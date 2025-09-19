Путину в Перми представили планы создания новых авиадвигателей

Tекст: Валерия Городецкая

В рамках рабочей поездки в Пермский край главе государства рассказали о текущей производственной программе, а также о планах по строительству нового завода «ОДК-Пермские моторы», передает ТАСС. Особое внимание уделялось разработке критических технологий для авиадвигателестроения.

В числе ключевых проектов был отмечен авиадвигатель ПД-35, который является базовой моделью семейства турбореактивных двухконтурных двигателей с тягой от 24 до 38 тонн. Это перспективное направление для российского авиастроения.

Конструкторское бюро «ОДК-Авиадвигатель» занимается не только авиационными двигателями, но и промышленными газотурбинными установками, а также электростанциями, созданными на базе авиационных технологий.

Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

В октябре прошлого года двигатель ПД-35 успешно прошел первый этап испытаний.