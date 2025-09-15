Половина действующих глав регионов улучшили результаты прошлых выборов

Tекст: Вера Басилая

Действующие главы субъектов участвовали в текущем году в выборах губернаторов 12 из 20 регионов, судя по предварительным результатам, все они побеждают на очередных выборах в 2025 году, передает ТАСС.

Шесть губернаторов получили больший процент голосов, чем на прошлых выборах. Среди них Рустам Минниханов в Татарстане, Вениамин Кондратьев в Краснодарском крае, Александр Богомаз в Брянской области, Владислав Шапша в Калужской области, Сергей Ситников в Костромской области и Александр Дрозденко в Ленинградской области.

Минниханов в 2025 году набрал 88,09% голосов, в 2020 году – 83,2%, Кондратьев в 2025 году получил 83,48%, а в 2020 году он набрал 82,97% Богомаз – 78,78%, а на прошлых выборах у него был результат – 71,3%. Шапша, Ситников и Дрозденко также показали небольшой рост по сравнению с предыдущими результатами.

В то же время у ряда губернаторов результаты снизились. Олег Николаев в Чувашии набрал 67,06%, что ниже результата 2020 года (75,61%) . Дмитрий Махонин в Пермском крае получил 70,94% против 75,69% ранее. Александр Цыбульский в Архангельской области получил 67,32% , на прошлых выборах было – 69,93%, Михаил Развожаев в Севастополе – 81,72% против 85,72% на прошлых выборах.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов продемонстрировал самое значительное снижение – с 80,51% до 62,97%. В этот раз он баллотировался от «Единой России», а в 2020 году был самовыдвиженцем.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что все кандидаты в губернаторы от партии получили поддержку избирателей.

В воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который длился три дня: с 12 по 14 сентября.