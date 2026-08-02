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Аэропорт Омска приостановил прием и выпуск самолетов
В воздушной гавани Омска ввели временные ограничения на обслуживание рейсов для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Омск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в заявлении ведомства в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Росавиация установила ограничения на прием и выпуск самолетов в 11 российских аэропортах.
Месяцем ранее ведомство приостановило операции по отправке воздушных судов в Сочи ради обеспечения безопасности полетов.
В конце мая аналогичные меры затронули воздушные гавани Волгограда и Нижнего Новгорода.