глава государства дал понять: причины очевидны – это рекордные по интенсивности за всю историю наблюдений дожди. Рухнула дамба, необходимо отселять людей, которые потеряли все имущество, нажитое долгими годами. Для Дагестана дом и хозяйство – вообще особая тема. И государство должно уделить этим людям особое внимание – они сейчас в состоянии шока».

    В этой связи Данилин отметил важность создания специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков, которая объединит федеральные ведомства, региональные администрации и муниципалитеты.

    «Комиссии федерального уровня – это всегда приоритетное внимание и реализация самых современных средств для разрешения сложившейся ситуации, – поясняет он. – Поэтому нет сомнений: будет сделан максимум возможного». Опыт чрезвычайных ситуаций в Керчи и паводков в Оренбурге, напоминает эксперт, доказал эффективность такой модели координации – она позволяет слаженно действовать спасателям, чиновникам и волонтерам.

    Что касается восстановления инфраструктуры и компенсационных выплат, то, по мнению Данилина, после того как глава государства дал свои поручения, проблем с выплатами ожидать не стоит. «Но при этом необходимо обеспечить контроль над процессом, – добавляет политолог. – Это очень важно, чтобы люди не остались недовольными в этой действительно сложной и болезненной ситуации».

    Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан.

    Глава государства напомнил, что 30 марта в Дагестане выпало сразу три месячные нормы осадков. «С начала метеонаблюдений, а это 1882 год, подобных показателей в регионе вообще не было никогда, не фиксировалось. Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища. В результате жители нескольких населенных пунктов были эвакуированы. К сожалению, пострадавшие есть, и погибшие есть», – сказал президент.

    Путин подчеркнул, что эту ситуацию «надо постоянно держать» на контроле. По его словам, федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку.

    «Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь. И, разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую, санитарную обстановку в районах бедствия, а также вести работу по оценке ущерба. Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно», – пояснил глава государства.

    Путин также поручил правительству России в вторник выпустить документ о создании специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

    Обильные осадки в Дагестане вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.

    Паводок затронул города Махачкалу, Дербент, Избербаш, Хасавюрт, Каспийск и Буйнакск, а также более 10 районов республики. В Махачкале фиксировались случаи обрушения зданий. По состоянию на вторник, число пострадавших превысило 6200 человек. Подтверждена гибель шести человек.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин указал на недостатки в обеспечении армии обмундированием

    Tекст: Вера Басилая

    В обеспечении российской армии обмундированием сделано еще не все, что необходимо, заявил на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским президент Владимир Путин.

    Во время разговора губернатор отметил, что регион активно развивает легкую промышленность и благодаря указу президента от августа прошлого года приобрел новые компетенции в производстве обмундирования для Вооруженных сил. Воскресенский подчеркнул, что указ открыл серьезные возможности для области в этой сфере, сообщается на сайте Кремля.

    Путин в свою очередь заявил, что несмотря на достигнутый прогресс, в вопросе обеспечения армии всем необходимым еще остается ряд нерешенных задач. Президент отметил: «Еще не все там сделано, что нужно».

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ об обеспечении армии исключительно отечественной формой.

    С 2026 года производство военной одежды полностью передадут российским предприятиям.

    До этого Владимир Путин назвал обеспечение реальных потребностей войск безусловным приоритетом властей.

    Комментарии (3)
    7 апреля 2026, 11:58 • Новости дня
    Путин поздравил То Лама с избранием президентом Вьетнама

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама с избранием на пост президента страны.

    Владимир Путин направил поздравление новоизбранному президенту Вьетнама То Ламу, сообщается на сайте Кремля.

    В послании Путин отметил, что решение Национального собрания Вьетнама избрать То Лама главой государства свидетельствует о высоком политическом авторитете и широкой поддержке его курса на ускоренное социально-экономическое развитие страны, а также защиту законных интересов Вьетнама на мировой арене.

    Глава российского государства выразил уверенность, что деятельность То Лама на президентском посту будет способствовать дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Ханоем.

    «Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», – отметил Путин.

    Президент России также пожелал То Ламу новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.

