    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    19 сентября 2025, 17:12 • Новости дня

    Путин посетил «Мотовилихинские заводы» в Перми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл на предприятие «Мотовилихинские заводы» в рамках рабочей поездки в Пермь.

    Завод является старейшим из действующих промышленных объектов Западного Урала, основанным в 1736 году, и остается градообразующим для Перми, передает ТАСС.

    В годы Великой Отечественной войны завод поставил четвертую часть всей артиллерии, применявшейся на фронте. Первый выстрел по территории фашистской Германии был произведен из 152-мм пушки МЛ-20, изготовленной на Мотовилихе. Позднее 122-мм корпусная пушка А-19 с этого предприятия первой ударила по Берлину.

    В 1992 году завод был приватизирован, однако ошибки в управлении и задолженность привели к началу процедуры банкротства в 2018 году. Выход из кризиса обеспечила госкорпорация «Ростех», после чего в 2023 году предприятие завершило процедуру банкротства и осталось частью оборонно-промышленного комплекса.

    В настоящее время завод выпускает современную ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. «Мотовилихинские заводы» – единственное в России артиллерийское производство полного цикла, на котором разработано более 250 образцов техники, стоящих на вооружении в России и еще более чем в 50 странах мира.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь.

    19 сентября 2025, 01:50 • Новости дня
    Слуцкий рассказал о посещении «Хилокского гетто» с мигрантами в Новосибирске

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций рассказал о посещении «Хилокского гетто» – микрорайона на окраине Новосибирска, «где живут мигранты».

    «Мы выехали в так называемое (извините, так оно называется, жители так назвали) Хилокское гетто – это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты», – приводятся слова Слуцкого на сайте Кремля.

    Слуцкий отметил низкий уровень санитарии, «хамство, аморальное поведение», которые наблюдаются в «гетто». Он добавил, что «важнейший вопрос, который сегодня ставят люди, – это миграция».

    Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя проблему, подчеркнул, что подобные трудности возникают «не во всех регионах». «Но в центральной европейской части России, я уж не говорю про Москву, про Санкт-Петербург, про все крупные города, конечно, такая проблема есть, и она стоит очень остро», – сказал он.

    Хилокским гетто местные жители прозвали микрорайон на окраине Новосибирска в районе улиц Хилокской и Малыгина, рядом с плодоовощным оптовым рынком, кладбищем и мусорной свалкой. В местных СМИ часто поднимались экологические и социальные проблемы района, в том числе незаконная торговля и последствия компактного проживания мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поддержал идею привлечения ветеранов спецоперации к работе в МВД, в том числе в области миграционной политики. Президент России призвал федеральные и региональные власти не игнорировать существующие проблемы в сфере миграции.

    18 сентября 2025, 21:04 • Новости дня
    Россия оспорила решение ИКАО по делу о крушении MH17
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия 18 сентября официально оспорила в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о признании ответственности страны за крушение Boeing 777 рейса MH17 компании Malaysia Airlines.

    Такое действие осуществлено на основании статьи 84 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, уточнили в ведомстве.

    В заявлении на сайте МИД подчеркивается, что решение ИКАО является безосновательным и Россия рассчитывает на строго беспристрастный подход со стороны Международного суда ООН при рассмотрении этого резонансного вопроса.

    В мае МИД России заявил, что Москва отвергает заявление Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы ответственности России за крушение малайзийского рейса MH17 в 2014 году и считает его нелегитимным.

    Суд в 2022 году признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года, когда лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка, все находившиеся на борту погибли.

    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    18 сентября 2025, 23:55 • Новости дня
    Путин подписал указ об освобождении Козака от должности
    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Дмитрий Козак освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента России.

    «Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации», – сказано в документе, который размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Козак подал заявление об отставке по собственному желанию. СМИ сообщали, что Козак рассматривает различные предложения для продолжения карьеры в бизнесе после ухода.

