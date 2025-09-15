Эксперт отметила работу ЦИК и силовиков на фоне украинской угрозы

Политолог Булгакова: Выборы в приграничных с зоной СВО районах прошли на высоком уровне

Tекст: Олег Исайченко

«Отличительная черта избирательной системы России – ее способность адаптироваться к вызовам, запросам и потребностям избирателей. Мы увидели, что все новшества, особенно связанные с обеспечением безопасности в приграничных регионах, показали свою эффективность на практике», – отметила Алена Булгакова, председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

«На выборах в Курской области проводился подомовой обход избирателей, также избирательные комиссии приезжали к людям в пункты временного размещения. Я воочию наблюдала за тем, как проходит этот процесс, и могу сказать, что все было максимально прозрачно и организованно. Члены комиссии четко понимали алгоритм действий в случае возможной опасности. Были подготовлены к этому и сотрудники полиции», – указала она.

«Общественные наблюдатели находились в Курской области повсеместно, в том числе и при проведении дополнительных форм голосования. Каких-либо жалоб или замечаний на организацию выборов в регионе не поступало. Напротив – жители были благодарны, что комиссия приехала к ним сама. Белгородская и Брянская области подвергались атакам со стороны противника особенно сильно, но и там выборы прошли на высоком уровне», – продолжила аналитик.

«Что касается итогов голосования, мы можем сказать, что они полностью отражают предпочтения избирателей. Кампании были конкурентными, и победили в них те кандидаты, которые своими предложениями и видением будущего, а также готовностью решать самые сложные проблемы смогли получить поддержку людей», – резюмировала политолог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который длился три дня – с 12 по 14 сентября. В ходе выборов были избраны 21 глава региона, 11 региональных парламентов, а также около 46 тыс. депутатов местного уровня.

Победителями в прифронтовых регионах стали: Александр Богомаз в Брянской области (78,78% %), Александр Хинштейн в Курской области (86,92%), Юрий Слюсарь в Ростовской области (81,2%), Михаил Развожаев в Севастополе (81,72%). Вениамин Кондратьев в Краснодарском крае лидирует с 83,41% голосов после обработки 98,02% протоколов. Все они были выдвинуты «Единой Россией».

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что кампания «прошла довольно спокойно»: на местах были небольшие эксцессы, однако на результаты выборов они не повлияли. Схожей точки зрения придерживаются и в МВД: «Существенных нарушений правопорядка, способных сорвать выборы, не зафиксировано».

Как указал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выборы проходят фактически в боевых условиях, однако участие граждан в избирательной кампании «укрепляет нашу страну». При этом он отметил как позитивный момент участие в кампании кандидатов, прошедших через СВО.