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    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

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    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом ее потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

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    2 августа 2026, 17:04 • Новости дня

    В Марокко назвали самую длинную трассу в Африке в честь Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Король Мухаммед VI присвоил имя президента США Дональда Трампа стратегически важной автомагистрали длиной более 1000 километров в знак благодарности за признание суверенитета над Западной Сахарой.

    Как пишет MAP, марокканская скоростная трасса Тизнит – Дахла получила имя Трампа. Инициатором переименования магистрали выступил монарх африканского государства, передает РИА «Новости».

    «Я принял решение назвать один из важнейших объектов дорожной инфраструктуры королевства автомагистралью Дональда Трампа. Протяженностью более 1055 километров, эта дорога является самой длинной дорожной инфраструктурой во всей Африке», – сообщил король Марокко Мухаммед VI в письме американскому лидеру.

    Причиной такого шага стало признание администрацией Трампа в 2020 году суверенитета Марокко над территорией Западной Сахары. Стратегически важная магистраль проходит через Гельмим и Эль-Аюн, соединяя север и юг страны, а также Европу с Африканским континентом.

    Политик выразил благодарность марокканскому королю 26 июля. Трамп также подчеркнул, что надеется в ближайшее время проехать по всей протяженности новой трассы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце международный аэропорт Палм-Бич во Флориде официально получил имя действующего президента США.

    В феврале лидеры Армении и Азербайджана обсудили детали запуска инфраструктурного проекта «Маршрут Трампа».

    Годом ранее Баку и Ереван одобрили меморандум о создании транспортного коридора «Мост Трампа».

    31 июля 2026, 05:01 • Новости дня
    Трамп: Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину за миром

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп в разговоре об Украине заявил, что Вашингтон заинтересован в завершении войны, поэтому очень скоро в Киев поедут два его посланника – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

    Трамп в разговоре с Financial Times (FT), что его внимание сосредоточено на прекращении военного украинского конфликта, добавив, что два его посла, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, впервые посетят Украину в ближайшие дни.

    «Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Мне не нужны ракеты. Мы стремимся к миру», – заявил он.

    Напомним, Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

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    31 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия и Украина готовы к переговорам для завершения конфликта, но обеим сторонам необходимо пойти на уступки.

    «Думаю, он [Владимир Зеленский] хочет заключить сделку, и думаю, [президент России] Путин хочет заключить сделку ... никто не хочет идти на уступки, но им обоим придется пойти на какие-то уступки», – сказал американский лидер, передает РИА «Новости».

    В начале июня Трамп высказался с одобрением насчет возможной личной встречи Путина и Зеленского. В марте глава Белого дома заявлял о необходимости заключения Киевом мирного соглашения.

    Месяцем позже президенты России и США провели телефонный разговор.

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    2 августа 2026, 12:30 • Видео
    Океания ударила России в спину

    Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

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    31 июля 2026, 05:47 • Новости дня
    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot

    FT: Трамп не готов передать Украине лицензию на ЗРК Patriot

    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп «не уверен», что позволит Украине создавать ракеты Patriot, хотя ранее заявил, что предоставит стране право производить оружие, жизненно важное для защиты от России.

    Трамп заявил, что еще не решил, разрешит ли Украине производить ракеты-перехватчики класса «земля-воздух» Patriot, что ставит под сомнение, согласится ли Вашингтон с одним из главных приоритетов Киева.

    Президент США заявил в телефонном интервью FInancial Times (FT) в четверг, что он «не уверен» в готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot, добавив, что «мы рассматриваем этот вопрос».

    «Это совершенно необычное оружие, и... нам нужно быть несколько осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы обычно не лицензируем оборудование», – сказал Трамп.

    Комментарии Трампа прозвучали через два дня после его встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Зеленский назвал встречу «хорошей» и сказал, что они с Трампом обсудили «производство ракет-перехватчиков Patriot и несколько других идей».

