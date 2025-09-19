Путин посетил «Мотовилихинские заводы» в Перми

Tекст: Валерия Городецкая

Завод является старейшим из действующих промышленных объектов Западного Урала, основанным в 1736 году, и остается градообразующим для Перми, передает ТАСС.

В годы Великой Отечественной войны завод поставил четвертую часть всей артиллерии, применявшейся на фронте. Первый выстрел по территории фашистской Германии был произведен из 152-мм пушки МЛ-20, изготовленной на Мотовилихе. Позднее 122-мм корпусная пушка А-19 с этого предприятия первой ударила по Берлину.

В 1992 году завод был приватизирован, однако ошибки в управлении и задолженность привели к началу процедуры банкротства в 2018 году. Выход из кризиса обеспечила госкорпорация «Ростех», после чего в 2023 году предприятие завершило процедуру банкротства и осталось частью оборонно-промышленного комплекса.

В настоящее время завод выпускает современную ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. «Мотовилихинские заводы» – единственное в России артиллерийское производство полного цикла, на котором разработано более 250 образцов техники, стоящих на вооружении в России и еще более чем в 50 странах мира.

Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь.