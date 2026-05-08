Аэропорты Юга России приостановили работу

Минтранс: 13 аэропортов на Юге России приостановили работу
Приостановлена работа аэропортов в 13 городах, включая Сочи, Краснодар и Волгоград, сообщили в министерстве транспорта.
«В ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов на юг страны с сокращенной частотой полетов», – указало ведомство в Max.
Отмечается, что авиакомпаниям поручили скорректировать расписание полетов и обеспечить пассажиров наземным транспортом.
Эксперты приступили к оценке повреждений оборудования регионального центра Единой системы организации воздушного движения (РЦ ЕС ОрВД) в Ростове-на-Дону для определения возможности его дальнейшего восстановления и работы.
При задержке рейсов пассажирам оказываются услуги в рамках федеральных авиационных правил. Они регламентируют предоставление напитков и питания, а также организацию размещения в гостинице.
Глава Минтранса Андрей Никитин поручил авиаперевозчикам совместно с ОАО «РЖД» и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта сообщило о попадании украинских беспилотников в административное здание ростовского филиала «Аэронавигации Юга России».