    В начале июля на саммите НАТО в Турции президент США заявил, что Вашингтон предоставит Киеву лицензию на производство ракет Patriot. После встречи в Белом доме во вторник президент Украины заявил, что Трамп «согласился с тем, что он предоставит нам лицензии».

    Зеленский также добавил, что недавно встречался с производителями системы Patriot: «У меня была встреча с представителями производства...Я надеюсь, что мы займемся совместным производством. Это очень важно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Зеленский попросил у США 300 ракет Patriot. Boeing отказалась передавать Украине лицензию на головки самонаведения для ракет Patriot.

    Американский президент заявил FT, что Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину, чтобы добиться мира.

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    31 июля 2026, 01:40 • Новости дня
    Трамп объявил о договоренности с ХАМАС по разоружению

    «Совет мира» достиг соглашения о разоружении ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп объявил, что «Совет мира» достиг масштабного соглашения о разоружении всех вооруженных группировок в секторе Газа.

    «Это соглашение является важнейшим шагом на пути к тому, чтобы Газа наконец-то перешла под управление нового палестинского правительства, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» для оказания помощи палестинскому народу. В то же время Израиль получит заслуженную им безопасность, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал он в своей соцсети Truth Social.

    Реализация плана из 20 пунктов пройдет в несколько этапов. После разоружения израильские силы покинут регион, а Международные силы стабилизации вместе с палестинской полицией обеспечат порядок. Посредниками в переговорах выступили Египет, Катар и Турция.

    «Год назад бушевала жестокая война, бушевал гуманитарный кризис, а заложники содержались в зверском плену. Мы добились исторического прогресса, но впереди еще много работы», – отметил американский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новым лидером ХАМАС стал переживший покушение Халиль аль-Хайя. AP узнало, что Израиль начал строить земляной барьер в секторе Газа. Al-Hadath узнал о готовности ХАМАС заключить сделку по демилитаризации Газы.

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    1 августа 2026, 00:50 • Новости дня
    Трамп: США могут забрать у Украины всё, что захотят

    Трамп: США могут забрать всё у Украины, что захотят

    Трамп: США могут забрать у Украины всё, что захотят
    @ Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в интервью журналисту Стиву Груберу заявил, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам позволяет США зайти и забрать все, что захотят.

    В интервью программе Real America's Voice, вышедшем в эфир в пятницу, Трамп заявил, что Украина обладает «очень богатой, очень плодородной почвой с точки зрения редкоземельных минералов». А Вашингтон может «забрать практически все, что захочет» в соответствии с соглашением.

    «У нас есть подписанный контракт, касающийся редкоземельных элементов. Мы можем в любой момент забрать практически все, что захотим. Это была очень выгодная сделка», – приводит его слова агентство Anadolu.

    Соглашение, подписанное в 2025 году в Вашингтоне, стало результатом многомесячных сложных переговоров и ожесточенной перепалки в Овальном кабинете между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Трампом.

    В соответствии с соглашением, Киев и Вашингтон создадут инвестфонд, который будет частично финансироваться за счет доходов от добычи природных ресурсов Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет. Хотя крупнейшие мировые компании не видили выгоды в разработке месторождений на Украине. Теперь же США начали поиски вольфрама для производства оружия.

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    31 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы объявленного Трампом соглашения о разоружении ХАМАС

    Эксперт Лямин: Заявленное Трампом разоружение ХАМАС споткнется о позицию Израиля

    Эксперт оценил перспективы объявленного Трампом соглашения о разоружении ХАМАС
    @ Jehad Alshrafi/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Соглашение между Трампом и ХАМАС о разоружении движения уже сейчас имеет потенциал к срыву. Так, не ясно, как будет контролироваться сдача оружия, особенно легкого стрелкового. Кроме того, Израиль начнет всячески противиться отводу войск. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Лямин.

