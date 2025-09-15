Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.3 комментария
Памфилова: Система ДЭГ отбила 700 атак на выборах
На единый день голосования система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и сайт ЦИК подверглись многочисленным кибератакам, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Система ДЭГ отразила 700 атак за время выборов, сказала Памфилова, передает ТАСС.
По ее словам, это то больше, чем было зафиксировано на президентских выборах в 2024 году.
Также Памфилова заявила, что с начала выборов на сайт ЦИК было зафиксировано более 500 тыс. атак. По ее словам, в ходе голосования наблюдались проблемы с обновлением сайта, видеотрансляцией и видеосвязью, причиной которых стали многочисленные попытки атак на ресурсы Центризбиркома.
До этого Памфилова заявляла, что явка в ходе единого дня голосования составила примерно 47%.
Политолог Алена Булгакова в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечала, что выборы в прифронтовых областях России прошли на высоком уровне, несмотря на риски и украинскую угрозу.