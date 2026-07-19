Терапевт рассказал о способах пережить сильную жару в городе

Врач Абызов посоветовал больше пить в сильную жару в городе

Tекст: Катерина Туманова

«В целях профилактики вредного воздействия жары на организм, важно соблюдать несколько правил. В первую очередь необходимо поддерживать водный режим, чтобы избежать обезвоживания. Взрослым рекомендуется выпивать примерно 1,5–2 литра жидкости в сутки, при отсутствии противопоказаний», – заявил он РИА «Новости».

При физических нагрузках или сильном потоотделении норму стоит увеличить на 500–1000 миллилитров, исключив сладкие и алкогольные напитки, усиливающие потерю влаги.

Терапевт настоятельно рекомендовал наносить солнцезащитный крем за 15–30 минут до выхода на улицу. Для прогулок по городу подойдет средство с SPF-фактором от 30, а для пляжа или гор – не менее 50.

Кроме того, Абызов посоветовал выбирать свободную светлую одежду и носить головной убор, а физическую активность перенести на утро или вечер, избегая пика жары с 10 до 16 часов.

Работающим на улице людям врач предложил делать регулярные перерывы в тени или прохладных помещениях.

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