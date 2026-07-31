Турция собралась за три года создать альтернативу Ормузскому проливу

Иорданцы потребовали вывода американских войск

В Иордании потребовали вывода войск США на фоне участившихся ударов Ирана

Tекст: Мария Иванова

Группа иорданских политиков, юристов и других общественных деятелей на прошлой неделе подписала открытое письмо с призывом к выводу американских войск из страны, пишет The New York Times.

Это редкий случай публичного несогласия с властями, которые жестко подавляют свободу слова.

В последние недели иранские ракеты и беспилотники все чаще атакуют военные базы США в Иордании. Иранские официальные лица заявили, что удары наносились и рано утром в среду. Атаки неоднократно вызывали срабатывание сирен по всему королевству, втягивая страну в конфликт, в котором она не хочет участвовать. Подписавшие письмо заявили, что ими двигало чувство национальной ответственности.

«Мы утверждаем, что их присутствие подвергает Иорданию рискам в сфере безопасности, политики и экономики, которые не служат никаким национальным интересам, и увеличивает вероятность втягивания нашей страны в региональный конфликт, стороной которого она не является», – говорится в открытом письме.

В Иордании находится около четырех тысяч американских солдат, а страна является центром военных операций США на Ближнем Востоке. Конфликт уже ударил по туристической отрасли, которая приносит до 18% доходов страны. При этом в прошлом году США предоставили Иордании 1,65 млрд долларов в виде экономической и военной помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары беспилотниками по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

Тегеран совершил четыре масштабные атаки на военные объекты Соединенных Штатов за пять дней.

В результате этих обстрелов погибли двое военнослужащих США.