    «Проблема многих соглашений, о которых объявляет Дональд Трамп, заключается в их реализации», – отметил военный эксперт Юрий Лямин. Собеседник напомнил о меморандуме между США и Ираном: документ был подписан сторонами и посредником, но уже менее чем через месяц перестал существовать.

    Учитывая, что соглашение с ХАМАС не закреплено официально, его тем более может ждать аналогичная участь. «Судя по всему, речь идет о декларации о намерениях», – допускает спикер. Однако уже на этом этапе видится несколько возможных камней преткновения.

    «На данном этапе предполагается, что боевики постепенно сдадут тяжелое и легкое вооружение. Видимо, взамен на это руководство движения намерено получить право на политическую деятельность», – рассуждает эксперт. Он напомнил, что в 2006 году ХАМАС выиграл выборы в Палестинский законодательный совет, поэтому в дальнейшем группировка может попытаться вернусь себе власть в анклаве.

    Однако до сих пор не ясно, кто будет контролировать процесс разоружения, а также где будет храниться сданное оружие. По оценкам собеседника, большая часть ракет и неуправляемых реактивных снарядов практически исчерпана за время боевых действий. «Какие-то запасы, наверное, ХАМАС передаст. Но проверить сдачу легкого стрелкового оружия довольно сложно – его могут спрятать в домах или банально закопать на время. А это уже может стать поводом для обвинения движения в нарушении условий соглашения», – уточняет Лямин.

    Еще одним «камнем преткновения» станет позиция Израиля. «Израильское руководство будет всячески противиться отводу войск из сектора Газа. Они хотят сохранить в регионе «буфер безопасности». Трамп, вероятно, начнет оказывать давление на еврейское государство, но, как показывают события в Сирии и Ливане, президент США едва ли способен добиться успеха в этом деле, а значит – появляется еще один потенциальный повод к срыву соглашения», – заключил аналитик.

    Ранее президент США объявил, что «Совет мира» и ХАМАС достигли «исторического соглашения», в соответствии с которым группировка согласилась на полное разоружение. Он назвал сделку важнейшей вехой в реализации своего плана из 20 пунктов. Глава Белого дома уточнил, что договоренность будет выполняться поэтапно: по мере разоружения израильские силы отойдут, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией обеспечат безопасность Газы.

    «Это соглашение – важнейший шаг к тому, чтобы Газой наконец начало управлять новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» на благо палестинского народа. В то же время Израиль получит заслуженную безопасность, а сектор Газа больше никогда не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал президент США в соцсети Thruth Social.

    Трамп поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество в переговорах. «Угроза, возникшая из Газы 7 октября, не сможет возродиться … Поздравляю всех с этим потрясающим достижением, которого, как все говорили, никогда не могло быть достигнуто!», – подчеркнул он. Как сообщают источники Axios, Иран пытался убедить ХАМАС не идти на соглашение, но группировка «предпочла не слушать Тегеран».

    По данным портала, сделка предполагает постепенную сдачу движением тяжелого и легкого вооружения, демонтаж тоннелей и складов, а также передачу управления регионом новому палестинскому технократическому правительству. Взамен ХАМАС может получить амнистию. Кроме того, израильские войска отойдут к линиям, которые занимали в момент прекращения огня в октябре 2025 года.

    Вместе с тем, сроки разоружения основных боевых подразделений и передача тяжелого вооружения остаются неизвестными. Эксперты предполагают, что этот процесс может растянуться на срок от 200 до 350 дней, отмечает Associated Press. Источник среди американских чиновников заявил: «Имплементация, как ожидается, начнется в ближайшие недели».

    Напомним, в начале июля ХАМАС заявил о роспуске структуры, которая руководила Газой на протяжении почти 20 лет. В движении тогда отмечали, что готовятся к передаче власти техническому комитету, который будет работать при поддержке ООН. В Израиле тогда раскритиковали решение, указав, что «предполагаемая отставка правительства ХАМАС, в котором все члены ХАМАС остаются на своих постах, является уловкой, не имеющей никакого значения».

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    31 июля 2026, 13:14 • Новости дня
    Американист назвал условие реализации соглашения о разоружении ХАМАС

    Политолог Дудаков: Деэскалация в секторе Газа связана со сменой власти в Израиле

    Американист назвал условие реализации соглашения о разоружении ХАМАС
    @ Хасан Алзаанин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если осенью Биньямин Нетаньяху лишится поста премьер-министра Израиля, ситуация в секторе Газа может стабилизироваться. Несмотря на то, что к власти, скорее всего, придут такие же ястребы, они будут больше слушаться Трампа. Пока же движение ХАМАС не станет спешить с разоружением. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков, комментируя соглашение между США и ХАМАС.

    «Администрация Дональда Трампа пытается закрыть хотя бы какие-то гештальты в преддверии выборов в Конгресс. На них республиканцы, скорее всего, проиграют и, следовательно, президент США превратится в «хромую утку», а возможности Белого дома влиять на международную повестку окажутся ограниченными», – считает американист Малек Дудаков.

    По его мнению, именно поэтому американский лидер снова вернулся к украинскому кризису и своему обещанию урегулировать конфликт, а также к ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в секторе Газа. Вместе с тем, каких-либо серьезных подвижек на этих направлениях пока не наблюдается.

    Как напомнил Дудаков, Трамп вновь объявил, что группировка ХАМАС якобы согласилась разоружиться, и в связи с этим потребовал от Израиля начать вывод войск из анклава. «Другое дело, что сами представители палестинского движения едва ли понадеются на обещания президента США и решатся сдать вооружение. Это было бы выстрелом себе в ногу», – рассуждает он.

    «Кроме того, еврейское государство будет всячески саботировать выполнение своей части сделки и не станет выводить войска», – добавил спикер. По его оценкам, ситуация может измениться только в том случае, если по результатам октябрьских выборов в Израиле Биньямин Нетаньяху потеряет пост премьера. Впрочем, оговорился политолог, те, кто придет на смену Нетаньяху, тоже будут настроены довольно ястребино.

    «Но стоит ожидать, что они в большей степени начнут подстраиваться под позицию Вашингтона. Поэтому если в октябре в Израиле произойдет смена власти, то появится шанс на деэскалацию в ближневосточном регионе. Если же Нетаньяху останется у руля, кризисная ситуация в нынешнем формате сохранится еще на длительный период времени», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп объявил, что «Совет мира» и ХАМАС достигли «исторического соглашения», в соответствии с которым группировка согласилась на полное разоружение. Он назвал сделку важнейшей вехой в реализации своего плана из 20 пунктов. Глава Белого дома уточнил, что договоренность будет выполняться поэтапно: по мере разоружения израильские силы отойдут, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией обеспечат безопасность Газы.

    «Это соглашение – важнейший шаг к тому, чтобы Газой наконец начало управлять новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» на благо палестинского народа. В то же время Израиль получит заслуженную безопасность, а сектор Газа больше никогда не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал президент США в соцсети Thruth Social.

    Трамп поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество в переговорах. «Угроза, возникшая из Газы 7 октября, не сможет возродиться … Поздравляю всех с этим потрясающим достижением, которого, как все говорили, никогда не могло быть достигнуто!», – подчеркнул он. Как сообщают источники Axios, Иран пытался убедить ХАМАС не идти на соглашение, но группировка «предпочла не слушать Тегеран».

    По данным портала, сделка предполагает постепенную сдачу движением тяжелого и легкого вооружения, демонтаж тоннелей и складов, а также передачу управления регионом новому палестинскому технократическому правительству. Взамен ХАМАС может получить амнистию. Кроме того, израильские войска отойдут к линиям, которые занимали в момент прекращения огня в октябре 2025 года.

    Вместе с тем, сроки разоружения основных боевых подразделений и передача тяжелого вооружения остаются неизвестными. Эксперты предполагают, что этот процесс может растянуться на срок от 200 до 350 дней, отмечает Associated Press. Источник среди американских чиновников заявил: «Имплементация, как ожидается, начнется в ближайшие недели».

