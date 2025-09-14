  • Новость часаСолодов одержал победу на выборах губернатора Камчатки
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    22 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    13 комментариев
    14 сентября 2025, 22:37 • Новости дня

    Минченко назвал три самых интересных избирательных кампании в рамках ЕДГ-2025

    Минченко: Солодов, Кобзев и Гехт провели наиболее интересные кампании в рамках ЕДГ-2025

    Минченко назвал три самых интересных избирательных кампании в рамках ЕДГ-2025
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Самые интересные кампании глав регионов прошли на Камчатке, в Иркутской области и Ненецком автономном округе, а из оппозиционных партий наибольшую активность показала ЛДПР. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Евгений Минченко и Алена Август, подводя итоги Единого дня голосования (ЕДГ).

    «Хотя итоговые результаты еще не подведены, кампанию в Камчатском крае можно оценить как успешную. Команда Владимира Солодова, несмотря на прежние негативные тенденции, проявила себя эффективно – во многом благодаря грамотным действиям во внештатной ситуации, связанной с землетрясением в регионе», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Также, по словам Минченко, достойно проявил себя глава Иркутской области Игорь Кобзев, который, судя по всему, смог сохранить лидирующую позицию, несмотря на конкуренцию с экс-губернатором Сергеем Левченко.

    Еще одним «образцом приверженности своей работе» эксперт назвал врио главы Ненецкого автономного округа Ирину Гехт. Он отметил, что, хотя выборы для нее были непрямыми, она провела полноценную кампанию, как если бы шла борьба за голоса избирателей.

    В свою очередь политконсультант Алена Август, оценивая действия оппозиционных партий, обратила внимание на предварительные результаты ЛДПР. «Партия очень активно себя вела, буквально заявляла о себе как о партии №2, оспаривая эту позицию у КПРФ. Посмотрим на итоговые результаты, однако я не уверена, что им удастся занять эти позиции в большинстве регионов», – добавила собеседница.

    Она также добавила, что избиратели зачастую голосуют по привычке, и партиям необходимо приложить значительные усилия, чтобы заинтересовать и перетянуть их на свою сторону. По мнению Август, ЛДПР, возможно, удастся добиться этого на выборах в Госдуму в 2026 году.

    Ранее в России завершился единый день голосования (ЕДГ). Избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени. Последней завершила работу Калининградская область. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России. Итоговая явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в рамках единого дня голосования в России составила 90,54%.

    По данным ЦИК, после обработки 98,81% протоколов действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов («Единая Россия») одержал победу на выборах главы региона, набрав 63,08% голосов. Второе место заняла Василина Кулиева (ЛДПР) с 13,79%.

    Во Свердловской области на выборах губернатора лидирует врио главы региона Денис Паслер («Единая Россия»). После обработки 50,04% протоколов он набирает 62,89% голосов избирателей.

    На выборах главы Пермского края лидирует действующий губернатор Дмитрий Махонин («Единая Россия»), получивший 69,11% голосов после обработки 50,67% протоколов. На втором месте – Ксения Айтакова (КПРФ) с 10,63%, на третьем Олег Постников (ЛДПР), у которого 8,27%.

    Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, представляющая партию «Единая Россия», одерживает убедительную победу на выборах главы региона. По данным Центральной избирательной комиссии России, после обработки 99,4% протоколов она набирает 83,02% голосов.

    В Иркутской области действующий губернатор Игорь Кобзев сохраняет лидерство с 60,23% голосов по итогам обработки 50,18% протоколов. За ним следует Сергей Левченко (КПРФ) с 22,76%.

    Ирина Гехт избрана губернатором Ненецкого автономного округа на заседании Совета депутатов региона, за нее проголосовали 16 из 19 депутатов. Она исполняла обязанности главы округа последние шесть месяцев.

    14 сентября 2025, 07:30 • Новости дня
    Задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении певца Газманова

    Tекст: Ирма Каплан

    В Москве задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги, сообщили в правоохранительных органах.

    Уголовное дело по факту мошенничества в отношении Олега Газманова и его супруги возбуждено в конце июня 2025 года, сообщили источники РИА «Новости».

    «В рамках расследования был задержан ранее не судимый гражданин России», – сообщил источник.

    По словам другого информатора, в уголовном деле только один из нескольких эпизодов связан с Газмановым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, певца и композитора Юрия Лозу обманули на 11 тыс. рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Апелляционный суд признал законным решение Хамовнического суда о возврате певице Ларисе Долиной квартиры, которую она потеряла в результате мошеннических действий.

    Комментарии (5)
    13 сентября 2025, 23:54 • Новости дня
    Основатель Pink Floyd призвал провести на Восточной Украине референдум о присоединении к России
    Основатель Pink Floyd призвал провести на Восточной Украине референдум о присоединении к России
    @ Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс выступил за предоставление русскоязычным регионам Востока Украины права самостоятельно решать свою судьбу.

    Заявление прозвучало в ходе выступления Роджера Уотерса по видеосвязи на митинге в Берлине, передает РИА «Новости». Музыкант подчеркнул, что жители восточных областей Украины должны сами выбирать, оставаться под руководством последователей Степана Бандеры в Киеве или присоединиться к России.

    В ходе выступления он отметил: «Позвольте местным жителям самим решать, хотят ли они оставаться частью Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или стать частью Российской Федерации».

    Уотерс подчеркнул необходимость завершения конфликта и предложил организовать референдумы в восточных регионах Украины, где преобладает русскоязычное население и сильны пророссийские настроения. Он также указал на глубокое разделение в украинском обществе между западными и восточными областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабная демонстрация против вовлечения Германии в военные конфликты на Ближнем Востоке и на Украине состоялась в Берлине. Роджер Уотерс заявил, что на Западе его и президента России Владимира Путина выставляют «плохими парнями» в моральной борьбе между добром и злом.

    Музыкант также сообщил, что в будущем готов выступить в России и на Украине. Уотерс поблагодарил народ России за победу над нацистами во Второй мировой войне.

    Комментарии (3)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    14 сентября 2025, 01:08 • Новости дня
    ВСУ атаковали север Константиновки

    Марочко сообщил о попытках ВСУ отбить позиции на севере Константиновки

    Tекст: Денис Тельманов

    Северные районы Константиновки подвергаются активным атакам украинских сил, которые пытаются вернуть контроль над утраченной ранее территорией.

    Об интенсивных атаках украинских войск на северные окраины Константиновки рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС. По его словам, восточные окраины населенного пункта сейчас охвачены серьезными боевыми действиями, а подразделения ВСУ проводят ряд попыток вернуть утраченные позиции.

    Марочко отметил: «Касаемо Константиновки: сейчас восточные окраины данного населенного пункта подвергаются серьезным боевым действиям. Украинские боевики проводят ряд контратак».

    Ранее эксперт сообщал, что российские силы уничтожили зажатую в огневом кармане группировку ВСУ на севере Константиновки. По его оценке, у украинских военных в этом районе практически отсутствуют шансы на выживание из-за массированной артподготовки российской армии перед продвижением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области.

    Подразделения этой же группировки освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Украинские войска на константиновском направлении испытывают трудности с подвозом боеприпасов и ротацией из-за ударов российских БПЛА по логистике.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 04:26 • Новости дня
    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы и спортсмена Николая Валуева
    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы и спортсмена Николая Валуева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Служба безопасности Украины (СБУ) разыскивает депутата Госдумы России и спортсмена Николая Валуева, следует из базы данных украинского МВД.

    По линии СБУ Хмельницкой области Николая Валуева разыскивают с 2022 года. Экс-чемпиону мира по боксу в тяжелом весе заочно предъявлено обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины», которое привело к тяжелым последствиям, передает ТАСС.

    Валуев также внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    СБУ постоянно предъявляет заочные обвинения российским военным, политическим, культурным и общественным деятелям.

    Также в сентябре СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, обвинив в посягательстве на территориальную целостность страны. В июне СБУ инициировала уголовное преследование рэпера Тимати за посещение Донбасса, на что он ответил преследователям, как мог.


    Комментарии (4)
    14 сентября 2025, 07:21 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь
    Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России и акваторией Азовского моря за ночь
    @ Пресс-служба Минобороны России/via Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны сообщило в Telegram-канале о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России и акваторией Азовского моря ночь.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 30 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 15 –  над Республикой Крым, 12 БПЛА ликвидировано над  Смоленской областью, десять – над Калужской.

    Еще пять дронов сбито над Новгородской областью, три – над акваторией Азовского моря, два дрона нейтрализовали над территорией Ленинградской области и по одному БПЛА – над Орловской, Рязанской и Ростовской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня 13 сентября системы ПВО нейтрализовали 38 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были сбиты в небе над Белгородской областью.

    Автовокзалы на юге России оснастят специальными улавливающими сетями для защиты от атак беспилотников, что актуально в регионах с закрытыми аэропортами, сообщил разработчик.


    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 23:19 • Новости дня
    Трое мужчин устроили драку с ножом в подмосковной электричке

    В Подмосковье задержаны напавшие с ножом на контролеров мужчины

    Tекст: Денис Тельманов

    В подмосковной электричке Волоколамск-Серпухов произошел конфликт из-за отказа платить за проезд, переросший в драку с применением ножа.

    Трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров пригородного поезда Волоколамск-Серпухов в Подмосковье, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, конфликт начался после того, как мужчины отказались платить за билет. Перепалка быстро переросла в драку, в которую вмешались другие пассажиры, вставшие на защиту контролеров.

    По словам представителей ведомства, молодые люди проявляли агрессию, нецензурно выражались, а один из них угрожал ножом. «Один из них размахивал ножом», – отметили в пресс-службе МВД.

    Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции Серпухов. Сотрудники транспортной полиции при поддержке Росгвардии оперативно задержали нарушителей.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в электричке сообщением Александров – Москва группа подростков распылила газовый баллончик и применила нож и молоток против троих пассажиров. В результате двое человек получили травмы, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

    Ранее в Московской области охранники высадили хозяина той-терьера и его питомца из электрички после конфликта с пассажиром, а затем собаку нашли и вернули владельцу.

    Комментарии (324)
    14 сентября 2025, 06:35 • Новости дня
    Депутат Никитин дал рекомендации, как получать пенсию в 100 тыс. рублей

    Tекст: Ирма Каплан

    Сумма пенсии может достичь 100 тыс. рублей при высокой зарплате, продолжительном стаже и накоплении нужного количества баллов, пояснил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин..

    Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин рассказал, что россияне могут рассчитывать на пенсию в 100 тыс. рублей при зарплате в 230 тыс. рублей и стаже в 53 года. Для этого необходимо накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента, передает РИА Новости.

    По словам Никитина, ежегодно можно получить максимум 10 баллов при такой зарплате. Для достижения нужного количества баллов потребуется 43 года трудового стажа до пенсии и еще 10 лет после, с учетом специального премиального коэффициента, который умножает баллы на 2,32.

    Также депутат отметил, что высокие пенсионные выплаты доступны отдельным категориям граждан, например, военнослужащим с выслугой порядка 35 лет. Они могут получать до 85% от суммы оклада и надбавок.

    Чтобы пенсия была 100 тыс. рублей, необходимо довольствие от 120 тыс. рублей, такое, как у контрактников, летчиков-испытателей, космонавтов. У некоторых Героев России пенсия превышает 100 тыс. рублей благодаря льготам.

    Кроме того, граждане могут обеспечить себе высокую пенсию с помощью накоплений в негосударственных пенсионных фондах. Никитин советует делать ежемесячные отчисления от 5 тыс. рублей с 30 лет и внести единовременно 100 тыс. рублей.

    При выходе на пенсию это позволит получать дополнительно около 40 тыс. рублей в месяц на 10 лет, и при накоплении 300 баллов ИПК таким образом можно выйти примерно на 100 тыс. рублей пенсии.

    Напомним, к июлю 2025 года размер средней пенсии по старости подошел к 25,1 тыс. рублей. Премьер Михаил Мишустин указывал, что с 2026 года страховые пенсии россиян будут увеличиваться два раза в год.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Косихина рассказала, как декрет отражается на будущей пенсии.

    Комментарии (5)
    14 сентября 2025, 07:59 • Новости дня
    Русский язык вошел в пятерку самых популярных в мире

    Tекст: Ирма Каплан

    Русский язык признан одним из пяти самых популярных в мире по совокупности критериев, включая количество носителей и присутствие в других странах, сообщил декан филологического факультета Института Пушкина Владимир Карасик.

    «По совокупным критериям русский язык находится на пятом месте в мире», – цитирует Карасика РИА «Новости».

    Он уточнил, что на русском говорят более 255 млн человек, язык присутствует в 66 странах мира.

    Карасик отметил, что русский язык занимает четвертое место как официальный язык международных организаций после английского, французского и испанского. По числу публикаций в международных научных базах данных русский получил пятую позицию.

    Количество публикаций на русском языке демонстрирует тенденцию к росту, добавил Карасик. Также русский занимает седьмую позицию по количеству периодических изданий и пятую – по количеству сайтов в интернете.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство России одобрило создание Национального словарного фонда для сбора и обновления сведений о русском языке каждые пять лет. Москва стала лидером по активности в игре «Скажи по-русски».


    Комментарии (2)
    14 сентября 2025, 07:12 • Новости дня
    Гастроэнтеролог Титова назвала физиологические осложнения из-за сна после еды

    Tекст: Ирма Каплан

    Засыпание в течение двух часов после ужина может привести к развитию нарушений пищевода и появлению неприятных ощущений в организме, рассказала старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского университета, гастроэнтеролог, нутрициолог Екатерина Титова.

    Ложиться спать или принимать горизонтальное положение раньше, чем через два-три часа после еды, нежелательно, особенно после ужина. По словам Титовой, в противном случае могут возникнуть физиологические осложнения, рассказала она  ТАСС.

    «По-хорошему лучше не ложиться после еды, лучше в это время постоять, пойти что-то поделать, прогуляться. Особенно это касается вечернего приема пищи. Не рекомендуется ложиться в течение 2-3 часов после еды. Потому что могут быть такие физиологические осложнения, как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, проблемы со сфинктером и пищеводом», – объяснила врач.

    По ее словам, сонливость сразу после еды может указывать на переутомление, недосып или проблемы с желудочно-кишечным трактом. В частности, желание поспать после приема пищи часто возникает при употреблении жирной или белковой еды.

    При этом занятия спортом после еды тоже нежелательны, в том числе фитнес с силовыми тренировками и танцы, так как они приводят к перенапряжению, давлению в брюшной и грудной полостях, добавила специалист.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исследование показало зависимость между сырным перекусом на ночь и кошмарами.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 22:49 • Новости дня
    Явка на выборах губернатора Ленобласти превысила 46% за два дня

    Стало известно о почти 46,8% явки на выборах губернатора Ленобласти

    Tекст: Денис Тельманов

    За два дня голосования на выборах губернатора Ленинградской области участие приняли более 669 тысяч избирателей, что составило почти 46,8% от общего числа.

    Явка на выборах губернатора Ленинградской области по итогам двух дней составила почти 46,8%, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель регионального избиркома Михаил Лебединский. По его словам, на 20:00 второго дня проголосовало 669 299 избирателей.

    Голосование проходит с 12 по 14 сентября на 1 014 избирательных участках в Ленинградской области. Еще 44 экстерриториальных участка действуют в шести других регионах России, всего задействовано 1 058 участков. В списки избирателей внесены 1 434 735 человек.

    На пост губернатора претендуют действующий глава Александра Дрозденко от «Единой России», Сергей Малинкович от «Коммунистов России», Андрей Лебедев от ЛДПР, Сергей Лисовский от партии «Зеленые» и Игорь Новиков от «Справедливой России – Патриоты – За Правду».

    Единый день голосования в России проходит с 12 по 14 сентября. В этот период в 20 регионах выбирают губернаторов, а в других субъектах – депутатов региональных парламентов и представительных органов городов. Всего в России проходит около 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, почти половина избирателей Брянской области приняли участие в голосовании после двух дней выборов. Более 137 тыс. избирателей в Новгородской области проголосовали за два дня, что составило почти треть от общего числа. Явка на досрочных выборах губернатора Свердловской области достигла 31,04% к вечеру второго дня.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 00:15 • Новости дня
    Стало известно о взрыве на нефтебазе в Киевской области

    Взрыв на нефтебазе прогремел в Киевском регионе без тревоги

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киевской области зафиксирован взрыв на нефтебазе, однако в регионе не вводили режим воздушной тревоги.

    О взрыве на нефтебазе в Киевской области Украины сообщает издание «Страна», передает ТАСС.

    По данным источника, громкий взрыв произошел на одном из объектов нефтяной инфраструктуры в регионе. Подробности инцидента пока не раскрываются, информация уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, складские помещения пострадали после серии взрывов в Измаильском районе Одесской области.

    Российские истребители, БПЛА и артиллерия нанесли ночную комбинированную атаку по украинской территории, открыв новый этап спецоперации, а удары по железнодорожным мостам через Днепр могут лишить ВСУ снабжения от стран Запада.

    Пожар начался на фабрике «Рошен» в Киеве, которая принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 05:59 • Новости дня
    Вызванный обломками БПЛА пожар на заводе КИНЕФ в Ленобласти потушен

    Вызванный обломками БПЛА пожар на заводе КИНЕФ в Ленобласти потушен

    Tекст: Ирма Каплан

    В ночь на воскресенье в районе города Кириши Ленинградской области силы ПВО нейтрализовали несколько дронов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко, уточнив, что обломки одного БПЛА вызвали пожар на НПЗ.

    «Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано. Пострадавших нет», – сказано в посте.

    До этого, в районе 3.30 ночи был сбит один дрон, и еще три – позднее, в 5 утра.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня 13 сентября системы ПВО нейтрализовали 38 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были сбиты в небе над Белгородской областью.

    Автовокзалы на юге России оснастят специальными улавливающими сетями для защиты от атак беспилотников, что актуально в регионах с закрытыми аэропортами, сообщил разработчик.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о попытках властей заманить жителей Сумской области в оборону

    «Северяне» сообщили, как власти заманивают жителей Сумской области в оборону

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» узнали, как украинские власти Сумской области заманивают жителей вступать в ряды ВСУ, НГУ (Нацгвардия) и ГПСУ (погранслужба).

    «Военная администрация Сумской области в срочном порядке формирует отряды самообороны города Сумы и активно призывает вступать в ряды ВСУ, НГУ и ГПСУ. Каждому новому добровольцу Сумская ОВА готова единовременно выплатить из бюджета области 30 тыс. гривен (61,3 тыс. рублей – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщили бойцы в неофициальном канале группировки «Северный ветер».

    Они уточнили, что бои по всей линии фронта на Сумском направлении идут тяжелые, так как противник перебрасывает новые резервы из тыла и недоучившихся мобилизованных из учебных центров.

    На Харьковском направлении в Волчанске на левом берегу реки Волчья при поддержке авиации ВКС России «Северяне» продвинулись на 100 м, а в лесу близ Синельниково штурмовики продвинулись на 250 м и заняли два опорных пункта ВСУ, добавили бойцы.

    На участке фронта Меловое-Хатнее, бойцы продолжили продвижение в юго-западном направлении и закрепились в лесополосах, общее продвижение составило до 500 м, двое военнослужащих ВСУ взяты в плен.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские добровольцы, рассчитывавшие на иные воинские специальности, после заключения контракта с ВСУ оказываются в пехоте без права смены родов войск.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ.


    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 03:15 • Новости дня
    В Пермском крае пресечена попытка атаки БПЛА на промпредприятие

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером субботы на промпредприятие в городе Губаха Пермского края была совершена попытка атаки БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.

    «Только что на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеского беспилотника. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме», – сказано в его посте

    Махонин уточнил, что безопасности жителей ничего не угрожало, однако призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

    Губернатор также обратился к жителям края и призвал воздержаться от публикаций фото и видео БПЛА, так как размещение в социальных сетях такой информации равна прямой помощи противнику.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о попытке террористической атаки на предприятие «Башнефти» с использованием беспилотника самолетного типа.


    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 06:10 • Новости дня
    Три вагона товарного состава сошли с рельсов в Лужском районе Ленобласти

    Tекст: Ирма Каплан

    Правоохранители работают на месте схода с рельсов трех вагонов товарного состава в Лужском районе Ленинградской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

    «В Лужском районе работают правоохранительные органы: на перегоне Строганово –  Мшинская сошли с рельс три вагона порожнего товарного состава. Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают саперы», – сказано в посте.

    Дрозденко уточнил, что электрички на участке движения Сиверская – Луга отменены. Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.

    До этого губернатор сообщил о том, что в ночь на воскресенье в районе города Кириши Ленинградской области силы ПВО нейтрализовали несколько дронов,  обломки одного вызвали пожар на НПЗ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня 13 сентября системы ПВО нейтрализовали 38 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были сбиты в небе над Белгородской областью.

    Автовокзалы на юге России оснастят специальными улавливающими сетями для защиты от атак беспилотников, что актуально в регионах с закрытыми аэропортами, сообщил разработчик.

    Комментарии (0)
    Снижение ключевой ставки затронет каждого

    Ключевая ставка продолжает снижаться. Немного медленнее, чем хотелось бы рынку, но это уже оказывает позитивное влияние на российскую экономику. Как новая ставка Банка Россия скажется на курсе рубля? Когда завершится эпоха выгодных вкладов, а кредиты снова станут массовым явлением? Что будет с ценами на недвижимость? Подробности

    Спектакль с беспилотниками надломил отношения Польши и США

    Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей. В то время как Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло стать некой ошибкой, польский премьер Дональд Туск и глава МИД республики Радослав Сикорский резко критикуют его точку зрения. По мнению экспертов, столь серьезное расхождение позиций свидетельствует о глубоких противоречиях в отношениях между двумя странами. Подробности

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    Лондону вместо противостояния России предъявили реальную проблему

    Сотни тысяч британцев вышли на улицы Лондона в знак протеста против миграционной политики властей. Митинги уже привели к столкновению с полицией, 25 человек задержаны. По мнению экспертов, британскому правительству вместо геополитических игр стоит задуматься о смене внутриполитического курса, особенно в части миграционной политики. О чем говорит сложившаяся ситуация и к чему она приведет? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