    Козак с 2000 года работал в администрации президента, после чего занял ряд важных постов в правительстве, включая министра регионального развития и вице-премьера. В 2020 году он занял должность заместителя руководителя администрации президента.

    18 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Суд вернул государству самую ценную нотную библиотеку

    Суд вернул государству самую ценную нотную библиотеку
    Tекст: Валерия Городецкая

    Перовский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и постановил передать в доход государства издательство «Музыка» с его архивом нотных изданий.

    Как отметила судья Евгения Клипа, в доход государства также обращены ООО «Издательство «Гамма-пресс» и «Музыкальное издательство «П. Юргенсон», учредителем которых является Марк Зильберквит, гражданин США и гендиректор «Музыки» с 2004 года, передает ТАСС.

    По версии Генпрокуратуры, Зильберквит использовал свои полномочия для нарушения антикоррупционного законодательства России. Он инициировал приватизацию издательства, скрыв свои личные цели и мотивы от государства. При этом передача нотной библиотеки, являющейся ценным культурным наследием, была запрещена Росимуществом.

    Генпрокуратура требовала обратить в доход России более 10 тыс. акций издательства, а также 90% долей в уставном капитале дочерних компаний, зарегистрированные на Зильберквита, и 10% долей, принадлежащих его супруге и Анастасии Юргенсон.

    В августе Генеральная прокуратура через суд решила вернуть в собственность государства издательство «Музыка» из-за подозрений в незаконной приватизации и хищении культурных ценностей.

    В июле Генпрокуратура потребовала вернуть государству «Южуралзолото».

    18 сентября 2025, 18:54 • Новости дня
    СМИ: Герасимову продлили срок службы на пять лет

    СМИ: Герасимову продлили срок службы на пять лет
    Tекст: Валерия Городецкая

    Срок службы Валерия Герасимова в должности главы Генштаба Вооруженных сил России продлен еще на пять лет, сообщают СМИ.

    О продлении срока службы Герасимова сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Два собеседника издания, осведомленные о принятом решении, подтвердили факт продления контракта Герасимова.

    Один из источников уточнил, что срок службы генерала увеличен на пять лет. РБК отмечает, что по закону с военными, имеющими звание генерала армии и достигшими предельного возраста, может быть заключен новый контракт по решению президента.

    Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову направлен запрос для комментария по этому поводу.

    Накануне Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО.

    18 сентября 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин заявил о больших успехах России в авиадвигателестроении
    Tекст: Денис Тельманов

    Разработка отечественных авиационных двигателей, включая ПД-14, стала крупнейшим достижением российской промышленности за последние десятилетия, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул на встрече с лидерами парламентских фракций, что страна сделала значительный шаг вперед в производстве авиадвигателей, передает ТАСС. По его словам, подобных успехов не было со времен СССР.

    Путин отметил: «У нас давно не было таких успехов в области авиационного двигателестроения. ПД-14 мы сделали, с советских времен ничего не было». Он добавил, что новый двигатель получился не только соответствующим мировым стандартам, но и превосходит их.

    Глава государства напомнил о разработке отечественных двигателей ПД-35 и ПД-26, которые предназначены для широкофюзеляжных и дальнемагистральных самолетов. Путин выразил надежду, что в течение года-полутора в России будет запущено серийное производство новых двигателей, что позволит российской авиации полностью перейти на отечественные самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил предприятие «ОДК-Кузнецов» в Самаре и провел совещание по развитию двигателестроения. Путин отметил, что без собственного двигателестроения Россия не может считаться полностью суверенной страной. Глава государства поручил оперативно завершить разработку и начать серийное производство нового турбореактивного двигателя ПД-26.

    18 сентября 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин поддержал продажу «красивых» номеров через «Госуслуги»
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций поддержал инициативу о продаже «красивых» автомобильных номеров через портал «Госуслуги».

    С предложением выступил руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он сообщил, что Минэкономразвития уже подготовило соответствующую правовую базу, однако запуск проекта до сих пор откладывается, передает «Московский комсомолец».

    Путин удивился задержке реализации и подчеркнул: «Вот продажа «красивых» номеров – почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются».

    Напомним, в прошлом году российский триколор решили сделать обязательным элементом автомобильных номеров.

    18 сентября 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин поддержал идею введения налога на роскошь в России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил идею введения в стране налога на роскошь.

    На встрече с лидерами фракций Госдумы он отметил, что такие предложения выглядят «очень разумно», передает РИА «Новости». Глава государства напомнил, что аналогичные меры применялись в других странах, включая США во время Вьетнамской и Корейской войн, когда налоги на высокодоходных граждан были повышены.

    Путин подчеркнул, что в России также реализуются схожие подходы, подразумевающие повышение налоговой нагрузки для обеспеченных граждан.

    «По поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налога на роскошь и так далее. В целом все, мне кажется, очень разумно. В некоторых других странах, я уже говорил об этом, в тех же Штатах, во время, сейчас я хочу дополитизировать этот вопрос, во время Вьетнамской войны, Корейской войны, они так и делали. Они поднимали налоги как раз на людей с высокими доходами. В принципе и мы так делаем», – сказал он.

    В марте Минпромторг обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей.

    19 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Член СПЧ оценила идею привлечь ветеранов СВО к борьбе с мигрантами

    Член СПЧ оценила идею привлечь ветеранов СВО к борьбе с мигрантами
    Tекст: Валерия Городецкая

    Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова позитивно оценила идею привлечения ветеранов спецоперации к борьбе с нелегальной миграцией.

    Она подчеркнула, что военные, принимавшие участие в СВО, «максимально не националисты» – благодаря опыту сослуживцев разных национальностей и вероисповеданий. По словам Ахмедовой, на фронте формируется братство, стирающее межнациональные различия.

    «Там образуется такое братство, которое стирает национальные различия, различия в вероисповедании. Потому что в штурме тебе все равно, как молится человек, тебя прикрывающий. А терпимость к другим – очень важное человеческое качество в борьбе с нелегальной миграцией. Очень важно понимать, что борешься с явлением, а не с человеком – представителем того или этого народа», – написала она в своем Telegram-канале.

    Писатель Роман Антоновский в свою очередь отметил, что в зоне СВО «воюют десятки тысяч русских националистов. Просто потому, что у националиста защита его Родины, народа и Веры стоит во главе угла. Именно поэтому много русских националистов было в Донбассе в 2014-м, немало их и сейчас на СВО», и для них защита Родины и народа – ключевая ценность. Он пояснил, что националисты способны прекрасно взаимодействовать с представителями разных национальностей: «Ведь национализм в отличие от нацизма – это про любовь к своему народу, а не про ненависть к чужому. У русских националистов прекрасные отношения с русофилами и патриотами России любого этнического происхождения и цвета кожи».

    Антоновский также акцентировал внимание на том, что участники антимигрантских рейдов «не посягают на государственную монополию на насилие, а действуют строго по закону совместно с полицией и ФСБ».

    В сообщении в своем Telegram-канале Антоновский отметил низкий уровень заработных плат в МВД и Росгвардии и выразил уверенность, что ветераны СВО готовы пойти работать туда при достойном уровне оплаты. Он добавил, что средства на повышение зарплат можно получить, например, за счет прекращения избыточной социальной поддержки мигрантов и нецелевых расходов за рубежом.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.

    19 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке

    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке
    Tекст: Денис Тельманов

    Мировой рынок алмазов столкнется с жестким дефицитом уже в начале 2030-х годов из-за длительного инвестиционного цикла в отрасли.

    Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью RT, передает ТАСС. По его словам, через пять лет или как максимум к 2032 году предложение алмазов на мировом рынке может сократиться в три-четыре раза.

    Он подчеркнул, что период между инвестициями в новые алмазные месторождения и их выходом на полную мощность составляет примерно десять лет, поэтому быстро увеличить добычу невозможно. Это приведет к нарастающему жесткому дефициту алмазов вплоть до конца 2030-х – начала 2040-х годов.

    Также Моисеев сообщил, что внутренний рынок бриллиантов в России оценивается примерно в полмиллиона карат, что является значительным объемом. По его словам, Минфин разрабатывает перечень мер для поддержки отечественной огранки алмазов, чтобы повысить ее позиции на российском рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что вывоз золота физическими лицами из России через страны Таможенного союза может быть ограничен 100 граммами в виде монетарных слитков.

    Центрально-Африканская Республика официально подтвердила намерение предоставлять российским компаниям доступ к добыче алмазов на своей территории.

    Специалисты «Алросы» и ученые МГУ имени Ломоносова доказали способность алмазоносной руды из месторождений Якутии и Архангельской области поглощать углекислый газ в процессе производства.

    18 сентября 2025, 19:56 • Новости дня
    Путин подробно рассказал лидерам думских фракций о ситуации в зоне СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на закрытой части встречи с руководителями думских фракций подробно обсудил текущую обстановку на фронте специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, глава государства уделил особое внимание вопросам положения на линии боевого соприкосновения. «Президент уже в закрытой части очень подробно рассказал о текущей ситуации, в том числе на фронте», – отметил Володин, передает ТАСС.

    В четверг Путин заявил, что на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине находятся более 700 тыс. российских военнослужащих. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что победа в специальной военной операции и улучшение демографической ситуации являются главными целями для России на сегодняшний день.

    18 сентября 2025, 18:28 • Новости дня
    Путин объявил о сохранении семейной и дальневосточной ипотеки
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций подтвердил, что власти сохранят семейную и дальневосточную ипотеку.

    Глава государства отметил, что введение более широких льготных программ приведет к повышению инфляции и дополнительным бюджетным расходам, передает ТАСС.

    «Но льготы-то мы сохраняем. Для некоторых регионов – Дальнего Востока и Арктики. И семейную ипотеку сохраняем», – заявил российский лидер.

    Путин добавил, что расширение действия льготной ставки потребует от государства значительных дополнительных средств. По его словам, «ничего другого здесь нет», кроме инфляционного давления и новых обязательств для бюджета.

    Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил запустить льготную ипотеку для учителей и медиков.

    18 сентября 2025, 17:47 • Новости дня
    Трамп заявил о разочаровании российской стороной в вопросе украинского урегулирования

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти России не оправдали его ожиданий по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    В беседе с журналистами Трамп заявил, что российский лидер «подвел его», передает РИА «Новости». «Путин меня подвел. Действительно подвел», – сказал глава Белого дома.

    Ранее Трамп заявил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений.

    Газета New York Times писала, что Путин отказался менять политику по Украине из-за давления со стороны Трампа и угрозы новых американских санкций.

    19 сентября 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп: Не время обращаться к Путину по вопросу прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мне кажется сейчас не время», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Трамп заверил, что в случае необходимости готов «действовать жестко», когда сочтет момент подходящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. Трамп также отметил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений. Путин ранее заявлял, что разочарование Трампа ходом переговоров по Украине связано с завышенными ожиданиями.

    18 сентября 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин предупредил о последствиях бесконтрольного «печатания денег»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин предупредил о рисках инфляции при бездумном увеличении денежной массы.

    «Хочу обратить ваше внимание на будущую вашу работу, ближайшую, в рамках [подготовки] закона о бюджете. Это чрезвычайно важно. Много соблазнов появляется: вот сейчас напечатать денег, раздать. Какой будет результат? Инфляция», – заявил Путин на встрече с лидерами парламентских фракций, комментируя инициативу о ежеквартальной индексации пенсий, передает ТАСС.

    Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые. Президент России заявил, что власти страны добились снижения инфляции.

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам?

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Нужно вернуться к русской жизни

      Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

      В ЕС лучше не вступать, чем вступать

      Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

      Соцсети лишают людей собственной жизни

      Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