    Напомним, в начале июля ХАМАС заявил о роспуске структуры, которая руководила Газой на протяжении почти 20 лет. В движении тогда отмечали, что готовятся к передаче власти техническому комитету, который будет работать при поддержке ООН. В Израиле тогда раскритиковали решение, указав, что «предполагаемая отставка правительства ХАМАС, в котором все члены ХАМАС остаются на своих постах, является уловкой, не имеющей никакого значения».

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    31 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    Трамп призвал Зеленского завершить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обсудил с Владимиром Зеленским проблемы передачи крылатых ракет Tomahawk и технологий создания комплексов Patriot, и призвал прекратить конфликт на Украине.

    Президент США в ходе личной встречи с Зеленским объяснил сложности поставок крылатых ракет и настоятельно рекомендовал положить конец затянувшемуся противостоянию, передает ТАСС. Беседа политиков состоялась во вторник в загородной резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном.

    «Я говорил о Patriot. Я говорил с ним про ракеты Tomahawk... Я также говорил с ним про то, что эту войну надо заканчивать», – подчеркнул глава администрации США.

    «Думаю, Зеленский хочет заключить сделку. И, думаю, Путин хочет заключить сделку», – заявил президент США. На слова одного из журналистов, что Москва якобы не демонстрирует такой готовности, он ответил: «Ну, никто не хочет идти на уступки. Но им обоим придется идти на уступки. Надо заключить сделку».

    Президент США отклонил запрос Владимира Зеленского на предоставление трехсот ракет-перехватчиков Patriot.

    Во время недавней встречи американский лидер призвал украинского лидера просто закончить войну.

    До этого глава Белого дома отказался передавать Киеву ракеты большой дальности Tomahawk.

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    2 августа 2026, 05:41 • Новости дня
    Трамп заявил об отмене ударов США по Ирану ради быстрой сделки
    Трамп заявил об отмене ударов США по Ирану ради быстрой сделки
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что отказался от ударов США по Ирану ради быстрого заключения сделки с Тегераном.

    По словам Трампа, армия США была приведена в готовность для нанесения ударов по Ирану, однако он распорядился их отменить в связи с достижением согласия по контурам возможной сделки, передает РИА «Новости».

    «Я согласился… отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку», – заявил Трамп.

    Он уточнил, что Израиль также согласился воздержаться от ударов по Ирану в рамках этой договоренности. По словам американского президента, контуры сделки предполагают «немедленное, полное и тотальное» открытие Ормузского пролива, а также «прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана».

    Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Тегеран стремится к соглашению с США, охватывающему судоходство в Ормузском проливе и ядерную программу, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он отметил, что Иран лишился «конвенционального щита» из ракет и теперь заинтересован в сделке по денуклеаризации и проливам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана.

    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.

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    1 августа 2026, 05:38 • Новости дня
    CNN сообщил о намерении США ударить по ядерным объектам Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана в эти выходные в качестве мер для окончания конфликта, передает CNN.

    «По словам двух американских чиновников, знакомых с планами, Соединенные Штаты планируют новые удары по Ирану уже в эти выходные, поскольку президент Дональд Трамп стремится к урегулированию войны. Точный масштаб ударов, а также потенциальные цели США остались неясными, и оба официальных лица предупредили, что удары могут быть отменены», – сообщил телеканал CNN.

    Выступая на заседании кабинета министров в пятницу, Трамп намекнул на возобновление массированных ударов, выразив недовольство слаборезультативными дипломатическими усилиями.

    «Мы будем наносить им очень сильные удары. В какой-то момент они скажут: «Мы больше не можем этого терпеть», – сказал американский лидер.

    По данным CNN, военные США готовятся к серии ударов по иранской ядерной инфраструктуре, включая гору Пикакс , хотя и не ограничиваются этим объектом, расположенным к югу от Тегерана. По словам официальных лиц, в последние несколько дней подготовка активизировалась.

