Дочь Тереховой попросила помощи в лечении актрисы

Дочь народной артистки России Маргариты Тереховой, актриса Анна Терехова попросила о финансовой помощи на лечение матери, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера.

«Честно говоря, я не хочу что-то говорить, просто поблагодарить и попросить, как говорится, помочь по силам и возможностям», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее на сайте Союза кинематографистов России появилось обращении семьи Маргариты Тереховой, где говорится, что врачи поставили ей «неутешительный диагноз». «Она прикована к постели и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние», – сказано в сообщении. Там же приводятся банковские реквизиты для помощи актрисе.

Семья, говорилось в обращении, «по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это катастрофически не хватает». Анна Терехова отметила, слова о «катастрофической» нехватке денег неточны. «Это не так. Я работаю, слава Богу, и есть помощь Театра Моссовета», – сказала она.

Представительница Гильдии актеров кино России сообщила РИА «Новости», что планирует взять на себя часть расходов семьи Тереховой на ее лечение. «Вероятно, это будет не особо (много), но, во всяком случае, материальную помощь по оплате, допустим, квартиры, мы возьмем на себя», – сказала представительница гильдии.

76-летняя Маргарита Терехова сыграла Диану в «Собаке на сене», Миледи из «Трех мушкетеров», княжну Тараканову, благочестивую Марту. Сама она называла своим любимым фильмом «Зеркало» Андрея Тарковского.