Путину в Перми представили планы создания новых авиадвигателей
Президенту России Владимиру Путину представили планы развития «ОДК-Авиадвигатель» и программу по выпуску российских двигателей большой тяги.
В рамках рабочей поездки в Пермский край главе государства рассказали о текущей производственной программе, а также о планах по строительству нового завода «ОДК-Пермские моторы», передает ТАСС. Особое внимание уделялось разработке критических технологий для авиадвигателестроения.
В числе ключевых проектов был отмечен авиадвигатель ПД-35, который является базовой моделью семейства турбореактивных двухконтурных двигателей с тягой от 24 до 38 тонн. Это перспективное направление для российского авиастроения.
Конструкторское бюро «ОДК-Авиадвигатель» занимается не только авиационными двигателями, но и промышленными газотурбинными установками, а также электростанциями, созданными на базе авиационных технологий.
Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.
В октябре прошлого года двигатель ПД-35 успешно прошел первый этап испытаний.