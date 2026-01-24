Умер режиссер и продюсер Александр Олейников

Tекст: Тимур Шайдуллин

Режиссер, продюсер и телеведущий Александр Олейников скончался на 61-м году жизни, передает ТАСС.

По словам его близких, причиной смерти стал оторвавшийся тромб: «Саши не стало сегодня ночью. Светлая ему память».

Собеседник агентства уточнил, что трагедия произошла дома – Олейников вышел покурить и внезапно скончался.

Александр Олейников родился в Москве 21 октября 1965 года. После службы в армии в радиоразведке в 1985 году начал карьеру на телевидении, работая в Московской областной редакции Центрального телевидения. В дальнейшем вырос от администратора до режиссера, позднее работал на МТК, а также за рубежом, в том числе на немецком телевидении, где снимал концерты Дитера Болена.

В 1993 году Олейников стал секретарём Союза кинематографистов и пришел на телеканал ТВ-6. Здесь он вел популярные передачи: «Моё кино», «Моя звезда», «Моя история», «Ваша музыка» и был заместителем директора канала. В 1994 году снял в Тунисе фильм о Ясире Арафате, а с 1995 по 1997 год занимал пост генерального продюсера ТВ-6.

Позднее Олейников занимал руководящие должности на НТВ и телеканале «Россия», где курировал проекты «Доброе утро, Россия!» и «Вести+», а также создавал документальные фильмы и сериалы. С 2006 по 2012 год был генеральным продюсером ТВЦ, совмещал работу на телевидении с руководством собственной продюсерской компанией.

За свою карьеру Олейников стал автором и продюсером десятков телепроектов, среди которых фильмы «Любовь-морковь», сериалы «Граф Крестовский», «Лиговка», «Военная разведка: Западный фронт». Александр Олейников был членом Академии российского телевидения с 2001 года и одним из организаторов Недели российского кино в Париже в 2005 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года Олейников принимал участие в похоронах режиссера, актера и продюсера Юрия Мороза и назвал его ключевой фигурой своего поколения, подчеркнув, его значительное влияние на индустрию.

Ранее известный российский режиссер и ведущий Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет после тяжелой и продолжительной болезни.