    В ответ на сообщения о том, что Трамп отдал приказ о новой серии ударов в выходные дни, Белый дом заявил, что президент не будет «бездействовать и позволять этому террористическому поведению происходить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios 30 июля писал, что Вэнс и Нетаньяху разругались   из-за Ирана. Американский президент сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану. CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.


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    1 августа 2026, 04:12 • Новости дня
    Инфантино отказался продавать коммерческие права FIFA на ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Масштабный проект по передаче прав Международной федерации футбола (FIFA) сторонним инвесторам отменен из-за резкого недовольства европейских лиг и угрозы массового бойкота, пишет New York Post.

    Руководство FIFA отказалось от идеи продажи доли в новом коммерческом подразделении, пишет New York Post. Инициатива предполагала привлечение до 4,2 млрд долларов инвестиций при общей оценке структуры в 20 млрд долларов. Сделка с фондом Джошуа Кушнера сорвалась из-за открытого бунта чиновников по всему миру.

    «Они этого не чувствуют. Они ни за что не хотят продолжать быть вовлеченными в этот бардак», – заявил знакомый с ситуацией источник.

    Президент FIFA Джанни Инфантино подтвердил отказ от реализации предложения, поскольку возникшие разногласия перестали отвечать изначальным целям.

    План предусматривал передачу прав на трансляции, продажу билетов и спонсорские контракты новой компании FIFA Forward Enterprise. Инфантино обещал каждой из 211 стран-участниц до 40 млн долларов за поддержку инициативы. Однако критики назвали эти выплаты взяткой, а европейские клубы пригрозили бойкотом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026. Инфантино раскрыл план масштабной продажи прав на чемпионаты мира. Азиатская конфедерация поддержала протест УЕФА против инициативы ФИФА.

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    1 августа 2026, 02:36 • Новости дня
    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране

    CBS: США и Израиль готовятся к ударам по объектам энергетики в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Израиль планируют одну из самых жестоких на сегодняшний день кампаний по бомбардировкам объектов энергетической инфраструктуры в Иране, сообщили CBS News многочисленные источники.

    «Удары возможны в течение выходных. Обсуждался вопрос о том, чтобы попытаться завершить работу к открытию финансовых рынков в понедельник из-за опасений по поводу того, как удары повлияют на американскую и мировую экономику, но конечная точка не была обозначена», – сообщает CSB News.

    Согласно многочисленным американским источникам, израильтяне были уведомлены и координируют свои действия с Вашингтоном.

    Президент США еще не отдал окончательного распоряжения о нанесении ударов. Совместная операция ознаменовала бы возвращение Израиля к боевым действиям, которые он приостановил во время перемирия, заключенного при посредничестве США.

    Иран не наносил ударов по Израилю с тех пор, как меморандум о взаимопонимании был расторгнут и США возобновили боевые действия в начале июля.

    Израильский чиновник заявил CBS News: «Израиль не знает о решении возобновить полномасштабные военные операции, и к Израилю не обращались с просьбой присоединиться к каким-либо военным действиям против Ирана».

    Согласно источникам, которые были проинформированы позже, план военного удара был разработан во время заседания кабинета Трампа в Кэмп-Дэвиде в пятницу.

    По словам одного из информаторов, некоторые помощники Белого дома, которые занимаются политикой, были категорически против. Пока в зале находились журналисты, Трамп сказал: «Мы нанесем им очень сильный удар. В какой-то момент он добавил: «Мы просто больше не можем этого выносить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios 30 июля писал, что Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана.

    Иранские военные открыли огонь по танкерам в Ормузском проливе.

    Американский президент ранее сообщал о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану.

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    1 августа 2026, 04:59 • Новости дня
    Мирошник назвал внешнюю политику США шахматной партией ради прибыли

    Мирошник объяснил вектор действий США во внешней политике

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон рассматривает международные отношения как глобальное противостояние ради получения финансовой выгоды и контроля над мировыми энергетическими ресурсами, считает посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Ко всему этому процессу в любом случае нужно относиться как к большой шахматной доске», – заявил он ТАСС.

    Мирошник пояснил, что для США идет большая шахматная партия, идет шаг, на который следует противодействие, выделение определенных целей и стратегий.

    «И на события, которые разворачиваются в разных углах этой шахматной доски, нужно смотреть через разные призмы. Призмы американцев – они сменяемы, но есть одна главная, по крайней мере, в нынешней ситуации – это прибыль. Это прибыль, это мобилизация денег», – пояснил дипломат.

    По его словам, главная цель Соединенных Штатов заключается в мобилизации финансов и сохранении собственной гегемонии.

    «Американцы видят возрастающую ценность энергоресурсов. У вас есть нефть – мы идем к вам! И они отправляются сначала в Венесуэлу, потом они отправляются в Иран», – добавил он.

    Мирошник отметил, что при этом американское руководство активно поддерживает энергетическую изоляцию России на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД заявил об изменении подхода США к достигнутым на Аляске договоренностям по Украине. Медведев обвинил США в навязывании воли другим странам. Трамп демонтирует американскую империю.

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    1 августа 2026, 06:58 • Новости дня
    Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение

    Bloomberg: Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны США запросило экстренное финансирование для восполнения запасов современных ракет и перехватчиков, истощенных в ходе конфликтов на Ближнем Востоке.

    «Согласно документам, предоставленным Конгрессу, запрос Пентагона на экстренное финансирование в размере 67 млрд долларов на этот финансовый год включает 18,2 млрд долларов на замену современных американских ракет Patriot, ракет Tomahawk ВМС и высотных перехватчиков THAAD армии», – передает Bloomberg.

    В документах, представленных комитетам по обороне сената и палаты представителей, содержится ранее не публиковавшаяся разбивка расходов. В частности, 3,28 млрд долларов пойдут на модификацию противоракетных комплексов ВМС США, а 100 млн долларов – на закупку засекреченного ракетного комплекса Joint Advanced Tactical Missile от Lockheed Martin Corp., который еще не принят на вооружение.

    Эти данные отражают обеспокоенность состоянием американских арсеналов на фоне атак на американские базы в ближневосточном регионе. Раскрытые подробности помогут аналитикам оценить долю этих вооружений среди 13 629 боеприпасов, выпущенных по иранским целям с февраля по апрель.

    Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров попытался развеять опасения относительно нехватки боеприпасов.

    «У нас лучшее в мире вооружение, но мы хотим, чтобы они работали быстрее», – заявил он, отметив беспрецедентные масштабы производства у оборонных подрядчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35. Пентагон запросил 1,7 млрд долларов на увеличение армии США. Хегсет раскрыл расходы США на конфликт с Ираном.

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    30 июля 2026, 22:50 • Новости дня
    ВС США перенаправили 24 судна с момента возобновления блокады Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США сообщило количество перенаправленных после возобновления блокады Ормузского пролива Ираном по состоянию на 30 июля.

    «По состоянию на 30 июля силы CENTCOM перенаправили 24 коммерческих судна, вывели из строя два и поднялись на борт еще двух, чтобы обеспечить полное соблюдение требований», – сказано в сообщении в соцсети Х.

    Кроме того, американские военные сообщили, что провели патрулирование на Ближнем Востоке, в ходе которого самолёт ВМС США P-8 Poseidon дозаправился с помощью самолёту-заправщика ВВС США KC-135 Stratotanker.

    P-8 – это специализированный разведывательный самолёт, который отслеживает воды региона в ходе блокады Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции остановил шесть кораблей в Ормузском проливе. США 29 июля развернули 20 торговых судов с момента возобновления блокады Ирана. FT 23 июля узнала о захвате танкера греческого магната Прокопиу.


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