Памфилова: Система ДЭГ отбила 700 атак на выборах

Tекст: Алексей Дегтярев

Система ДЭГ отразила 700 атак за время выборов, сказала Памфилова, передает ТАСС.

По ее словам, это то больше, чем было зафиксировано на президентских выборах в 2024 году.

Также Памфилова заявила, что с начала выборов на сайт ЦИК было зафиксировано более 500 тыс. атак. По ее словам, в ходе голосования наблюдались проблемы с обновлением сайта, видеотрансляцией и видеосвязью, причиной которых стали многочисленные попытки атак на ресурсы Центризбиркома.

До этого Памфилова заявляла, что явка в ходе единого дня голосования составила примерно 47%.

Политолог Алена Булгакова в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечала, что выборы в прифронтовых областях России прошли на высоком уровне, несмотря на риски и украинскую угрозу.