Tекст: Дмитрий Зубарев

Иран нанес удар по самому уязвимому месту президента США – экономике страны, сообщает RT со ссылкой на издание Strategic Culture.

В публикации отмечается, что действия Тегерана по манипулированию рыночными инструментами в нефтяной сфере и настойчивые требования относительно Ормузского пролива негативно сказались на экономических интересах Вашингтона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, автор Strategic Culture предупредил, называя перекрытие Ираном Ормузского пролива ахиллесовой пятой Соединенных Штатов.

Иран ввел блокаду Ормузского пролива и начал наносить удары по судам, пытавшимся пройти без разрешения иранских властей.

Дональд Трамп в соцсетях угрожал ударами по гражданской инфраструктуре Ирана, включая электростанции и объекты водоснабжения, на фоне сохраняющегося контроля Тегерана над Ормузским проливом.