Памфилова: Семь наблюдателей на выборах удалили с участков

Tекст: Алексей Дегтярев

Памфилова пояснила, что четыре наблюдателя покинули участки в Оренбургской области, два – в Московской, один – в Воронежской области, передает ТАСС.

Кроме того, Памфилова сообщила, что 908 избирательных бюллетеней были признаны недействительными на 20 участках в девяти субъектах России. В их числе республики Коми, Марий Эл, а также Воронежская, Липецкая, Омская, Оренбургская, Орловская, Самарская и Челябинская области. По ее оценке, это незначительная цифра.

В наблюдении за выборами, по данным Памфиловой, приняли участие 149 тыс. 717 человек. Среди них 64 тыс. 507 назначены политическими партиями, 28 тыс. 206 – кандидатами, а 57 тысяч представляли общественные палаты.

Ранее Памфилова сообщала, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и сайт ЦИК подверглись многочисленным кибератакам.

До этого она заявляла, что явка в ходе единого дня голосования составила примерно 47%.