    Национальное собрание Вьетнама избрало генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама новым президентом страны.

    Секретарь Центрального комитета Компартии Вьетнама Ле Минь Хунг стал новым премьер-министром страны по итогам голосования в парламенте.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Подписан закон о запрете испытательного срока при трудоустройстве для матерей с детьми до трех лет

    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, который запрещает устанавливать испытательный срок при приеме на работу матерям малышей до трех лет.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете установления испытательного срока при приеме на работу для женщин с детьми до трех лет, сообщает РИА «Новости». Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с момента публикации.

    До этого в Трудовом кодексе уже существовал аналогичный запрет, но он распространялся только на матерей, чьи дети не достигли возраста полутора лет. Теперь защита для молодых мам расширена и действует до исполнения ребенку трех лет.

    В пояснительных материалах к закону подчеркивается, что этот период связан для женщин с высокой нагрузкой и ответственностью, а испытательный срок может усилить стресс и создать психологические барьеры для возвращения к работе. Авторы отмечают, что новые нормы позволят матерям легче адаптироваться в профессиональной среде после декретного отпуска.

    По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эти изменения направлены на дополнительную защиту трудовых прав женщин, которые возвращаются к работе после рождения ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женщины с детьми младше трех лет смогут устраиваться на работу без испытательного срока. Партия «Единая Россия» поддержала соответствующий законопроект.

    Комментарии (3)
    7 апреля 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время совещания по ситуации в Дагестане президент России Владимир Путин выразил благодарность волонтерам и активистам, оказывающим помощь местным жителям.

    С начала подтоплений в регионе работают волонтеры «Единой России», сообщается в канале партии в Max. Путин подчеркнул, что федеральные, региональные и местные власти обязаны предоставлять всю необходимую поддержку пострадавшим.

    Путин отметил, что крайне важно своевременно информировать граждан о развитии ситуации, оперативно реагировать на обращения и жалобы, а также обеспечивать медицинскую и правовую помощь. Особое внимание, по словам президента, следует уделять контролю над эпидемиологической и санитарной обстановкой в регионе.

    Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость продолжать работы по оценке ущерба, нанесенного стихией.

    Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, спасено более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Воскресенский сообщил о росте доходов бюджета Ивановской области

    Tекст: Вера Басилая

    Доходы бюджета Ивановской области за семь лет выросли в 2,7 раза, а доля собственных поступлений заметно увеличилась благодаря успешному развитию разных отраслей региона, доложил глава региона Станислав Воскресенский на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил о значительном росте собственных доходов бюджета региона за последние семь лет. По его словам, этот показатель увеличился в 2,7 раза, а общие доходы бюджета выросли в два раза. Воскресенский отметил, что благодаря этому регион стал меньше зависеть от дотаций, хотя по-прежнему остается дотационным, сообщается на сайте Кремля.

    Глава региона также рассказал, что ивановские предприниматели заняли третье место в России по объему онлайн-продаж, уступив только Москве и Петербургу.

    «Наши предприниматели… уже не первый год добиваются лидерских позиций в онлайн-торговле. Они в стране третьи после Москвы и Петербурга по объему продаж онлайн», – сообщил Воскресенский.

    Еще одним важным достижением губернатор назвал капитальный ремонт детских садов.

    «Дополнительные доходы мы, безусловно, направляем на решение важных для людей вопросов ремонта детских садов. Вот мы первые 200 детских садов уже отремонтировали, это почти 2/3 всех детских садов», – подчеркнул глава региона.

    Он добавил, что работа по ремонту детских садов продолжается и в дальнейшем.

    Президент Владимир Путин отметил высокий уровень производства дорожной техники в Ивановской области.

    Путин также заявил, что работы по обеспечению российской армии обмундированием еще не завершены.

    Комментарии (0)
    Главное
    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Перемирие США и Ирана оказалось под угрозой срыва

    Иран может отказаться от перемирия с США, если Израиль продолжит атаки на Ливан. В Тель-Авиве уверены, что на Ливан не распространяется прекращение огня. Власти США возникший спор объяснили «недопониманием» между сторонами. Сможет ли Иран добиться прекращения израильских ударов по Ливану? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации