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Аэропорт Сочи временно ограничил прием и выпуск самолетов
В сочинском аэропорту приостановлены операции по приему и отправке воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении Росавиации в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 мая сочинский аэропорт приостанавливал работу из-за атаки беспилотников.
До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в этой воздушной гавани 2 мая.
В конце апреля Росавиация ввела дополнительные ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика.